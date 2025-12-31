Rituales de Año Nuevo para cada signo del zodiaco: cómo atraer amor, dinero y buena suerte en 2026

Comer 12 uvas, llevar lentejas en el bolsillo, caminar por la cuadra con una maleta, recibir el Año Nuevo bajo la mesa y usar prendas de colores específicos son algunos de los rituales más populares recomendados para la última noche del año, con el propósito de atraer buena suerte, abundancia o amor.

Sin embargo, hay rituales específicos que pueden realizarse según el signo del zodiaco y que, conforme con ciertas creencias, ayudan a iniciar el nuevo año atrayendo aspectos positivos.

Según la astrología, cada signo zodiacal posee características particulares que pueden potenciarse mediante rituales enfocados en el amor, la prosperidad económica y la buena fortuna.

De acuerdo con Mujer Hoy, el 2026 marcará un momento especial desde la perspectiva astrológica: Neptuno entrará definitivamente en Aries el 28 de enero del 2026, lo que señalará el inicio de un nuevo ciclo, tanto colectivo como individual.

Durante el 2025, Neptuno transitó por los últimos grados de Piscis, un periodo que invitó a cerrar ciclos y soltar aquello que ya no sostiene el camino personal. Por ello, los rituales de Nochevieja se centran en liberar cargas para preparar el terreno hacia un renacimiento auténtico en el 2026.

Estas recomendaciones se fundamentan en creencias populares relacionadas con el cierre de etapas y el inicio de nuevas.

Rituales para cada signo zodiacal

Aries (21 de marzo - 20 de abril)

Características: Impetuosos, trabajadores, enérgicos y emprendedores.

Para la buena suerte: Llevar tres llaves en el bolsillo durante la noche de Año Nuevo para atraer buenas vibras y alejar malas energías.

Para el amor: Tirar un vaso de agua a la calle pensando que con ello se olvidan las lágrimas derramadas en 2025, simbolizando la apertura a nuevas oportunidades románticas.

Para el dinero: Colocar semillas de ajonjolí en un recipiente de cristal durante las primeras horas de 2026, cambiándolas cuando se deterioren o cada 30 días.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Características: Pacientes, tranquilos, prácticos y decididos.

Para la buena suerte: Comer lentejas antes del inicio de 2026 y saludar a siete personas desconocidas al comenzar el año nuevo para que los proyectos se completen con éxito.

Para el amor: Sentarse y levantarse de una silla por cada una de las 12 campanadas del reloj.

Para el dinero: Encender una vela amarilla cerca de la puerta y dejarla consumir por completo para lograr estabilidad laboral.

Géminis (21 de mayo - 21 de junio)

Características: Divertidos, elocuentes, joviales y amables.

Para la buena suerte: Usar tres perfumes diferentes durante la fiesta de Año Nuevo para tomar el camino correcto y salir de la rutina.

Para el amor: Colocar muchas flores en la recámara o alrededor de la casa para que el romance y los buenos momentos no falten.

Para el dinero: Guardar un billete de gran denominación en el bolsillo y mostrarlo a la Luna a las 12 en punto.

Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Características: Tímidos pero divertidos, con gran sentido del humor y amor por el hogar.

Para la buena suerte: Prender incienso durante todo el 31 de diciembre para alejarse de problemas y complicaciones.

Para el amor: Colocar tres velas formando un triángulo y encenderlas a las 12 en punto. El color según la intención: rojo para amor apasionado, rosa para amor de ensueño y blanco para sanar una relación.

Para el dinero: Mantener una planta de hierbabuena en el hogar y procurar que no se seque para obtener seguridad económica durante el año.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Características: Generosos, optimistas, grandes líderes, creativos y extrovertidos.

Para la buena suerte: Llenar una bolsa pequeña con sal y colocarla dentro de casa durante el 31 de diciembre. Deshacerse de ella antes de medianoche para absorber las malas vibras.

Para el amor: Escribir vivencias negativas de la relación en un papel y quemarlo para que no se repitan en el próximo año.

