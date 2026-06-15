Correr por las mañanas: cómo esta práctica fortalece la salud física, el bienestar emocional y la conexión personal

Uno de los primeros ejercicios que las personas practican para ponerse en forma o perder algunos kilos es correr. Aunque se trata principalmente de una actividad cardiovascular, aporta importantes beneficios al cuerpo, la mente y la salud.

Si bien esta práctica puede realizarse a distintas horas, hacerlo por la mañana podría ofrecer ventajas adicionales, según expertos. Estas van desde facilitar la constancia en una rutina hasta aprovechar la liberación de endorfinas para generar más energía durante la jornada laboral o estudiantil.

Salir a correr debe complementarse con una buena alimentación, una adecuada higiene del sueño y ejercicios de fortalecimiento, indican los especialistas. Ximena Fuentes, psicóloga clínica, destaca que estos efectos suelen potenciarse cuando la actividad se realiza por la mañana, además de favorecer la creación de hábitos duraderos.

“Desde la psicología del comportamiento, las rutinas matutinas son más fáciles de sostener porque existen menos interrupciones. Además, la exposición temprana a la luz natural ayuda a regular el ritmo circadiano, favoreciendo una mayor sensación de energía durante el día y una mejor calidad del sueño durante la noche”, agrega.

A diferencia de correr por la noche, actividad que puede ayudar a liberar tensiones acumuladas durante la jornada, en algunas personas puede generar dificultades para conciliar el sueño, especialmente si el ejercicio se realiza poco antes de dormir.

El médico internista Estuardo Rojas explica que, en general, se recomienda practicar esta actividad por la mañana debido a la liberación de hormonas como el cortisol y la hormona del crecimiento, cuyos niveles alcanzan picos durante las primeras horas del día y favorecen el rendimiento físico. Asimismo, la liberación de endorfinas ayuda a realizar las actividades diarias con más energía y favorece un mejor descanso nocturno, al contribuir al adecuado cumplimiento de los ciclos del sueño y de la fase REM.

La actividad física constante ayuda a mantener un corazón saludable, fortalecer la masa muscular y reducir riesgos asociados al sedentarismo.(Foto Prensa Libre: Shuterstock)

Beneficios para la mente y las emociones

La psicología ha estudiado ampliamente el impacto de la actividad física en la salud emocional. Durante esta práctica, el organismo libera neurotransmisores como endorfinas, serotonina y dopamina, sustancias relacionadas con la sensación de bienestar, placer y satisfacción, explica la psicóloga clínica Mónica Mayorga.

Esto contribuye a reducir los niveles de estrés, mejorar el estado de ánimo y favorecer una mayor estabilidad emocional, señala Fuentes. Tener el hábito de correr también puede convertirse en un espacio para desconectarse de las preocupaciones diarias, disminuir la sobrecarga mental y canalizar emociones derivadas de la rutina cotidiana, coincide Mayorga.

La práctica constante fortalece además la autoestima y la confianza personal. “Cada meta alcanzada, por pequeña que sea, genera una sensación de logro que contribuye al bienestar emocional”, agrega.

Aunque no existe una hora ideal para realizar actividad física, las psicólogas destacan que correr por la mañana puede aportar beneficios emocionales y psicológicos específicos. Entre ellos figuran una mayor sensación de energía, motivación y claridad mental, factores que favorecen la concentración, mejoran el rendimiento cotidiano y generan una sensación de logro desde temprano.

Asimismo, destacan los siguientes beneficios:

Beneficios psicológicos de correr

Favorece la liberación de neurotransmisores relacionados con el bienestar, la motivación y la regulación emocional.

Ayuda a reducir el estrés y la ansiedad.

Ofrece un espacio de conexión personal y reflexión.

Fortalece la confianza personal mediante el cumplimiento de metas.

Promueve hábitos que pueden trasladarse positivamente a otras áreas de la vida.

Constituye una práctica de autocuidado y bienestar.

