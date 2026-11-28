Este domingo 29 de noviembre comienza el Adviento del 2026 y, tanto en los templos como en las familias, se enciende la primera vela morada de la corona de Adviento, como signo de la espera del nacimiento de Jesús.

El primer domingo de Adviento, además, marca el inicio del nuevo año litúrgico; por eso se dice que los católicos celebran primero el año nuevo litúrgico y luego el año nuevo del calendario civil.

“Es el primer domingo de Adviento y es el primer día del año nuevo litúrgico. A partir de este domingo comienza el año nuevo litúrgico y se celebra ya otro ciclo litúrgico también. Estamos ahora terminando justamente el ciclo A y vamos a entrar al ciclo B”, explica el padre Luis René Sandoval, encargado de comunicación del Arzobispado de Guatemala.

El numeral 522 del Catecismo de la Iglesia Católica recuerda la grandeza del acontecimiento que se espera en este tiempo: la venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos. Ritos y sacrificios, figuras y símbolos de la ‘Primera Alianza’, todo lo hace converger hacia Cristo; anuncia esta venida por boca de los profetas que se suceden en Israel. Además, despierta en el corazón de los paganos una espera, aún confusa, de esta venida.

En el numeral 524 añade que, al celebrar cada año la liturgia de Adviento, “la Iglesia actualiza esta espera del Mesías: participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador, los fieles renuevan el ardiente deseo de su segunda venida”.

En esa espera, la Iglesia manda a vivir el tiempo de Adviento mediante tres prácticas espirituales: oración, ayuno y caridad.

La corona de Adviento

Además de la comunicación diaria con Dios, la Iglesia católica propone rezar en torno a la corona de Adviento, entre cuyos signos principales figuran su forma circular, las ramas de pino o abeto y las velas que se encienden cada domingo.

Alejandro Cóbar, del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, explicó en entrevistas anteriores que la forma circular de la corona de Adviento representa a Dios, que no tiene principio ni final. Según el catolicismo, también se relaciona con el amor infinito de Dios hacia la humanidad.

Las ramas verdes simbolizan la esperanza; las tres velas moradas representan el tiempo de conversión; la vela rosada, la alegría y el gozo de que Jesús está cerca, y la blanca, que se enciende en Nochebuena, ocupa el centro y representa la luz de Jesús, que ha nacido.

Antes de comenzar a rezar

Radio María Guatemala sugiere colocar la corona de Adviento en un lugar especial de la casa, donde pueda reunirse la familia en torno a ella.

“Al lado de la corona podemos colocar una imagen de la Virgen con una vela encendida a sus pies. De esta vela se puede tomar la llama para encender la primera vela de la corona”, dice en su sitio web.

Un monitor, que puede ser el padre o la madre de familia, puede guiar la oración, mientras que los demás miembros pueden apoyar con las lecturas, oraciones, cantos, peticiones y respuestas.

Es importante colocar la Corona de Adviento en lugar especial de la casa, donde pueda reunirse la familiar para rezar. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Bendición de la corona de Adviento y oraciones para cada domingo

Aunque se puede llevar la corona al templo y pedir a un sacerdote que la bendiga, también se puede bendecir en casa, a cargo del monitor, con una oración sencilla que propone el sitio de Eventos Católicos:

Todos: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Monitor: Señor Dios, bendice con tu poder nuestra corona de Adviento para que, al encenderla, despierte en nosotros el deseo de esperar la venida de Cristo practicando las buenas obras, y para que así, cuando él llegue, seamos admitidos en el reino de los cielos. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor.

Todos: Amén.

Aunque hay diversas guías que pueden seguirse para rezar cada domingo de Adviento, Radio María sugiere este esquema y oraciones.

Primer domingo de Adviento: 29 de noviembre del 2026

Todos: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Monitor: Con toda la Iglesia celebramos el primer domingo de Adviento. Hoy comienza un camino de conversión que nos llevará, de la mano de María, hacia el Dios hecho hombre, hacia Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Como símbolo de la preparación interior, encendemos hoy el primer cirio de la corona de Adviento. La luz, que disipa las tinieblas, nos recuerda que Jesús viene a iluminar nuestra existencia y al mundo entero. La Iglesia nos invita a esperar con fe, esperanza y caridad. Escuchemos con atención la palabra de Dios.

Lectura del Evangelio: Marcos 13, 33-37

Momento de silencio para meditar lo que se ha escuchado.

Reflexión

Monitor: Con el firme propósito de avivar en nuestro corazón el amor de Dios, vamos a encender la primera vela de nuestra corona mientras cantamos.

Una persona enciende la primera vela morada mientras se entona una estrofa de un canto.

Peticiones

Monitor: Con la confianza de sabernos hijos de Dios, dirijamos a nuestro Padre la oración que el mismo Jesús nos enseñó: padrenuestro…

Propósito: Ahora, cada uno de nosotros tomará un regalo que vamos a ofrecer al Niño Jesús durante esta semana con la intención de avivar nuestro amor por él.