Para el dinero: Colocar un anillo de oro en la copa de champagne del brindis para atraer dinero hacia la familia.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Características: Perfeccionistas, modestos, serviciales, observadores y pacientes.

Para la buena suerte: Cargar tres cuarzos (blanco, verde y rosa) durante toda la celebración de Año Nuevo. Bailar durante toda la fiesta también es buen augurio.

Para el amor: Amarrar una cinta roja en la foto de la persona deseada y dormir con la fotografía bajo la almohada.

Para el dinero: Colocar un billete de cualquier valor en la cartera y dejarlo durante todo el año, sacándolo hasta el próximo 31 de diciembre.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Características: Sociables, delicados, con dotes artísticas, encantadores y elegantes.

Para la buena suerte: Pedir un deseo de Año Nuevo acompañado de una copa de vino espumoso y vestirse de blanco para atraer buenas vibras.

Para el amor: Colocar hojas de albahaca debajo de la almohada. El sueño de esa noche revelará a la persona especial que espera en 2026.

Para el dinero: Dar tres pequeños saltos mientras se toma de la copa durante el brindis, sosteniéndola con la mano derecha.

Escorpio (23 de octubre - 22 de noviembre)

Características: Amigos de la razón, buenos consejeros, personalidad fuerte.

Para la buena suerte: Colocar un vaso de agua con jugo de limón en el centro de la sala durante el 31 de diciembre. Tirar el contenido antes de medianoche.

Para el amor: Tomar un clavo de olor durante las 12 campanadas y pensar en la persona amada, visualizando su imagen con fuerza.

Para el dinero: Colocar monedas de diversas denominaciones en saquitos amarillos ocultos en rincones de la casa, sustituyéndolas por billetes cuando el dinero empiece a llegar.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Características: Alegres, joviales y estudiosos.

Para la buena suerte: Encender una vela amarilla y otra verde minutos antes de las 12 de la noche. Apagarlas pensando en las principales metas del nuevo año.

Para el amor: Dar el primer abrazo del Año Nuevo a cualquier persona para tener suerte en el amor.

Para el dinero: Colocar un arreglo con manzanas rojas y doradas rodeadas de billetes y monedas al centro de la mesa durante la cena.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Características: Ambiciosos, decididos, cuidadosos, persistentes y fiables.

Para la buena suerte: Realizar una limpieza profunda en toda la casa el día 31, eliminando todo lo que ya no sirve para recibir el año con el hogar limpio.

Para el amor: Colocar tres limones verdes dentro de una copa de vidrio limpia en la habitación, cambiándolos cuando se pongan amarillos.

Para el dinero: Bañarse durante tres noches seguidas (del cuello para abajo) con una mezcla de agua, aguardiente, miel y canela previamente hervida y enfriada.

Acuario (20 de enero - 19 de febrero)

Características: Altruistas, honestos y con gran fuerza de convicción.

Para la buena suerte: Encender todas las luces de la casa y dejarlas así hasta después de medianoche. Abrir las puertas para dejar entrar las buenas vibras.

Para el amor: Colocar una vela blanca en un tazón, encenderla, añadir azúcar y miel, y repetir tres veces: "Hoy atraigo el amor a mi vida y llegará a mi corazón muy pronto". Repetir durante siete noches a partir del 31 de diciembre.

Para el dinero: Prender una vela el primer día de cada mes pidiendo prosperidad económica, dejándola consumir completamente.

Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Características: Románticos, cariñosos, amables y empáticos.

Para la buena suerte: Subir un escalón o silla por cada campanada del reloj, simbolizando el ascenso en todos los aspectos personales.

Para el amor: Preparar un frasco con aceite de almendras, almizcle, siete pétalos de rosas rojas y miel. Atarlo con una cinta roja y colocarlo debajo de la cama durante una semana.

Para el dinero: Colocar un billete o moneda en el zapato derecho para tener prosperidad económica durante todo el año.