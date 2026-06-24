¿Cómo preparar relámpagos o éclairs?

Esta técnica permite obtener una textura ligera, crujiente por fuera y suave por dentro, lo que la hace ideal para rellenos cremosos. Es muy versátil porque puede ser dulce o salada.

Para una fecha especial, no hay nada mejor que agasajarlo con unos exquisitos relámpagos, receta preparada por la chef Stephanie Marroquín.

Ingredientes

Para la pasta choux

1/2 taza de agua

1/2 taza de leche

1/2 taza de mantequilla

1 cucharadita de azúcar

1 pizca de sal

1 taza de harina suave

4 huevos

Para la crema pastelera

2 tazas de leche

4 yemas de huevo

1/2 taza de azúcar

1/4 taza de fécula de maíz

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharada de mantequilla sin sal

Para la decoración

Chocolate blanco derretido

Preparación

En una olla, colocar el agua, leche, mantequilla, azúcar y sal. Llevar a fuego medio hasta que la mantequilla se derrita completamente. Agregar la harina de golpe y mezclar rápidamente con una espátula, hasta formar una masa homogénea que se despegue de las paredes de la olla. Cocinar por un minuto. Retirar del fuego y dejar enfriar. Añadir los huevos uno por uno, y mezclando, hasta obtener una masa suave y brillante. Colocar la masa en una manga pastelera con duya y formar tiras alargadas sobre una bandeja con papel encerado. Hornear a 230 grados centígrados, durante 30 a 35 minutos o hasta que los relámpagos estén inflados y dorados. Dejar enfriar completamente para poder rellenar. Para la crema pastelera, calentar la leche en una olla. En un tazón, mezclar las yemas, azúcar y fécula de maíz hasta que cambie de color. Verter poco a poco la leche caliente sobre esta mezcla, sin dejar de batir. Regresar la preparación al fuego medio y cocinar, mezclando constantemente hasta que espese. Retirar del fuego y agregar vainilla y mantequilla. Cubrir con plástico y dejar enfriar. Realizar pequeños cortes a lo largo de los relámpagos y rellenarlos con la crema pastelera. Para la decoración, derretir el chocolate y decorar con líneas. Rinde para 10 a 12 relámpagos medianos.

Perfil de la chef Stephanie Marroquín