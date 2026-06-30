Salud y Familia
Aprendamos de cocina: ¿cómo hacer tiramisú?
La emulsión es una técnica que permite unir ingredientes hasta obtener una mezcla cremosa y uniforme, la cual es indispensable para la preparación de tiramisú.
Tiramisú, receta preparada por la chef Stephanie Marroquín. (Foto Prensa Libre, cortesía de Stephanie Marroquín).
En el tiramisú, esta técnica se aplica al batir las yemas de huevo con el azúcar, formando la base de su crema. Gracias a la emulsión, el postre logra su textura suave. Esta técnica existe desde hace décadas, mediante la cual se pueden elaborar salsas, mousses, ganache, helados, pasteles y otras preparaciones.
Lla chef Stephanie Marroquín eligió la preparación de este postre para sorprender al ser amado o, simplemente, para darse un gusto.
Ingredientes
Para la crema
6 yemas de huevo
140 g de azúcar
150 g de queso mascarpone
150 g de crema para batir
2 onzas de licor de café
Para el almíbar de café
2 tazas de agua
4 cucharadas de café
1½ cucharadas de azúcar
2 cucharadas de licor de café
Otros ingredientes
20 chequeadores
Cocoa en polvo
Crema batida, guindas y chocolate rallado (opcional)
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Preparación
- Colocar las yemas junto con el azúcar en un tazón resistente al calor y llevar a baño María, batiendo constantemente, hasta que la mezcla aclare su color, esté caliente y tenga una textura cremosa.
- Retirar del fuego y dejar enfriar.
- Ablandar el queso mascarpone hasta obtener una textura lisa y agregar a las yemas.
- Batir la crema hasta lograr picos suaves e incorporar de forma envolvente a la mezcla de yemas con el mascarpone, mezclando suavemente hasta integrar.
- Para el almíbar, mezclar el agua, el café y el azúcar. Calentar durante un minuto en el microondas, retirar y agregar el licor de café. Dejar enfriar completamente.
- Para armar el tiramisú, pasar ligeramente los chequeadores por el almíbar y colocarlos en el fondo de un pyrex de 20 cm de ancho.
- Cubrir con una capa de crema, repetir con otra capa de chequeadores y finalizar con una capa de crema. Tapar y refrigerar por un mínimo de tres horas.
- Al momento de servir, espolvorear cocoa en polvo amarga y decorar al gusto con chocolate rallado, guindas y crema batida.
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Perfil de la chef
- Chef repostera, con más de 10 años de trayectoria en el ámbito gastronómico.
- Su formación ha sido complementada con ocho certificaciones internacionales en su especialidad.
- Tiene amplia trayectoria en televisión, participando en diferentes programas para Guatevisión y otros canales.
- Publicación de recetas para segmentos de cocina en diversos periódicos del país.
- Ha sido jueza de competencias en ferias gastronómicas y es chef repostera de la Escuela de Alta Cocina Chef’s Center.