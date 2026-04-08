Cómo preparar cheesecake de aguacate paso a paso

Un alimento de origen mesoamericano y que es altamente beneficioso para la salud es el aguacate, que también puede degustarse en un inigualable cheesecake.

El chef Luisen Rodríguez preparó esta receta, en la que sale a relucir la creatividad por la forma de su presentación, además de que es increíblemente deliciosa.

Ingredientes

2 aguacates Hass

100 gramos de queso crema

3 onzas de leche condensada

2 onzas de leche evaporada

11 gramos de gelatina sin sabor

2 paquetes pequeños de galletas María

3 onzas de mantequilla

4 onzas de chocolate en polvo

4 chocolate de cobertura

4 fresas para decorar

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Preparación

Cortar los aguacates por la mitad, retirar la semilla y la pulpa con una cuchara. Procurar que la cáscara quede intacta, la cual servirá para moldear la base del cheesecake. Triturar las galletas y agregarles la mantequilla y el chocolate en polvo, a fin obtener una pasta. Con esta mezcla, hacer un molde con la forma de la mitad del aguacate, utilizando las cáscaras. Refrigerar por 40 minutos. Para el relleno del cheesecake, procesar la pulpa del aguacate, la leche evaporada, la leche condensada y el queso crema. Hidratar con agua tibia la gelatina sin sabor e incorporarla a la anterior mezcla. Sacar de la refrigeradora los moldes y rellenarlos, a manera de que queden de la forma del aguacate. Dejar que cuajen por una hora. Cubrir las fresas con el chocolate y colocarlas en los moldes ya rellenos, para que simulen la semilla del aguacate. Retirar con cuidado la cáscara del molde. Decorar con unas hojas de menta y disfrutar.

Ingrediente estrella

El aguacate, conocido, científicamente como Persea americana, es originario de Mesoamérica, específicamente del centro de México y partes altas de Guatemala. Se han encontrado evidencias de su consumo en la cueva de Coxcatlán, en Puebla, México, de una antigüedad de 7 mil a 8 mil años.

La palabra aguacate proviene del náhuatl ahuacatl, que también significa testículo de árbol, posiblemente, debido a la forma colgante de los frutos.

Su alto contenido de grasas saludables, vitaminas A, C, K y E y minerales como folatos, potasio, magnesio, calcio y hierro, lo convierten en un alimento beneficioso para la salud y muy completo. Ayuda a reducir los niveles de colesterol malo en sangre y aumenta el colesterol bueno. Contribuye a regular los niveles de azúcar en sangre y a evitar la resistencia a la insulina. Mejora la digestión y nutre la piel, uñas y cabello.

Se suele comer crudo en guacamol, aperitivo famoso en todo el mundo, y para agregarlo a ensaladas o en emparedados, así como preparar rellenos, salsas y aderezos. Aplicarle calor lo amarga, por lo que no debe agregarse a los platos calientes, hasta después de cocinados. Es una delicia degustarlo en postres como helados y pasteles.

Perfil del chef