¿Cómo puedo saber qué curso de vacaciones le puede interesar a mi hijo?

La convivencia con otros niños es suficiente razón para formar parte de algún curso de vacaciones. (Foto Prensa Libre: freepik.es).

Se aproximan las vacaciones en Guatemala, empieza la incertidumbre de muchos padres que por diversas razones desean inscribir a sus hijos en algún curso, pero ¿cómo saber cuál es el adecuado para mi hijo?, ¿cómo busco lo mejor para él, si no es capaz de expresarse o no sabe bien lo que quiere?

Lea también Evite estos errores al iniciar la alimentación de los bebés Violeta Velásquez 4 de octubre de 2019 a las 11:00h

El ciclo escolar oficial de nuestro país termina durante el mes de octubre, en esta época, muchos padres empiezan a buscar opciones de cursos o actividades interesantes en las que puedan participar sus hijos y disfrutar durante ese tiempo. Las opciones son muchas, solo queda identificar cuáles convienen según varios aspectos, entre ellos la temática y el costo.

Importancia de los cursos de vacaciones

La relevancia de estos cursos radica en que pueden llegar a ser una necesidad dependiendo del niño. Por ejemplo, si existe alguna área de déficit, un curso durante las vacaciones podría ayudar a trabajar y fortalecer las destrezas necesarias para superar las carencias. Pueden ser una excelente oportunidad para que los chicos adquieran otras habilidades o aprendizajes diferentes a los del ciclo escolar. Además de ocupar su tiempo libre en actividades productivas y divertidas, tienen la oportunidad de hacer nuevas amistades y descubrir nuevos intereses.

Un ejemplo claro de la importancia podría ser la natación ya que a veces es difícil tomar clases durante el año y la época de vacaciones resulta ideal para hacerlo. Además de ser una buena opción de actividad física y recreación, resulta ser de gran importancia para la supervivencia.

Un estudio chileno demostró que los períodos de vacaciones escolares inciden directamente en el aumento de peso en los niños. Dos semanas de malos hábitos como el exceso de la alimentación, la ingesta de azúcares y la disminución de la actividad física pueden provocar el aumento progresivo y anormal del peso corporal en escolares y el riesgo de sufrir sobrepeso u obesidad desde temprana edad. Las estadísticas demostraron que el peso corporal varía de 1 a 2 libras en aproximadamente una semana de vacaciones.

El objetivo principal

Usted puede tener en mente la razón por la que desea inscribir a su hijo a un curso de vacaciones, sin embargo, será importante que establezca un objetivo principal que lo guíe en la mejor elección del curso ideal para su hijo, en este caso podría ser lo siguiente:

Vivir nuevas experiencias

Aprender nuevas habilidades

Descubrir nuevos intereses o talentos

Divertirse

Qué debe buscar en un curso de vacaciones para su hijo

Al momento de seleccionar las mejores opciones de cursos de vacaciones para sus hijos, tome en cuenta los siguientes aspectos.

Debe ser acorde a las necesidades de su hijo, es decir, debe incluir lo que usted desea que aprenda o refuerce su hijo.

Ser impartido en un ambiente seguro con profesionales en el área de aprendizaje.

Apropiado para su edad.

Estar bien organizado, el plan, los horarios, todo debe estar definido.

La preparación del lugar debe ser evidente, que el entorno esté adaptado a lo que ofrecen.

Tener una opción variada de actividades.

Estar al alcance del presupuesto familiar.

Durar pocas horas al día, puede ser de dos a cuatro horas.

Cuando llegue el momento de escoger, tome en cuenta las necesidades de su hijo. Si es muy pequeño identifique usted las áreas en las que podría aprender algo nuevo o mejorar algunas destrezas. Pero si ya tiene 7 u 8 años, sorpréndalo, busque opciones de cursos y ofrézcale dos o tres de ellas para que pueda elegir. A los 11 o 12 años, usted puede preguntarle lo que le gustaría hacer en vacaciones. Pero si todavía no es capaz de definir lo que atrae su atención, usted también le puede brindar alternativas que le permitan escoger una opción.

A veces los niños y jóvenes expresan que no les gusta algo, no porque les desagrade sino porque no han experimentado dicha actividad. Tome en cuenta las actividades que su hijo prefiere realizar en su rutina cotidiana, observe con atención qué le gusta hacer o jugar, eso le dará un indicio del área que podría interesarle o podría desenvolverse mejor.

Hay niños que pasan todo el día cantando, a algunos les gusta armar figuras con legos, otros disfrutan pintar, a muchos les atraen las actividades al aire libre o actividades manuales, entre otras.

Duración

Se recomienda que los cursos sean de una duración de entre cuatro y seis semanas, de dos a cinco días por semana. Es recomendable que también tengan tiempo para jugar de manera libre y para descansar. Estos momentos también desarrollan habilidades como la creatividad, resolución de conflictos y la práctica de diferentes roles, entre otras.

Novedades

En la actualidad se ha incrementado la variedad de cursos para brindar más opciones a los padres y a los chicos, entre ellos: lenguaje de señas, cocina, deportes, teatro, baile, en el zoológico, arte, música, huertos, manualidades, senderismo, actividades al aire libre, robótica, aprendizajes en psicología, idiomas y más.

La búsqueda del curso de vacaciones ideal para su hijo tomará tiempo, empiece ya, sin embargo, ahora existen muchas opciones para buscar y conocer los lugares de manera virtual. Las páginas web de las diferentes instituciones o las páginas de Facebook de las mismas, pueden ser de mucha utilidad en este caso, puede iniciar su búsqueda allí, lea los comentarios de otras personas, pida información específica vía inbox, asegúrese de no salirse de su presupuesto y por último asista a las instalaciones para conocer el lugar, haga preguntas directas y tome la decisión final.

Como cada actividad que planea con sus hijos, infórmese, de ser posible tómelos en cuenta y juntos tomen la mejor opción. Que las vacaciones de sus hijos sean divertidas, que viva nuevas experiencias a través de ellas y, sobre todo, que adquiera nuevos aprendizajes o desarrolle los que ya tiene.

Fuentes: Ana Gabriela Solis, psicóloga clínica, especialista en evaluación y Mónica Franco, psicóloga clínica, especialista en TREC de Clínica Mind, especializados en ti, Fb: @ClinicaMind, teléfono 2299 0805; Edith Manzano, psicopedagoga, CIIMA Consultores, Fb: @ciima.consultores, teléfono 5698-0520; Revista Médica de Chile, volumen 145, 2017, ¡Vacaciones a la vista!, fundamentos para prevenir el aumento de peso.

Contenido relacionado:

>Actividades para reforzar la ortografía de sus hijos

>Cómo crear el hábito de ahorro en los niños

>Prepare loncheras saludables