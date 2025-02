Papa Francisco: Estado de salud del sumo pontífice y la cronología de la crisis causada por la neumonía bilateral

Agradezco el cariño, la oración y la cercanía con la que me están acompañando en estos días.

El mundo en oración

7 de febrero

14 de febrero

15 de febrero

16 de febrero

17 de febrero

A pesar de todo, el Papa no quiso faltar a la cita diaria con la parroquia de la Sagrada Familia de Gaza, la visita puntual a las 19 horas con el párroco padre Gabriel Romanelli y todos los refugiados entre la parroquia y el colegio.

18 de febrero

19 de febrero

20 de febrero

21 de febrero

22 de febrero

Los pulmones de Francisco, víctimas de una "infección polimicrobiana", están obstruidos por "virus y bacterias", lo que hace que el tratamiento sea más complejo y requiera cuidados especiales. Sin embargo, "no está fuera de peligro" y permanecerá en el hospital Gemelli por lo menos una semana más.

23 de febrero

" El estado del Santo Padre sigue siendo crítico y […] el papa no está fuera de peligro. Esta mañana, el papa Francisco tuvo una crisis respiratoria asmática prolongada, que también requirió la aplicación de oxígeno a alto flujo", indicó el Vaticano en un comunicado.

El equipo médico que lo trata había precisado el viernes 21 por la tarde, en rueda de prensa, que un comunicado largo en general significa que la evolución del estado de salud del sumo pontífice no es buena.

"¿Está el papa fuera de peligro? No, el papa no está fuera de peligro", afirmó entonces el doctor Sergio Alfieri a los periodistas en el hospital romano de Gemelli, donde está ingresado el papa.

El papa seguiría probablemente hospitalizado toda la semana que viene y, por segunda vez consecutiva, no pronunciará el domingo 23 la oración del Ángelus.

En sus redes sociales se publicó un mensaje especial: “En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo!”, dijo.