Coronavirus: cómo mantenerse en forma durante la cuarentena

View this post on Instagram

Amigos y amigas por acá quiero compartirles otra rutina esta es específicamente para trabajar abdomen, quiero prueben un poquito del trabajo que realizamos en mis clases! (RECUERDA QUE DOY CLASES EN LÍNEA TODOS LOS DÍAS. Q25 EL DIA O PUEDES TOMARLO SEMANAL!) escríbeme para más información! #clasesonline #clases #clasesvirtuales #clasesejercicios #clasesdeejercicio #ejerciciosencasa #ejercicioencasa #ejercicio #ejerciciosabdominales #abs #abdomen #abdomenplano #fitness #fitnessmotivation #fitnesslifestyle #instagood #instamoment #instagay . . . Canción: Yo perreo sola – @badbunnypr