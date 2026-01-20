Fosas nasales serían clave en la defensa contra el resfriado común y su gravedad

Una investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale señala que las células del revestimiento nasal humano colaboran en la defensa contra infecciones por rinovirus.

A través de cultivos de tejido nasal humano en laboratorio, los investigadores analizaron el papel de las fosas nasales en el proceso de contagio del virus causante del resfriado común. En ese modelo, observaron cómo las células detectan rápidamente el virus y activan las defensas naturales, denominadas interferones.

Portales como Genetic Engineering & Biotechnology News (GEN) destacan que, al utilizar un modelo organotípico de la mucosa nasal humana, se logró identificar que la defensa del cuerpo no solo combate el virus, sino que también puede influir en la gravedad de la infección.

El cultivo creado permitió recrear lo que ocurre en la nariz cuando una persona se infecta con rinovirus, uno de los principales agentes del resfriado común.

GEN recopiló declaraciones de Ellen Foxman, directora de la investigación, quien explicó que el estudio permitió observar el revestimiento nasal humano durante las infecciones por rinovirus, tanto a nivel celular como molecular.

El estudio, publicado en la revista científica Cell Press Blue, detalla que los investigadores utilizaron células madre nasales humanas que, tras cuatro semanas de cultivo con exposición al aire, formaron un tejido similar al revestimiento natural de las vías respiratorias.

Con ello, observaron cómo miles de células reaccionan de forma coordinada ante la presencia del virus. Al activarse, las células del revestimiento nasal producen interferones, proteínas que bloquean la entrada y replicación del virus.

Durante el proceso, se evidenció que esta respuesta impide de forma rápida que el rinovirus se propague por las vías respiratorias. En los ensayos, al bloquear ese mecanismo, el virus infectó más células y causó daños significativos, incluso la muerte del tejido, según el estudio.

Además, la investigación identificó otras respuestas provocadas por la replicación viral, como producción excesiva de moco, inflamación y complicaciones respiratorias, aspectos que podrían ser clave para futuras intervenciones terapéuticas que refuercen las defensas naturales sin alterar el equilibrio del sistema respiratorio.

La doctora Foxman destacó que este modelo demuestra la respuesta del cuerpo humano con mayor precisión que las líneas celulares convencionales utilizadas en la investigación virológica.

Asimismo, subrayó que, aunque el modelo de laboratorio no reproduce todos los tipos celulares del cuerpo humano, los resultados confirman que la forma en que el cuerpo responde al virus influye más en la gravedad de la enfermedad que las características del virus en sí.

*Con información de Cell Press Blues, Geneng New y Agencia EFE.