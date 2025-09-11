¿Cuándo debería consultar a un médico si no puedo dormir?

Pregunta: Tengo problemas para dormir, y he probado cosas como limitar la luz azul y contar hacia atrás desde cien. ¿Debo ir al médico?

Ajustar tu higiene del sueño y probar algunos trucos a la hora de dormir suelen ser buenas ideas. Pero a veces, mantener una hora de acostarse constante o dejar a un lado el teléfono no es suficiente.

Hasta el 20 por ciento de las personas en Estados Unidos padecen trastornos crónicos del sueño; sin embargo, la mayoría de los adultos nunca han hablado del sueño con un médico de atención primaria.

“Los médicos no preguntan lo suficiente al respecto, y la gente no cree que sea algo por lo que haya que ir al médico”, dijo Lawrence Epstein, especialista del sueño del Brigham and Women’s Hospital de Boston.

Aunque los trastornos del sueño pueden parecer evidentes, a menudo son más sutiles de lo que crees, y los expertos recomiendan estar atentos a ciertas señales de advertencia.

Algunas razones para consultar al médico

Es normal tener una mala noche de sueño de vez en cuando, dijo Philip Gehrman, director del laboratorio de Sueño, Neurobiología y Psicopatología de la Universidad de Pensilvania, sobre todo si hay un factor estresante claro, como un examen importante o un proyecto de trabajo.

Sin embargo, los expertos dicen que hay tres razones principales para acudir al médico, y algunas formas de distinguir lo normal de lo anormal.

No puedes conciliar el sueño

Cuando estás en la cama, puedes sentir que tu mente se acelera o tienes problemas para ponerte cómodo. Son posibles signos de insomnio y del síndrome de las piernas inquietas, un trastorno caracterizado por un impulso incontrolable de mover las piernas, dijo Gehrman. Aunque el estrés o la anemia pueden contribuir a ambas afecciones, no suele haber una causa común de estos trastornos del sueño.

Para obtener un diagnóstico oficial, tienes que experimentar estos síntomas durante al menos tres meses. Pero puedes consultar a alguien antes, añade Gehrman, sobre todo si los síntomas empeoran o interfieren en tu vida.

Recurrir regularmente al alcohol, al Benadryl, al cannabis o incluso a la melatonina (sin recomendación médica) para conciliar el sueño también puede ser motivo de preocupación, dijo Dayna Johnson, epidemióloga de la Facultad de Salud Pública Rollins de la Universidad de Emory. Aunque te ayuden a dormirte rápidamente, pueden perjudicar la calidad del sueño y enmascarar un trastorno del sueño subyacente.

No puedes permanecer dormido

Dormir no es un coma de ocho horas, y es normal despertarse varias veces, sobre todo a medida que envejeces, dijo Brienne Miner, geriatra y especialista en sueño de Yale Medicine. Pero si esos lapsos de vigilia duran más de cinco o diez minutos o son molestos, puede ser señal de un trastorno del sueño o de otra afección médica, añadió.

Por ejemplo, en una encuesta realizada entre adultos de 65 a 80 años, los problemas de vejiga, la ansiedad y el dolor fueron las tres razones más frecuentes de los problemas para dormir, dijo Miner. Tratar estos problemas suele mejorar el sueño de los pacientes.

Algunos pacientes incluso experimentan parasomnias, o comportamientos inusuales como caminar, comer, gritar o dar vueltas mientras duermen. Aunque a veces esto puede ser inofensivo, sobre todo entre los niños, puede interrumpir el sueño o causar lesiones, dijo Pahnwat Taweesedt, especialista del sueño de Stanford Health Care.

No puedes mantenerte despierto durante el día

Es normal sentirse un poco somnoliento después de comer, en una habitación oscura o en un sofá cómodo, pero sentirse somnoliento regularmente en el trabajo, mientras se conduce o durante otras actividades importantes puede ser señal de un problema más profundo, dijo Epstein.

La apnea del sueño, por ejemplo, es una afección en la que los pacientes dejan de respirar durante la noche. Puede que no recuerdes los ronquidos, jadeos e incluso ahogarte durante la noche, pero tienes dolores de cabeza en la mañana y te sientes agotado durante todo el día.

En casos inusuales, la somnolencia diurna también puede ser un signo de narcolepsia, que se caracteriza por “ataques de sueño”, en los que te quedas dormido de repente durante unos segundos o minutos a lo largo del día. Estos pacientes también suelen tener problemas para permanecer dormidos por la noche, dijo Miner, aunque los ataques de sueño no están directamente relacionados con ello. Aunque la narcolepsia suena dramática, no siempre es evidente: los pacientes tienen que esperar entre 10 y 15 años para que se les diagnostique.

Cómo prepararte para la consulta

La mayoría de los problemas del sueño pueden ser tratados por tu médico de atención primaria o con una derivación a un especialista del sueño.

Taweesedt dijo que, durante la consulta, debes ser específico sobre tu problema de sueño, ya se trate de conciliar el sueño, de permanecer dormido o de somnolencia diurna. Considera también la posibilidad de llevar un diario del sueño durante dos semanas antes, en el que anotes a qué hora te levantas y te acuestas, así como los medicamentos que tomas, el ejercicio que haces, el alcohol que bebes y la cafeína que tomas. Pero no te obsesiones con el seguimiento de tu sueño, ya que eso puede empeorar las cosas.

Si es posible, ve acompañado de tu pareja: puede que haya notado síntomas que tú no, dijo Johnson. Los datos de los monitores de sueño también pueden ser útiles, añadió, aunque los dispositivos que utilizan los consumidores no siempre son precisos.

Por último, enfermedades como la obesidad, la hipertensión, la insuficiencia renal y el párkinson suelen estar relacionadas con trastornos del sueño, y muchos medicamentos recetados afectan al sueño, dijo Epstein. Así que pregunta a tu médico sobre ellos.

Aunque es útil, no es necesario tenerlo todo perfectamente preparado antes de pedir cita. “Solo ve”, dijo Johnson. “No necesitas apuntar nada; no necesitas hacer nada por adelantado”.