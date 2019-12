5 pilares para empezar una remodelación en el hogar

¡Qué espera para darle otro aspecto a su hogar! (Foto Prensa Libre: Servicios).

Hacer del hogar una estancia agradable y cómoda no solo se basa en la limpieza, el orden y la decoración. Algunas veces se requiere de la ampliación de los espacios o bien de la construcción de más ambientes. En otros casos únicamente es necesario hacer reparaciones o bien empezar desde cero para renovarlo todo.

Si ese es su proyecto, párese frente a sus espacios, visualice los cambios que quiere hacer y antes de ponerse manos a la obra tome nota de las claves que le garantizarán el éxito de su remodelación. El arquitecto Axel Mejía, de Rojoma Constructora, recomienda tomar como punto de partida: el presupuesto, mano de obra, trámites o permisos municipales y diseño.

Cada uno tiene varias características a seguir, pero no se desespere, porque le facilitarán la tarea y le asegurarán los buenos resultados.

Hablemos del presupuesto

Por muy pequeño o grande que sea el proyecto asegúrese de destinar una cantidad de dinero que amortice los gastos de materiales, mano de obra, incluso pago de impuestos si fuese necesario sacar permisos de construcción.

Calcule el monto en función de un presupuesto desglosado. Para ello, una buena recomendación es cotizar servicios a contratar, calidad de materiales, incluso tiempos de entrega. Eso le ayudará a tener idea de cuáles serán los costos y así saber cómo será el financiamiento.

En este punto también es preciso tener ideas claras del diseño, pues si en el transcurso de la obra hay cambios, debe tomar en cuenta que eso también variará en sus costos. Por eso, tómese bien su tiempo para planificar el proyecto.

Los creadores, la mano de obra

Si no tiene habilidades con los materiales de construcción, ni mucho menos tiempo para hacerlo usted mismo, lo mejor será contratar servicios profesionales y especializados en el tema. Asesórese mediante recomendaciones directas de trabajos ya realizados, verifique que el profesional a contratar valide sus referencias y observe portafolios de otras obras. Utilice las herramientas de redes sociales para investigar a la empresa que le ofrecerá los servicios de construcción.

Al tener al equipo elegido, de preferencia realice contrato por los servicios y especifique rubros de trabajo, cantidades, costos, tiempos de entrega y cronograma de ejecución. La duración del trabajo dependerá de la dimensión del proyecto.

Ojo con los trámites municipales

Algunos proyectos menores de remodelación en el interior del hogar no requieren de permisos municipales. Sin embargo, otros más planificados como la fundición de una terraza, ampliaciones de vivienda, cambios en la fachada o construcción de un segundo o tercer piso, requieren la autorización para realizarlas.

Además, los requisitos pueden variar dependiendo del departamento de planificación y construcción de la municipalidad en la que se encuentra la propiedad. El arquitecto Mejía, menciona que entre esos están la licencia de construcción municipal, resolución favorable del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Salud, Conred y Empagua.

Sin esos trámites autorizados, no se puede dar inicio con la ejecución del proyecto. Y si se omiten, se corre el riesgo de pagar multas que al final resultan más caras que la propia construcción. Por ello, antes de ponerse manos a la obra asesórese bien en la Ventanilla única de la municipalidad.

El encanto está en un buen diseño

Tome en cuenta que debe realizar el diseño del proyecto de remodelación. Para eso considere si desea una continuación de lo ya existente o si realizará un cambio total en acabados y espacios.

Busque ayuda profesional con arquitectos y diseñadores de interiores. Ellos son profesionales en el tema y le brindarán la mejor asesoría para saber cómo aprovechar al máximo su espacio, determinar cuánto material necesita para un óptimo desarrollo del proyecto, dirigirlo y supervisarlo de manera profesional, e incluso hacer realidad la imagen de esa estancia que tanto anhela.

Si no cuenta con recursos económicos para pedir ayuda profesional, no se desanime. También puede optar por el uso de herramientas digitales para consolidar una idea general de lo que quiere realizar. Tome en cuenta que no se debe considerar como un sobrecosto, la contratación de un profesional, ya que al hacerlo se garantiza y se evita problemas en algún futuro cercano al tener un cálculo o diseño inadecuado, pues las correcciones en obra pueden llegar muchas veces a sobrepasar los costos de los proyectos originales.

La durabilidad está en los materiales

No escatime en la compra de sus materiales. Al adquirir los mejores productos tendrá la garantía que su proyecto de construcción tenga una durabilidad de largo plazo.

Roberto Ortiz, gerente de instalaciones, comenta que dependiendo del diseño se podrá verificar el uso de productos, en el mercado hay varias opciones que se les denomina como prefabricados, los cuales minimizan el tiempo de construcción, o bien los regulares que suelen tener un poco más de durabilidad. Con un buen plan de trabajo, la remodelación quedará lista para disfrutar de su casa con nuevos espacios.