Monitor: Terminemos nuestra oración pidiendo a nuestra madre, Santa María, que sea ella quien nos guíe durante este tiempo de Adviento. Rezamos todos juntos un avemaría…

Todos: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Se recomienda involucrar a toda la familia en las lecturas y oraciones. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Segundo domingo de Adviento: 6 de diciembre del 2026

Al comenzar la oración, debe estar encendida la primera vela morada.

Todos: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Monitor: Continuamos en este camino hacia la Navidad. Hoy encenderemos la segunda vela de la corona de Adviento en un espíritu de oración y contemplación del misterio del nacimiento del Señor Jesús. Pidamos al Señor que ante todo sea él el protagonista de este tiempo y que prepare nuestros corazones para su venida. Escuchemos con atención la palabra de Dios.

Lectura del Evangelio: Marcos 1, 1-8

Momento de silencio para meditar en lo que se ha escuchado.

Reflexión

Monitor: Con el firme propósito de avivar en nuestro corazón el amor de Dios, vamos a encender la segunda vela de nuestra corona mientras cantamos.

Se enciende la segunda vela morada mientras se entona una estrofa de un canto.

Peticiones

Monitor: Con la confianza de sabernos hijos de Dios, dirijamos a nuestro Padre la oración que el mismo Jesús nos enseñó: padrenuestro…

Propósito: Ahora, cada uno de nosotros tomará un regalo que vamos a ofrecer al Niño Jesús durante esta semana con la intención de avivar nuestro amor por él.

Monitor: Terminemos nuestra oración pidiendo a nuestra madre, Santa María, que sea ella quien nos guíe durante este Adviento. Rezamos todos juntos un avemaría.

Todos: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Tercer domingo de Adviento: 13 de diciembre del 2026 (domingo de Gaudete o de la alegría)

Las velas correspondientes a los dos domingos anteriores deben estar encendidas antes de comenzar la oración familiar.

Todos: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Monitor: Empezamos la tercera semana de Adviento, nos acercamos cada vez más a la Navidad y el Señor nos invita a vivir con alegría esta hermosa espera. Escuchemos con atención la palabra de Dios.

Lectura del Evangelio: Juan 1, 6-8.19-28

Momento de silencio para meditar en lo que se ha escuchado.

Reflexión

Monitor: Con el firme propósito de avivar en nuestro corazón el amor de Dios, vamos a encender la tercera vela de nuestra corona mientras cantamos.

Se enciende la tercera vela (de color rosado) mientras se entona una estrofa de un canto de Adviento.

Peticiones

Monitor: Con la confianza de sabernos hijos de Dios, dirijamos a nuestro Padre la oración que el mismo Jesús nos enseñó: padrenuestro…

Propósito: Ahora, cada uno de nosotros tomará un regalo que vamos a ofrecer al Niño Jesús durante esta semana con la intención de avivar nuestro amor por él.

Monitor: Terminemos nuestra oración pidiendo a nuestra madre, Santa María, que sea ella quien nos guíe durante este Adviento. Rezamos todos juntos un avemaría.

Todos: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

La corona de Adviento nos prepara domingo a domingo para la llega del niño Dios. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Cuarto domingo de Adviento: 20 de diciembre del 2026

Las velas correspondientes a los tres domingos anteriores deben estar encendidas antes de comenzar la oración.

Todos: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Monitor: El Niño Jesús está cerca de nosotros, abrámosle nuestro corazón para que podamos acoger el amor, la paz y la reconciliación que nos ha venido a regalar con su venida. Hoy, cuarto domingo de Adviento, miremos a María. Ella, la madre de Dios, es quien nos enseña a esperar, a confiar y a guardar todo lo que venga de Dios en nuestro corazón. Escuchemos con atención la palabra de Dios.

Lectura del Evangelio: Lucas 1, 26-38

Momento de silencio para meditar en lo que se ha escuchado.

Reflexión

Monitor: Con el firme propósito de avivar en nuestro corazón el amor de Dios, vamos a encender la cuarta vela de nuestra corona mientras cantamos.

Se enciende la cuarta vela morada mientras se entona un canto.

Peticiones

Monitor: Con la confianza de sabernos hijos de Dios, dirijamos a nuestro Padre la oración que el mismo Jesús nos enseñó: padrenuestro…

Propósito: Ahora, cada uno de nosotros tomará un regalo que vamos a ofrecer al Niño Jesús durante esta semana con la intención de avivar nuestro amor por él.

Monitor: Terminemos nuestra oración pidiendo a nuestra madre, Santa María, que sea ella quien nos guíe durante este Adviento. Rezamos todos juntos un avemaría.

Todos: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

La última vela de la corona de Adviento (blanca) se enciende la noche del 24 de diciembre. En familia se reza al Niño Jesús y se pueden cantar villancicos.