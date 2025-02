Cómo quitar la gripe: Mitos y realidades sobre el uso de inyecciones y otros remedios

Al experimentar el malestar característico de enfermedades respiratorias, rápidamente buscamos información sobre cómo quitar la gripe. Sin embargo, es fundamental comprender que no todo lo que circula en redes sociales es efectivo para nuestra curación.

De acuerdo con médicos especialistas, debemos diferenciar la gripe de otras enfermedades. Según el epidemiólogo Erwin Calgua, la gripe se caracteriza por síntomas como el malestar general, dolor de cabeza y cuerpo, rinorrea, tos, estornudos, fiebre, entre otros.

Existe la creencia común que una gripe es una enfermedad pasajera y que no requiere mayor cuidado. Sin embargo, aunque en principio no parezca algo grave, es crucial tomar las medidas correctas para evitar cualquier complicación que comprometa su salud y ponga en riesgo su vida.

De acuerdo con el internista Stuardo Batres, los niños están más expuestos a enfermedades virales en esta época. Sin embargo, si un adulto se contagia puede ser más grave para él.

En cuanto al tratamiento de la afección, tanto Calgua como Batres mencionan que un error frecuente es acudir al farmacéutico en lugar de llamar al médico, razón por la que muchas personas se colocan una inyección que no tiene efectividad o que resulta contraproducente. Descubra por qué es importante acudir al especialista antes de visitar la farmacia.

Inyecciones para la gripe: ¿Son realmente efectivas?

Calgua menciona que todo depende de la situación del paciente. En primer lugar, es importante que sea una inyección recetada por su médico de cabecera. Al respecto, Batres indica que algunos pacientes suelen recurrir a suplementos vitamínicos inyectados para reducir los síntomas de la gripe, aunque el profesional aclara que estas generan un efecto placebo y no necesariamente combaten la afección como tal.

En cuanto a los antibióticos, tanto Calgua como Batres coinciden en que esto no es aconsejable para el paciente. "La gripe suelen ser causada por agentes virales y no bacterianos, por lo que estos antibióticos no producirán una mejoría en los síntomas del paciente", puntualiza Batres. Al respecto, Calgua indica que cuando esto ocurre, el paciente se ve expuesto a una resistencia microbiana que puede complicar la condición de la persona.

Pese a que en Guatemala no debe venderse fármaco sin receta (a no ser que sea de libre consumo), algunos pacientes consiguen este tipo de antibióticos y suelen automedicarse, una medida que puede ser nociva para su salud.

Recomendaciones para tratar la gripe en el hogar

Mantenga un termómetro en casa para monitorear la fiebre. En la mayoría de los casos, se utiliza acetaminofén para tratar la fiebre, aunque siempre se recomienda comunicarse con su médico antes de tomar cualquier medicamento. Utilice mascarilla. Úsela si tiene gripe para evitar contagios, sugiere Batres Vigile los síntomas. Si el paciente presenta fiebre, tos seca y dolor de garganta intenso, acuda al médico. Controle frecuencia cardíaca y oximetría si es paciente de la tercera edad. Utilice un oxímetro en este caso, ya que raras veces las personas de este grupo etario presentan fiebre, por lo que hay que monitorear su condición de esta manera, menciona Calgua. No subestime la gripe. Esta puede derivar en otros padecimientos como la neumonía. Evite la deshidratación. Manténgase hidratado con agua pura y suero para prevenir complicaciones. Tenga especial atención con niños pequeños. En el caso de pacientes menores de cinco años, no está demostrado que el baño de agua fría reduce la fiebre. Tampoco se aconseja arroparlos demasiado, ya que podría empeorar el cuadro médico, indica Calgua. No utilice remedios caseros tópicos. En este caso, la eficacia de los mismos no está comprobada.

Por último pero no menos importante, consulte a su médico. Antes de tomar cualquier decisión, siempre se recomienda acudir a un especialista para que determine si se trata de una gripe u otra afección. De esta manera, usted podrá recibir la atención adecuada para prevenir cualquier enfermedad seria que ponga su vida en riesgo.