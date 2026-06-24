Salud y Familia
¿Cómo preparar relámpagos o éclairs?
La pasta choux es una masa cocida que genera vapor durante el horneado y que permite que los éclairs o relámpagos se inflen y queden huecos por dentro.
Relámpagos, un postre espectacular preparado por la chef Stephanie Marroquín. (Foto Prensa Libre, cortesía de Stephanie Marroquín)
Esta técnica permite obtener una textura ligera, crujiente por fuera y suave por dentro, lo que la hace ideal para rellenos cremosos. Es muy versátil porque puede ser dulce o salada.
Para una fecha especial, no hay nada mejor que agasajarlo con unos exquisitos relámpagos, receta preparada por la chef Stephanie Marroquín.
Ingredientes
Para la pasta choux
1/2 taza de agua
1/2 taza de leche
1/2 taza de mantequilla
1 cucharadita de azúcar
1 pizca de sal
1 taza de harina suave
4 huevos
Para la crema pastelera
2 tazas de leche
4 yemas de huevo
1/2 taza de azúcar
1/4 taza de fécula de maíz
1 cucharadita de esencia de vainilla
1 cucharada de mantequilla sin sal
Para la decoración
Chocolate blanco derretido
Preparación
- En una olla, colocar el agua, leche, mantequilla, azúcar y sal. Llevar a fuego medio hasta que la mantequilla se derrita completamente.
- Agregar la harina de golpe y mezclar rápidamente con una espátula, hasta formar una masa homogénea que se despegue de las paredes de la olla.
- Cocinar por un minuto. Retirar del fuego y dejar enfriar. Añadir los huevos uno por uno, y mezclando, hasta obtener una masa suave y brillante.
- Colocar la masa en una manga pastelera con duya y formar tiras alargadas sobre una bandeja con papel encerado.
- Hornear a 230 grados centígrados, durante 30 a 35 minutos o hasta que los relámpagos estén inflados y dorados. Dejar enfriar completamente para poder rellenar.
- Para la crema pastelera, calentar la leche en una olla. En un tazón, mezclar las yemas, azúcar y fécula de maíz hasta que cambie de color.
- Verter poco a poco la leche caliente sobre esta mezcla, sin dejar de batir. Regresar la preparación al fuego medio y cocinar, mezclando constantemente hasta que espese.
- Retirar del fuego y agregar vainilla y mantequilla. Cubrir con plástico y dejar enfriar.
- Realizar pequeños cortes a lo largo de los relámpagos y rellenarlos con la crema pastelera.
- Para la decoración, derretir el chocolate y decorar con líneas. Rinde para 10 a 12 relámpagos medianos.
Perfil de la chef Stephanie Marroquín
- Chef repostera, con más de 10 años de trayectoria en el ámbito gastronómico.
- Su formación ha sido complementada con ocho certificaciones internacionales en su especialidad.
- Tiene amplia trayectoria en televisión, participando en diferentes programas para Guatevisión y otros canales.
- Publicación de recetas para segmentos de cocina en diversos periódicos del país.
- Ha sido jueza de competencias en ferias gastronómicas y es chef repostera de la Escuela de Alta Cocina Chef’s Center.