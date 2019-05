Después de un divorcio, ¿quién se queda con los amigos?

Después de una separación surgen cambios hasta con las amistades. Foto Prensa Libre: Servicios

Las separaciones hacen que el mundo se vuelva del revés en un grupo. “Este es un problema muy complejo. El círculo de amigos tiene que saber adaptarse a la nueva situación”, explica Hans Onno Röttgers, psicólogo de la Universidad de Marburg, quien afirma que es agotador y desagradable, y que, si las cosas van mal, un divorciado de repente deja de tener amigos.

Hay muchas razones para ello. Por un lado, los amigos deben primero aclarar de cuál de los dos integrantes de una pareja separada quieren seguir siendo amigos. La buena relación con ambos debería poder continuar, pero esta es una situación poco frecuente.

“Esto también depende de cómo se comporte cada individuo en una ex pareja”, explica Röttgers.

Todos están invitados

¿Qué pasa en una fiesta a la que ambos están invitados? ¿Sacarán los “trapos sucios” y cada uno pedirá a sus amigos que condenen el comportamiento del otro? ¿No dejarán de quejarse esperando siempre muestras de compasión? Todo estas posibilidades hacen que sea difícil o imposible para el círculo de amigos mantener una buena relación. “Acabarán hartos de todo esto”, asegura Röttgers.

Sin embargo, a menudo también existe el fenómeno opuesto, en el que los amigos se convierten en consejeros o jueces sin que se les pida que lo hagan. “Mientras no le afecten a uno, las separaciones tienen un valor sensacional”, dice Heike Blümner, coautora del libro “Ya basta. La libertad de separarse”.

La ruptura es analizada hasta el último detalle, todo el mundo se convierte de repente en un especialista. Después de todo, el fracaso de los demás es una buena distracción para los defectos propios. Pero lo común es que el drama de una ex pareja se intensifica con ello, según Blümner.

La autora aconseja tomarse “unos meses libres” de este tipo de amigos, igual que de los amigos que no responden a las invitaciones o que “se olvidan” de invitar a su cumpleaños. Sin embargo, Röttgers lo ve de otra manera, y recomienda lo que los psicólogos probablemente aconsejan para todas las situaciones interpersonales difíciles: hablar.

Si la conversación se lleva a cabo abierta y honestamente por ambas partes, las razones salen a la luz: por ejemplo, que los amigos no quieren interferir, que tienen miedo de tomar partido si solo invitan a uno de los separados o que temen escenas desagradables en una fiesta si ambos son invitados.

Generalmente, en el círculo de amigos de una pareja separada se instala la inseguridad acerca de la nueva situación. Eso o es que son demasiado cómodos para afrontar problemas.

“Si uno ya no es invitado, se puede hablar de ello en conversaciones individuales con algún amigo”, aconseja la psicóloga Julia Scharnhorst. Una frase típica sería algo así como “Sé que celebraron una fiesta, pero no me invitaron, ¿pasa algo?”.

En situaciones así, la franqueza se vuelve difícil cuando en el círculo de amigos, consciente o inconscientemente, existen envidia y celos. El nuevo soltero es envidiado porque es libre y puede hacer lo que quiera, pero también introduce el temor en el grupo.

Una persona separada se convierte de repente en un soltero, lo que le convierte en una amenaza potencial para un grupo de amigos. Eso no dice nada en favor de la confianza en la amistad, y es, según los expertos, una razón frecuente para la desaparición repentina de algunos amigos.

En algunos casos, los amigos ya tienen sus propios problemas como para ocuparse de los que se crean alrededor de una separación. Dependiendo del lugar de residencia y del nivel educativo, los solteros son vistos con sospecha, ya que la vida sin pareja es socialmente indeseable en algunas sociedades.

Cómo actuar

Algunas personas preguntan si pueden invitar a su nuevo novio o novia a una fiesta de cumpleaños a la que también asisten las parejas de los amigos. Además existe el temor de tener que cuidarse de él o ella en la fiesta. También en este caso, hablar de la situación ayuda.

Cuanto más segura de sí misma sea la persona recién separada, más fácil es. “Si fue abandonado, no se siente completo y tiene miedo de estar solo, esta desconfianza en sí mismo está escrita en su frente”, explica Röttgers.

Muchas personas después de una separación creen que no valen nada. Todo esto dificulta la situación para los implicados. Un soltero convencido parece completamente diferente, porque tiene expectativas positivas, que normalmente se cumplen. Las posibilidades de que mantenga su círculo de amigos son mucho mayores que las de un separado pesimista, señala.

La persona que cultivó su propio círculo de amigos durante la relación de pareja se encuentra en una buena posición, lo que también es recomendable, porque sino hay que encontrar nuevas amistades. Sin embargo, esto se hace cada vez más difícil a medida que vamos cumpliendo años.

“Primero asistieron a la misma escuela, luego a la misma universidad. Las circunstancias de la vida son las mismas”, explica Scharnhorst. Después cada uno evoluciona a su manera, señala.

Otro problema es a menudo la escasez de tiempo libre. “Lo más sensato es simplemente buscar un pasatiempo”, aconseja Scharnhorst. Y lo mejor es que sea uno en que se permitan conocer gente con relativa rapidez.

Ir al teatro o o al gimnasio no serían las actividades más adecuadas, ya que luego la gente regresa a sus actividades cotidianas rápidamente.

Es aconsejable, por ejemplo, asistir a cursos de idiomas o hacer deporte con un grupo de corredores, por ejemplo. En ambos casos, los participantes se conocen inmediatamente, se ven regularmente, pueden hablar y compartir experiencias.

