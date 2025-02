Qué es una insuficiencia renal como la que padece el papa Francisco y por qué complica su salud, según médicos guatemaltecos

Su santidad el papa Francisco está siendo acompañado por la comunidad católica en el mundo donde se ha pedido oración por su recuperación y petición a la que se han unido personas del planeta que lo consideran en su papel de líder espiritual.

El papa Francisco sigue bajo observación tras sufrir una crisis respiratoria prolongada que lo ha llevado a necesitar oxígeno de alto flujo, generando preocupación entre millones de fieles en todo el mundo.

La Iglesia católica de México instó este domingo 23 de febrero a no especular sobre la salud del papa Francisco ni adelantarse a los hechos, luego de que su estado se agravara el sábado debido a una crisis respiratoria que requirió oxígeno y transfusiones de sangre.

En las últimas horas también se anunció que tiene una leve insuficiencia renal, pero a qué se refiere este cuadro y por qué es importante.

¿Cuál es la función de los riñones?

Los riñones son órganos que miden de 9 a 11 centímetros y son de gran importancia para el organismo. Cuando su función disminuye más allá del 60 por ciento, el peligro es inminente.

En su estado óptimo, los riñones son grandes trabajadores del cuerpo. Filtran cerca de media taza de sangre por minuto y al final del día han limpiado unos 180 litros, además de eliminar los desechos y el agua en exceso, que se convierte en orina.

Cuando estos órganos no funcionan bien se pueden desarrollar infecciones, lesiones renales agudas, síndrome nefrótico, cálculos, e incluso cáncer. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad renal afecta en algún grado a uno de cada 10 adultos.

¿Por qué afectó al papa Francisco una insuficiencia leve?

Como hemos visto, los riñones filtran la sangre y controlan el balance químico y líquido del cuerpo, cuando no trabajan correctamente causan serios problemas de salud.

En una entrevista con médicos guatemaltecos comentan más de este cuadro en pacientes en general y que da una idea de aquello que podría estar viviendo el papa Francisco.

El médico internista Aldrin Aroche comenta que se le llama a la condición de los riñones que refieren del papa Francisco una lesión renal. Por lo regular, con un examen en sangre se mide el funcionamiento de los riñones y al medir la cretinina del cuerpo podría determinarse si estos órganos no pueden filtrar los desechos.

La lesión renal aguda tiene diferentes fases. Sucede cuando los riñones, de manera repentina, no pueden filtrar los desechos de la sangre e incluso podría no presentar síntomas.

También se mide que existe un desequilibrio cuando la cantidad de orina que expulsa el cuerpo disminuye.

Si la lesión pasa a fases de moderado a severo, los síntomas pueden incluir anorexia, náuseas, acumulación de líquidos, pérdida de equilibrio que puede causar falta de aire e hinchazón de las piernas, los tobillos o los pies y vómitos. Se puede revertir, pero si el cuadro no se trata, se corre el riesgo de tener desde convulsiones hasta un coma, describe el Manual MSD.

Los riñones mantienen al cuerpo libre de toxinas por medio de la orina y regulan la presión arterial. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Por su parte, el nefrólogo, Pedro Dávila, director técnico médico de la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (Unaerc), explica que la lesión renal aguda es común que se desarrolle en pacientes que están en ambientes hospitalarios y de cuidados intensivos.

La lesión renal aguda puede variar de leve a grave. Si es grave, persistente y no se trata, puede ser mortal y comprometer otros sistemas, afectar los niveles de oxígenos y tener una falla multiorgánica, describen los profesionales.