Estas actividades podrían ayudar a posponer el alzhéimer, sugiere un estudio

Las horas que pasas trazando países en un globo terráqueo o resolviendo problemas en un tablero de ajedrez pueden ser más que tiempo de ocio. Según un nuevo estudio, estas actividades mentalmente estimulantes están relacionadas con años de retraso en la enfermedad de Alzheimer y el deterioro cognitivo leve.

Publicado este mes en Neurology, la revista de la Academia Estadounidense de Neurología, el estudio es uno de los más grandes de su tipo: siguió a mil 939 adultos con una edad promedio de 80 años y rastreó sus trayectorias cognitivas a lo largo de toda una vida de actividades reportadas que se remontan a la infancia.

El contraste entre los participantes con mayor y menor enriquecimiento cognitivo fue marcado. Los del 10% superior desarrollaron Alzheimer a una edad promedio de 94 años; los del 10% inferior, a los 88. El deterioro cognitivo leve mostró una distribución similar: 85 en el grupo con mayor enriquecimiento cognitivo y 78 en el grupo con menor enriquecimiento cognitivo.

Cinco años de diferencia en el caso del Alzheimer. Siete en el caso del deterioro cognitivo leve.

"Me sorprendió gratamente", dijo Andrea Zammit, coautora del estudio y profesora adjunta de psiquiatría y ciencias del comportamiento en el Centro Médico de la Universidad Rush de Chicago.

Los resultados dan nuevo impulso a una propuesta provocadora: que la textura de la vida diaria (lo que practicamos, a quién vemos, cómo llenamos un tiempo libre) puede dejar una huella medible en el cerebro que envejece.

El año pasado, un análisis de aproximadamente 10,000 personas reveló que quienes escuchan música o tocan un instrumento con regularidad tienen menos probabilidades de experimentar deterioro cognitivo. Otro estudio reveló que quienes bailan más de una vez a la semana tenían un 76% menos de riesgo de demencia en comparación con quienes bailan con poca frecuencia. Otros investigadores han identificado un riesgo más discreto: la soledad, ahora vinculada a un mayor riesgo de demencia, lo que ha llevado a los expertos a enfatizar la importancia de mantener los vínculos sociales.

Timothy Hohman, profesor de neurología en el Centro de Memoria y Alzheimer de Vanderbilt, dijo que los hallazgos del estudio (que el enriquecimiento cognitivo a los 6 años todavía puede resonar ocho décadas después) son "alucinantes".

“Lo que muestran es que la participación cognitiva en ciertos momentos de la vida tiene grandes efectos en el desempeño cognitivo en etapas posteriores de la vida”, dijo Hohman.

Los hallazgos respaldan el concepto de "reserva cognitiva", idea popularizada por el neuropsicólogo de la Universidad de Columbia Yaakov Stern, según la cual el cerebro puede adaptarse al daño o al envejecimiento recurriendo a redes o estrategias alternativas. La teoría sostiene que las actividades mentalmente exigentes a lo largo de la vida pueden fortalecer las conexiones neuronales, otorgando al cerebro mayor flexibilidad para compensar.

Stern, quien no participó en el nuevo estudio, afirmó estar particularmente impresionado por la inclusión de un gran número de autopsias cerebrales: casi 1000. Incluso cuando los participantes presentaban niveles similares de daño cerebral —incluyendo placas amiloides y ovillos de tau que pueden acumularse décadas antes de que los síntomas del Alzheimer se hagan evidentes—, quienes habían llevado vidas más plenas mostraron una superioridad cognitiva, según las pruebas.

"Este es un mensaje esperanzador", dijo Stern. Añadió que este tipo de trabajo podría algún día "ayudarnos a comprender por qué el cerebro funciona mejor en algunas personas que en otras".

Para su análisis, Zammit y sus colegas dividieron la vida en tres etapas y calcularon puntajes de enriquecimiento para cada participante basándose en encuestas autoinformadas.

Estas etapas y algunas actividades relacionadas con los participantes son:

-Primeros años de vida (antes de los 18 años): Que le lean y leer libros; acceso a periódicos, atlas y globos terráqueos en el hogar; y aprender un idioma extranjero durante más de cinco años.

-Mediana edad: Leer y escribir; tener recursos en el hogar como suscripciones a revistas, diccionarios y tarjetas de biblioteca; visitar un museo.

-Avanzada en la vida (alrededor de los 80 años y más): Hacer crucigramas, jugar juegos como ajedrez y damas.

Los participantes, en su mayoría residentes del noreste de Illinois, cerca de Chicago, que se ofrecieron como voluntarios para formar parte del Proyecto Rush de Memoria y Envejecimiento, fueron reclutados en residencias de ancianos, centros de cuidado y otros entornos comunitarios, y se les dio seguimiento durante un promedio de ocho años. El estudio no llega a demostrar que tener lo que Zammit denomina una mente "activa" u "ocupada" prevenga el Alzheimer; identifica una relación, no una causa.

Ninguno de los participantes presentaba demencia al inicio del estudio, pero 551 desarrollaron posteriormente Alzheimer y 719 deterioro cognitivo leve. En general, al ajustar por edad, sexo y educación, las personas con puntuaciones más altas en enriquecimiento vital presentaron un riesgo un 38 % menor de Alzheimer y un 36 % menor de deterioro cognitivo leve.

Muchas de las actividades examinadas en el estudio requieren tiempo, acceso o dinero, ventajas que no todos tienen. Un nivel socioeconómico más alto se asoció con cierta protección. Sin embargo, Zammit afirmó que los efectos del enriquecimiento cognitivo fueron aún más fuertes, lo cual es alentador porque esas conductas —como leer, aprender nuevas habilidades o mantenerse socialmente involucrado— son opciones que las personas pueden incorporar a su vida diaria, independientemente de su origen.

Algunas de las actividades examinadas en el estudio podrían parecer anticuadas; después de todo, los participantes crecieron en una época diferente. Pero Zammit afirmó que el principio subyacente no se limita a una sola generación. Las herramientas pueden haber cambiado en la era digital; la importancia de mantener la mente ocupada, no.

"Siempre que busques constantemente conocimiento y busques aprender, eso es lo que consideramos importante aquí", dijo.