¿Continuará la lluvia?: estas son las previsiones del clima para el viernes 19 de diciembre

Desde lluvias hasta granizo se han reportado en algunas zonas de la ciudad de Guatemala desde el miércoles 17 de diciembre, debido al descenso de la presión atmosférica, un evento inusual para el clima frío típico del cierre del año.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que las lluvias registradas en los últimos días podrían continuar en las siguientes horas, principalmente en la tarde y noche.

Según la entidad, la lluvia y el granizo son provocados por un descenso en la presión atmosférica, lo que permite un mayor ingreso de humedad desde ambos litorales, así como un incremento en la temperatura diurna.

José María Rodríguez, pronosticador del Insivumeh, indicó que para este viernes 19 de diciembre, debido al incremento gradual en la presión atmosférica, se reportarán nublados del norte al centro del país.

Asimismo, destacó que no se descartan lluvias al amanecer en la Franja Transversal del Norte, algunas zonas de Petén y el Caribe, mientras que en el resto del país se espera cielo con pocas nubes o nubosidad dispersa por la mañana.

Para la tarde o noche, Rodríguez indicó que se prevé incremento y desarrollo de nubosidad con lluvias y actividad eléctrica en el occidente, Boca Costa y desde el norte hasta el altiplano central.

El experto señaló que el Insivumeh no descarta la presencia de lluvias aisladas en otros sectores del país, por lo que pidió precaución ante la posibilidad de crecimiento de ríos, inundaciones y movimientos en masa.

“No se descarta que, debido a las condiciones actuales, se presente caída de granizo en algunos lugares”, agregó Rodríguez.

¿Habrá lluvias durante el fin de semana?

Ante el actual descenso de la presión atmosférica, el Insivumeh indicó que para el sábado 20 de diciembre se espera una reducción de las lluvias, principalmente del sur al centro del país.

En las regiones del norte y el Caribe, Rodríguez explicó que las lluvias podrían continuar, acompañadas de nublados, lloviznas o lluvias. Mientras tanto, en zonas de occidente y oriente, se prevé una mejoría desde las primeras horas del sábado.

Recomendaciones por lluvias

José María Rodríguez advirtió que las lluvias del viernes podrían ocasionar crecida de ríos, inundaciones, movimientos en masa y daños a la red vial, como ocurrió en algunos lugares el jueves. Por ello, recomendó evitar salir al exterior.

Además, sugirió abrigarse bien, especialmente durante la noche y madrugada, ante la persistencia del frío. Rodríguez agregó que el viento empezará a soplar desde el norte, lo que incrementará la sensación térmica, por lo que pidió proteger principalmente a niños y adultos mayores.