“Correr no solo fortalece los músculos y el sistema cardiovascular; también puede convertirse en un espacio de encuentro con uno mismo, donde la mente descansa, las emociones se regulan y el bienestar encuentra un lugar dentro de la rutina diaria”, recalca Mayorga.

Beneficios para el cuerpo y la salud

Mantener una rutina de ejercicio aporta múltiples beneficios para la salud física. Estuardo Rojas destaca que entre los efectos directos de la actividad física se encuentra la disminución de la resistencia vascular sistémica periférica, lo que contribuye a mejorar los niveles de presión arterial.

Asimismo, señala que esta actividad cardiovascular favorece una función cardíaca más eficiente. Correr puede producir un crecimiento compensatorio del ventrículo izquierdo, lo que permite que el corazón realice latidos más espaciados, pero con mayor fuerza, generando frecuencias cardíacas más bajas dentro de parámetros normales.

El especialista indica que algunos estudios han relacionado las frecuencias cardíacas elevadas en reposo con un mayor riesgo de enfermedad y mortalidad cardiovascular. Por ello, mantener una adecuada condición física puede favorecer un ritmo cardíaco más saludable.

Diversas investigaciones también han asociado la práctica constante de actividad física con una reducción del riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. “La evidencia científica ha identificado beneficios en aproximadamente 15 tipos de cáncer relacionados con una menor probabilidad de aparición”, agrega.

Además, el ejercicio estimula la liberación del factor neurotrófico derivado del cerebro, sustancia relacionada con funciones cognitivas como la memoria, el aprendizaje, el pensamiento y la capacidad de reflexión.

Desde el punto de vista musculoesquelético, correr y trotar generan estímulos positivos en los huesos al activar los osteoblastos, células encargadas de formar tejido óseo. Esto ayuda a fortalecer los huesos y disminuir el riesgo de osteoporosis. También puede contribuir a retrasar la sarcopenia, pérdida progresiva de masa muscular asociada al envejecimiento.

Una rutina de carrera adaptada a las capacidades de cada persona puede ayudar a prevenir lesiones y mejorar la condición física.(Foto Prensa Libre: Shuterstock)

¿Cómo prepararse para correr y evitar lesiones?

Ernesto Man, licenciado en fisioterapia, explica que una preparación previa es fundamental. Recomienda realizar un calentamiento que prepare al cuerpo para la actividad física y no confundirlo con los estiramientos, que ayudan a relajar los músculos después del ejercicio.

Antes de comenzar a correr, es importante entender que no basta con tener la intención de hacerlo. Man resalta que es necesario determinar si el cuerpo está preparado para recibir ese impacto y evaluar si las articulaciones, músculos, tendones y ligamentos pueden soportar la carga que implica esta actividad.

“Un factor que puede indicar que una persona tendrá dificultades para comenzar a correr es el sobrepeso o haber mantenido una vida sedentaria durante mucho tiempo”, señala. Por ello, recomienda iniciar con otro tipo de actividad física antes de incorporar la carrera.

En cuanto al calentamiento, lo más básico son las movilizaciones articulares: mover los tobillos, realizar pequeños saltos estáticos, sentadillas y desplantes. “Correr no involucra únicamente los tobillos; también participan la cadera, la espalda, las rodillas y toda la musculatura de los miembros inferiores”, agrega.

Comenzar de forma progresiva, alternando un minuto de caminata rápida con un minuto de trote e incrementando gradualmente la velocidad, puede ayudar a prevenir lesiones como esguinces de tobillo, tendinitis del cuádriceps, rupturas del ligamento cruzado anterior o del tendón de Aquiles.

El cuerpo también necesita ejercicios de fuerza, ya que los músculos deben estar preparados para soportar el impacto. Si una persona no fortalece su musculatura, puede estar más expuesta a sufrir lesiones.

Man destaca que correr no debería ser el único ejercicio. Esta actividad debe complementarse con entrenamiento de fuerza, ya sea mediante pesas en un gimnasio o con otras disciplinas, como la natación.

Correr no solo beneficia al cuerpo: también puede favorecer la memoria, el estado de ánimo y la salud mental. (Foto Prensa Libre: Shuterstock)