Carrera Fundal 2026: así será el evento para apoyar a personas con sordoceguera

Un recorrido al ritmo de la solidaridad, el apoyo y la inclusión propone la Fundación Guatemalteca para Niños con Sordoceguera Alex (Fundal), con la carrera benéfica Juntos hasta la meta.

“Esta no es una carrera para llegar primero… es una carrera para llegar juntos”, invitan los organizadores.

El evento deportivo y familiar de Fundal se llevará a cabo el domingo 21 de junio del 2026, en el circuito de la 10a. avenida de la zona 5, frente a la Piscina Olímpica. Los participantes se reunirán a las 7 horas y el banderazo de salida será a las 7.30 horas.

Al inscribirse, los participantes podrán elegir las distancias de 2.5K, 5K o 12K. Los fondos recaudados serán destinados a la inclusión y rehabilitación de personas con sordoceguera y discapacidad múltiple.

Este año, la Carrera Fundal tiene un nuevo concepto: “Redefiniendo la Meta”, con el cual los organizadores invitan a hacer el recorrido en equipos de dos a cinco personas integrados por familiares, amigos, compañeros o parejas, quienes deberán salir juntos, correr juntos y cruzar la meta juntos.

“Sin cronómetros individuales. Eliminamos la presión del tiempo personal. El tiempo oficial del equipo se detiene únicamente cuando el último miembro del grupo cruza la meta. ¡Aquí nadie se queda atrás!”, indican los organizadores.

Además, la carrera busca reflexionar y generar empatía sobre los retos diarios de inclusión y las metas de vida que alcanzan las personas con discapacidad en Guatemala, por lo que cada kilómetro estará marcado con señalización relacionada con esa realidad.

Las inscripciones ya están abiertas en el sitio cool-tickets.com. El precio es de Q125 para adultos y Q75 para niños menores de 12 años. Quienes deseen colaborar sin participar en la carrera podrán hacer donaciones de Q70 por medio de la misma página.

La expo para la entrega de kits será el sábado 20 de junio del 2026, de 9 a 17 horas, en el Centro Comercial Los Próceres, zona 10, cuarto nivel.

Desde 1998, Fundal ofrece servicios gratuitos para garantizar educación y rehabilitación especializada a bebés, niños, jóvenes y adultos con sordoceguera y discapacidad múltiple en Guatemala.

“A lo largo de nuestra trayectoria, hemos logrado beneficiar a más de cinco mil usuarios y brindar más de 90 mil terapias a nivel nacional gracias al valioso apoyo de voluntarios, patrocinadores, eventos de recaudación y personas comprometidas como tú”, explica la institución.