Cinco consejos de cómo disfrutar la comida navideña sin culpa (y sin poner en riesgo su salud)

La Navidad y el Año Nuevo suelen caracterizarse por los excesos alimentarios. En estas fechas abundan los platillos con alto contenido de grasa y azúcar, pero es posible mantener una alimentación equilibrada durante la temporada.

La nutricionista Mónica Pinto explica que “si sabemos que el 24 y el 25 de diciembre comeremos tamal u otros platillos típicos, lo importante es no pasar toda la semana consumiendo más de lo habitual”, señala.

“Recordemos que la vida siempre tendrá ocasiones especiales. Lo que buscamos es un estilo de vida saludable. La comida es un placer y las fiestas son momentos para disfrutar en familia; no se trata de dejar de comer, sino de ser responsables según nuestra condición”, agrega Pinto.

La nutricionista recalca que ningún extremo es bueno: “somos humanos y tenemos circunstancias. La comida no es mala. Cuando nos planteamos metas, podemos respetarlas con mayor facilidad. Lo ideal es un estilo de vida que podamos sostener a lo largo del año”.

Por su parte la nutricionista Ximena Fernández, de Tenutres, agrega que la alimentación consciente nos permite detenernos, respirar y tomar decisiones desde la claridad. "Podemos recuperar la relación con el cuerpo, reconocer sus señales y aprender a escuchar lo que necesita. También implica ser amables con nosotros mismos, entender que no somos perfectos y que cada día es una oportunidad para mejorar", agrega.

Fernández también hace la invitación a que empecemos a relacionarnos con la comida desde el amor propio. Que podamos preguntarnos qué queremos sembrar en nosotros y en los niños que acompañamos. Porque así como se educa en valores, también se educa en cómo cuidamos nuestro cuerpo. Y esa educación transforma vidas.

No existen alimentos “buenos” o “malos”, sino contextos y formas en que las personas pueden alcanzar un mejor control. “No debemos eliminar grupos de alimentos, sino aprender a comerlos con equilibrio”, afirma, y añade que es un mito pensar que alguien debe renunciar por completo a los pasteles o dejar de disfrutar un tamal, dice Fernández.

Ideas para mantener una alimentación equilibrada en las fiestas

.

Planifique los días especiales

Defina con anticipación cuándo saldrá de la rutina. Comer tamal el 24 y 25 está bien, pero no extienda los excesos al resto de la semana. Hidratación, su mejor aliada

Tomar agua durante el día ayuda a controlar la ansiedad y mejora la sensación de saciedad, evitando comer por impulso. Pinto también resalta la importancia de mantener el ritmo de hidratación, ya que tomar suficiente agua ayuda a evitar comer por ansiedad. No llegue con hambre al convivio

Si tiene una cena o celebración, consuma antes una comida ligera rica en vegetales y proteínas. Llegar con el estómago vacío favorece el exceso. Mueva el cuerpo, aunque sea poco

Una caminata de 10 minutos después de comer puede ayudar a la digestión y a mantener la energía sin caer en extremos. “Si ya tenemos una rutina, es importante conservarla. Tomar un par de días de descanso está bien, pero recuperar los hábitos luego puede ser difícil. Y si no tenemos una rutina, esta puede ser una buena oportunidad para crearla”, dice Pinto. Respete su condición de salud

Si tiene diabetes, opte por ponche con edulcorante para bebidas como el ponche de frutas. Si padece hipertensión, use hierbas y sal natural en sus platillos salados. El equilibrio es clave, no la prohibición. Si tiene dudas consulte con un especialista. Según Pinto, las personas con diabetes, hipertensión arterial, enfermedades renales u otras condiciones que puedan descontrolarse con rapidez deben prestar especial atención a su alimentación durante estas fechas.



