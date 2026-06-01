Alerta Cerebral GT: la herramienta que busca reducir secuelas por derrame cerebral en Guatemala

En 2021, los accidentes cerebrovasculares (ACV) conocidos también como derrames cerebrales fueron la tercera causa de muerte y discapacidad en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que ese mismo año se produjeron 11,9 millones de nuevos casos.

El riesgo de padecer un ACV a lo largo de la vida ha aumentado un 50 % en los últimos 20 años, y se prevé que uno de cada cuatro adultos sufra un episodio a lo largo de su vida.

En Guatemala se estima una incidencia de 120 casos por cada 100 mil habitantes. Aproximadamente el 60% de los pacientes que sufren un derrame cerebral quedan con discapacidad grave. Además, el costo del tratamiento puede oscilar entre Q75 mil y Q150 mil en ausencia de cobertura de seguro, dice José Domingo Barrientos, neurólogo del Hospital General San Juan de Dios y líder del proyecto Rescate Cerebral Guatemala.

Este proyecto que busca que los pacientes lleguen en menos tiempo a recibir la atención necesaria, incluye a un grupo de médicos e ingenieros, el ideal es no llevarse más de 4.5 horas y tener mayores probabilidades de recuperación. A través de este sistema, los socorristas pueden compartir datos clave del paciente durante el traslado, lo que permite activar protocolos médicos con anticipación. En otras palabras, el hospital sabe que el paciente viene en camino y puede prepararse.

“Por cada minuto que pasa mueren aproximadamente dos millones de neuronas. Eso se traduce en discapacidades, en que las personas no puedan trabajar, caminar o realizar sus actividades normales”, agregó.

“Esta aplicación es un bot que funciona como un sistema de comunicación entre bomberos o el sistema prehospitalario, es decir, todos los paramédicos, con los hospitales”, explicó.

“Este lanzamiento marca un paso importante hacia la modernización de la atención de emergencias en el país. Nuestro objetivo es seguir ampliando su alcance para beneficiar a más pacientes”, dijo la doctora Andrea Lara, investigadora y coordinadora del componente tecnológico del Instituto de Ingeniería Biomédica de la Universidad Galileo.

La espera dificulta recuperación

El ictus, enfermedad cerebrovascular, accidente cerebrovascular,stroke o derrame cerebral tiene muchos nombres en Latinoamérica y causa mucha discapacidad, a tal grado que los pacientes pueden quedar encamados de forma permanente si no reciben atención a tiempo, describe Barrientos.

Esta enfermedad afecta en especial a personas mayores de 60 años, aunque también se registran casos en pacientes jóvenes. La estadística indica que una de cada cuatro personas sufrirá un derrame cerebral en algún momento de su vida.

“Es decir, el 25% de la población mayor de 25 años va a tener un derrame cerebral y los factores de riesgo más importantes son hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso, sedentarismo, tabaquismo y alcoholismo”, agregó Barrientos.

“En un primer momento, la familia podría reconocer los signos y síntomas de un derrame cerebral. Después de ello llaman al sistema prehospitalario y ellos se comunican directamente con nosotros para la atención inmediata. Eso es lo que hemos hecho”, añadió Barrientos.

El ideal es que se identifiquen síntomas. El sistema es posible verlo en https://rescatecerebralgt.com, tanto para la familia como para los sistemas de salud está un breve protocolo llamado Camaleón y al identificar los siguientes síntomas llamar a los servicios de emergencia.

Ca: se pregunta si se siente dormida la mitad del rostro

Ma: también consulta si existe debilidad en las manos o piernas

Le: o si existe dificultad en el lenguaje

Ón: el sistema indica según las respuestas si es momento de activar el teléfono y llamar al sistema de urgencias

@saludtotalgt 🚨 Un derrame cerebral puede no doler… pero puede cambiar tu vida para siempre Rostro caído, debilidad en brazo o pierna, dificultad al hablar… 🦎 CAMALEÓN: reconoce y actúa 🚑 Actuar rápido es volver a tu vida normal #RescateCerebral #TiempoEsCerebro #DerrameCerebral #CAMALEON #ActúaRápido #SaludGuatemala #Emergencias ♬ sonido original - Rescate Cerebral GT

¿Cómo funciona?

El personal de emergencia atiende al paciente en el lugar. A través del chatbot al que tienen acceso desde sus dispositivos móviles registra información clínica relevante. El sistema guía la evaluación que permite identificar la gravedad del derrame cerebral.

