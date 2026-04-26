Asuetos en Guatemala 2026: cuándo cae el próximo fin de semana largo

El jueves 1 de mayo, Guatemala conmemora el Día Internacional del Trabajo, fecha que marcará el primero de los cuatro fines de semana largos previstos para el 2026, de acuerdo con el calendario de asuetos y feriados establecido por la legislación laboral vigente en el país.

Según el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), al caer en viernes el 1 de mayo, el asueto del Día del Trabajo será el primer fin de semana largo del 2026 y brindará a los guatemaltecos tres días para compartir con sus seres queridos, visitar nuevos destinos o descansar en casa.

De acuerdo con el Mintrab y el Código de Trabajo, los asuetos en Guatemala deben gozarse con salario. Asimismo, la institución indica que los trabajadores que laboren durante un día de descanso obligatorio tienen derecho a recibir una remuneración adicional.

¿Cuándo será el próximo fin de semana largo en el país?

Para el 2026, Guatemala contará con tres fines de semana largos adicionales, además del 1 de mayo.

El Día del Ejército, el 30 de junio, se trasladará al lunes 29 de junio, lo que generará el segundo descanso prolongado del año.

El tercero corresponde a la Navidad: Nochebuena y Navidad conformarán un fin de semana largo, que iniciará al mediodía del jueves 24 de diciembre y se extenderá al viernes 25.

El último descanso del 2026 será el 31 de diciembre, que, al caer en jueves y gozarse a partir del mediodía, dará paso al primer fin de semana largo del 2027.

Diferencia entre asuetos y feriados

En Guatemala, los asuetos son días de descanso obligatorio a nivel nacional, decretados por el Gobierno, mientras que los feriados corresponden a las fiestas patronales de cada municipio. El Código de Trabajo garantiza 11 días de descanso al año: 10 asuetos nacionales y un feriado por la festividad patronal municipal.

En el 2026, los asuetos que aún están vigentes son:

Martes 30 de junio: Día del Ejército

Sábado 15 de agosto: feriado local en la Ciudad de Guatemala por el Día de la Asunción

Martes 15 de septiembre: Día de la Independencia

Martes 20 de octubre: Día de la Revolución

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Jueves 24 de diciembre: se descansa a partir de las 12 horas

Viernes 25 de diciembre: asueto por Navidad

Jueves 31 de diciembre: se descansa a partir del mediodía

Qué hacer durante el descanso

Si desea conocer qué actividades realizar durante los descansos o nuevos destinos para visitar en los fines de semana largos y asuetos del país, se recomienda consultar la agenda de Prensa Libre, Qué hacer en Guatemala.

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