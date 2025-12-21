Es imposible saber la fecha exacta en que nació Jesús. La única fuente existente son los evangelios, según una nota de bbc.com.

Sin embargo, estos libros fueron escritos después de la muerte de Jesús, y quienes los redactaron se enfocaron más en su pasión, muerte y resurrección.

National Geographic aclara que Jesús de Nazaret no nació en el año 1 ni fue un 25 de diciembre.

Los evangelistas Lucas y Mateo sitúan su nacimiento “en los días de Herodes el Grande”, quien reinó en Judea entre los años 37 y 4 a. C., aunque pudo haber gobernado uno o dos años más, según esa misma fuente.

El hecho de que Jesús naciera en Belén, la ciudad de David, demuestra que era su descendiente, y con ello se cumple la profecía de Miqueas: que el Mesías saldría de Belén, explica laciviltacattolica.es.

Y que haya nacido en tiempos del emperador César Augusto lo vincula con el Imperio romano y con el nombre más poderoso del mundo, a quien se conocía como “Salvador del mundo”, agrega esa página web.

¿Cuándo nació Jesús según la Biblia?

Existe un desfase de unos cuatro años, señala Aciprensa. Con la venida de Cristo, se dividió la cronología universal en dos épocas: antes y después de su nacimiento.

En el año 754 de la fundación de Roma se estableció esa división, pero, según el historiador Josefo, Herodes murió durante la Pascua del año 750.

Por ello, se estima que Jesús nació entre los años 747 y 749 desde la fundación de Roma.

Una fiesta que sustituyó a otra pagana

En el año 336, en la Depositio Martyrum, se menciona por primera vez la celebración de la Navidad el 25 de diciembre, aunque no se explica el motivo.

Como hipótesis, se plantea que la Iglesia primitiva quiso desarraigar los restos de las fiestas paganas, ya que en esa fecha se celebraba la Natalis Invicti, el nacimiento del Sol Invicto, anota Aciprensa.

Así, la festividad pagana fue sustituida por la de Cristo, considerado “la luz del mundo”, afirma Aciprensa.

¿A qué hora nació Jesús?

No se sabe con exactitud. Sin embargo, por varias apariciones del Niño Dios a medianoche —entre ellas, las que tuvieron san Bernardo de Claraval, san Francisco de Asís (quien hizo el primer nacimiento) y la santa clarisa Catalina de Bolonia—, se considera que nació a esa hora, indica Aciprensa.

San Bernardo afirmó en uno de sus sermones: “La medianoche viene a significar la pureza de intención”.

La Navidad tiene cuatro Misas

La solemnidad de la Navidad es la única celebración litúrgica con cuatro Misas: la de la vigilia, la de la noche, la de la aurora y la del día. Los textos son los mismos en los tres años litúrgicos, con el fin de profundizar en el acontecimiento que cambió la historia: Dios se hizo hombre, explica Vatican News.