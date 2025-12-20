Salud y Familia
Imagen consagrada de la Virgen de Guadalupe recorre Guajitos durante 36 horas de rezado
La imagen de la Virgen de Guadalupe de Guajitos salió en procesión este sábado, a las 12 horas, luego de su consagración y retornará al templo el domingo a medianoche.
La Virgen de Guadalupe fue consagrada este sábado por monseñor Gonzalo de Villa. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
El rezado de la Virgen de Guadalupe salió a las 12 horas, después de la misa de consagración presidida por el arzobispo metropolitano Gonzalo de Villa, en la parroquia Santa María del Tepeyac, en Guajitos, zona 21.
Centenares de personas participaron este sábado 20 de diciembre en Guajitos, colonia de la zona 21 donde se venera a la Virgen de Guadalupe, patrona del sector.
Feligreses cargaron en hombros el anda de la Virgen de Guadalupe durante el recorrido procesional por las calles de Guajitos.
También participó un grupo de aproximadamente 300 reyes —celestes y rojos—, quienes dieron vistosidad al rezado al lucir coronas y pañuelos en sus trajes, en los cuales se incluyen estampas de la Virgen o de ángeles.
Los ángeles representan una danza: los rojos impiden el paso de la Virgen, mientras los azules abren camino.
Este es el rezado más extenso de Guatemala, ya que el recorrido toma más de 24 horas.
En el 2024, el recorrido duró aproximadamente 32 horas, y se prevé que este año finalice el domingo 21 de diciembre a medianoche, tras 36 horas de procesión.