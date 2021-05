¿Es malo comer fruta en la noche? Mitos y verdades de su consumo

Las frutas son una rica y sana opción para incluirlas a diario en su alimentación. (Foto Prensa Libre: Brenda Godinez on Unsplash).

Los expertos recuerdan que comer varias frutas durante el día genera resultados saludables en el organismo. Sin embargo, existen diversos mitos respecto a su consumo, por ejemplo, si es bueno comerlas en la noche o si engordan debido al azúcar que poseen. Algunas nutricionistas responden estas interrogantes.

Cada fruta tiene un color, textura y propiedades diferentes que son beneficiosas para la salud. Su consumo y porciones dependerán de las necesidades de cada organismo. Aunque cada una tiene compuestos y beneficios diferentes, existen generalidades respecto al consumo regular de frutas.

“Algunos de los beneficios de comer frutas a diario es que son fuente de hidratación por el agua que contienen. Además, aportan fibra al organismo cuando las comemos crudas y con cáscara. Esto hace que tengamos por más tiempo la sensación de saciedad y regula el funcionamiento intestinal, por eso se dice que ayudan a bajar de peso”, explica Carolina Montenegro, nutricionista.

Las frutas también son fuente de vitaminas y minerales, que ayudan al sistema inmune a prevenir enfermedades y regulan el equilibrio mineral del organismo.

Estos son algunos de los mitos y verdades de comer frutas:

¿Es malo comer fruta en la noche?

Falso. Montenegro indica que al día se recomienda comer cinco porciones de frutas y verduras, estas pueden ser en distintas preparaciones y en varios momentos de la jornada. Además, la fruta tiene las mismas calorías en el día que en la noche, por lo que no hay ningún problema con incluirlas en la cena.

¿Comer fruta de postre engorda?

Falso. “También dicen que no se recomienda comerla como postre, o después de una comida principal. Sin embargo, el orden no modifica que se gane o pierda peso, esto dependerá de la cantidad y del tipo de alimento que comamos. Así que se puede comer antes o después, que no afectará”, explica la nutricionista.

Lo recomendable es siempre consumirlas en las porciones adecuadas, según cada persona.

La fruta es mejor con cáscara

Verdadero. Muchos de los nutrientes de las frutas se encuentran en la cáscara, como la fibra, por lo que es adecuado comerla, siempre que se lave correctamente.

“Hay que tomar las medidas de higiene correspondientes cuando nos vamos a comer la fruta con cáscara. Hay que lavarlas muy bien, para evitar posibles transmisiones de enfermedades”, dice Heidy Villagrán, nutricionista.

¿Es mejor comer la fruta entera o en jugo?

Las especialistas indican que es mejor comer la fruta entera, porque conservan todos sus nutrientes. En cambio, cuando se exprime, algunas pierden las vitaminas, antioxidantes y la fibra que contienen.

Además, aumentan los azúcares libres, de modo que el organismo no procesa del mismo modo la fruta entera que en licuado o zumo.

“Cuando comemos la fruta entera, el cerebro procesa mejor el masticar cada pedazo que solo beber el jugo. Ayuda también a tener la sensación de estar lleno, porque para el cerebro sí pasó todo el proceso de tomar la fruta, abrir la boca, morder, masticar, etc.”, afirma Villagrán.

¿Los jugos de frutas deben ser tomados inmediatamente después de prepararlos?

Verdadero. Si se deja pasar mucho tiempo después de preparado el licuado, es posible que se pierdan algunas vitaminas. En cambio, al ingerir el jugo de forma inmediata se afecta el valor nutricional, ni sus propiedades.

¿Es mejor no mezclar las frutas?

Falso. Villagrán explica que cuando se tiene una alimentación variada y balanceada la idea es tener muchos colores en el plato, así que se puede comer un coctel de frutas sin ningún problema, incluso, tendrá muchos beneficios según las propiedades de las frutas.

La experta comenta que no hay ninguna evidencia de que mezclar frutas sea dañino, así que es solo un mito.

¿Los diabéticos pueden comer frutas?

Se cree que las frutas, debido al azúcar que contienen, no pueden ser consumidas por las personas diabéticas. Sin embargo, es un mito, ya que el tipo de azúcar que tienen es intrínseco, es decir, que no es dañino.

Lo que sí es cierto es que cuando una fruta es más dulce, es porque contiene más fructuosa, el monosacárido que le da el sabor dulce a los alimentos, pero esta no es dañina.

Lo que se recomienda, a cualquier persona, es comer siempre las porciones indicadas por un especialista.

¿La fruta ayuda a la vista?

Verdadero. A las frutas se les atribuye el cuidado y protección de la vista. Según la BBC, la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard indica que las frutas frescas, al igual que los vegetales con hojas de color verde oscuro, que contienen más vitaminas antioxidantes como la C y la E, ayudan a proteger al globo ocular de dos enfermedades relativamente comunes: cataratas y degeneración macular.