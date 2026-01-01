¿Qué signos zodiacales dominarán el 2026, según las predicciones de Mhoni Vidente?

Con la llegada del 2026, muchos amantes de la astrología se preguntan qué deparará el nuevo ciclo a cada signo zodiacal. Mhoni Vidente habla sobre diversas predicciones para algunos signos del zodiaco.

Asimismo, la astróloga menciona varios augurios para este año. Añade que el 2026 está representado por la carta de El Loco en el tarot, lo que podría significar un parteaguas para la humanidad, lleno de nuevos comienzos y también de cierres importantes.

Entre otras predicciones, menciona la posible aparición de una pandemia; sin embargo, aclara que no implicará “encierros” en casa. Aun así, recomienda cuidar la salud, mantener el uso de cubrebocas cuando sea necesario y tomar precauciones, especialmente ante el clima frío.

Según la tarotista, Aries, Tauro, Leo, Libra y Acuario serán los cinco signos dominantes durante el 2026. A continuación, le contamos qué le deparará a cada uno.

¿Qué signos dominarán el 2026?

Acuario

Signo completamente dominante en temas de negocios, prosperidad y crecimiento laboral. Será uno de los signos que experimentará mayor avance en estas áreas.

Aries

Los arianos tendrán la oportunidad de reinventarse. Según la astróloga, son líderes empresariales por naturaleza y podrían concretar planes de mudanza, además de experimentar mejoras en todos los sentidos.

Leo

Leo dominará en cuestiones de relaciones públicas, política y crecimiento financiero. Se trata de otro de los grandes líderes natos del zodiaco.

Libra

Libra representa la equidad y este año podría resultarle especialmente provechoso. Podría ser un periodo ideal para la sanación, la prosperidad, la reinvención y nuevas oportunidades amorosas.

Tauro

Para este signo, la astróloga vaticina un crecimiento en todas las áreas, especialmente en lo relacionado con la creación de patrimonio, como negocios, automóvil u hogar, entre otros.

Predicciones para otros signos zodiacales, según la astrología

La tarotista no especifica exactamente qué le deparará este año al resto de los signos zodiacales, aunque señala que también podrían experimentar buena fortuna. Según medios internacionales, estas son las predicciones para los demás signos.

Géminis. Al igual que otros signos, Géminis podría reinventarse durante el 2026, además de experimentar cambios importantes, mudanzas y planes inesperados.

En general, se recomienda tomar estas predicciones con cautela, ya que se trata de percepciones subjetivas del futuro y su veracidad depende de las circunstancias individuales de cada persona.