La información se envía automáticamente en tiempo real y el hospital activa el protocolo y prepara al equipo médico antes de la llegada del paciente.

“Entonces ellos llegan a la escena, evalúan al paciente y nos mandan la información al hospital para que estemos listos para recibirlo. Esta es una enfermedad dependiente del tiempo”, explicó Barrientos.

“Si a mí me da un derrame ahorita, tengo 4.5 horas para recibir atención. Entre más tiempo pase, mayor discapacidad quedará en el paciente. Por eso es urgente tratarlo desde el momento en que empiezan los síntomas”, añadió.

¿Cómo nació esta tecnología?

Barrientos explicó que en el mundo ha cambiado la forma en que se tratan los derrames cerebrales y que existen terapias porque estos se clasifican en hemorrágicos, cuando se rompe una arteria, e isquémicos, cuando una arteria se obstruye.

“Ambos tienen tratamientos si uno los instaura de manera inmediata. Entonces, al ser una enfermedad dependiente del tiempo, los pacientes tienen que llegar en momentos específicos para poder atenderlos”, señaló.

“Muchas veces los familiares prefieren trasladar al paciente por sus propios medios, pero con el tráfico van a perder tiempo valioso. El sistema prehospitalario puede apoyarnos para trasladarlos lo más pronto posible”, indicó.

Según Barrientos, la necesidad surgió porque este modelo ya se utiliza en otros países y busca integrar al sistema prehospitalario con los hospitales para reducir tiempos de atención.

La aplicación solicita datos como nombre, edad, sexo y ubicación del paciente. Además, informa al hospital cuánto tiempo tardará en llegar el afectado.

@saludtotalgt 🚨 Un minuto puede cambiarlo todo. Un derrame cerebral ocurre cuando se bloquea el flujo de sangre al cerebro. 🧠 Cada minuto sin atención se pierden más de 2 millones de neuronas. ❌ Esperar NO es una opción ⏱️ Si llegas al hospital antes de las 4.5 horas, puedes recibir tratamiento y reducir el daño 🦎 CAMALEÓN: reconoce los síntomas y actúa rápido 🚑 Tu decisión a tiempo puede salvar tu cerebro Comparte. #TiempoEsCerebro ♬ sonido original - Rescate Cerebral GT

“El plan es que estén incluidos los hospitales de la red pública y algunos privados para que el sistema pueda identificar cuál es el centro más cercano para atenderlo”, explicó.

Por ejemplo, si el paciente se encuentra en Mixco, el hospital más cercano sería el Roosevelt; mientras que si está en la zona 18, correspondería el Hospital General San Juan de Dios.

La herramienta también solicita información sobre el estado del paciente, como dificultad para mover extremidades, sonreír o hablar, y genera una escala sobre la gravedad del caso.

“Con esos datos nos ahorramos en promedio 10 minutos de evaluación hospitalaria y eso disminuye el tiempo de atención”, afirmó.

Barrientos explicó que la prenotificación ya se utilizaba de forma informal, pero ahora buscan estandarizarla mediante la aplicación.

“Somos un grupo conformado por médicos e ingenieros biomédicos. Ellos desarrollan la aplicación y nosotros definimos qué información necesitamos y cómo debe llegar”, comentó. El proyecto comenzó a desarrollarse el año pasado junto con bomberos municipales y voluntarios, quienes también plantearon sus necesidades para mejorar la herramienta.

La iniciativa de Rescate Cerebral GT cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la colaboración de hospitales como El Pilar, Herrera Llerandi y Yardén, en un esfuerzo conjunto entre el sector público, privado y académico, como la Universidad Galileo, a cargo del desarrollo tecnológico de la herramienta.

“No todos los pacientes pueden ir a cualquier hospital; deben llegar directamente a uno que pueda atenderlos, porque si no se pierde tiempo valioso”, afirmó.

También buscan integrar hospitales privados al sistema de prenotificación.

“Nosotros llamamos la hora de oro al tiempo que tenemos para atender al paciente desde que llega a la emergencia”, concluyó Barrientos.

¿Dónde obtener información?

Más información en la página web https://rescatecerebralgt.com; en Facebook: Rescate Cerebral GT; Instagram: @rescatecerebralgt y TikTok: Rescate Cerebral GT.