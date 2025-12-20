Imagen consagrada de la Virgen de Guadalupe recorre Guajitos durante 36 horas de rezado

Salud y Familia

Imagen consagrada de la Virgen de Guadalupe recorre Guajitos durante 36 horas de rezado

La imagen de la Virgen de Guadalupe de Guajitos salió en procesión este sábado, a las 12 horas, luego de su consagración y retornará al templo el domingo a medianoche.

|

time-clock

magen consagrada de la Virgen de Guadalupe recorre Guajitos durante 36 horas de rezado (1)

La Virgen de Guadalupe fue consagrada este sábado por monseñor Gonzalo de Villa. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El rezado de la Virgen de Guadalupe salió a las 12 horas, después de la misa de consagración presidida por el arzobispo metropolitano Gonzalo de Villa, en la parroquia Santa María del Tepeyac, en Guajitos, zona 21.

Centenares de personas participaron este sábado 20 de diciembre en Guajitos, colonia de la zona 21 donde se venera a la Virgen de Guadalupe, patrona del sector.

Imagen consagrada de la Virgen de Guadalupe recorre Guajitos durante 36 horas de rezado (
La imagen recorre Guajitos, en la zona 21. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Feligreses cargaron en hombros el anda de la Virgen de Guadalupe durante el recorrido procesional por las calles de Guajitos.

LECTURAS RELACIONADAS

Virgen de Guadalupe fue consagrada en Guajitos

Virgen de Guadalupe fue consagrada en Guajitos

chevron-right
Horarios de misas de gallo del 24 de diciembre en la Ciudad de Guatemala y alrededores

Horarios de misas de gallo del 24 de diciembre en la Ciudad de Guatemala y alrededores

chevron-right

También participó un grupo de aproximadamente 300 reyes —celestes y rojos—, quienes dieron vistosidad al rezado al lucir coronas y pañuelos en sus trajes, en los cuales se incluyen estampas de la Virgen o de ángeles.

Imagen consagrada de la Virgen de Guadalupe recorre Guajitos durante 36 horas de rezado
Niños y adultos son parte de los 300 ángeles que acompañan la procesión. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Los ángeles representan una danza: los rojos impiden el paso de la Virgen, mientras los azules abren camino.

Imagen consagrada de la Virgen de Guadalupe recorre Guajitos durante 36 horas de rezado
Fieles vestidos de ángeles acompañan a la Virgen de Guadalupe en su recorrido procesional por Guajitos. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Este es el rezado más extenso de Guatemala, ya que el recorrido toma más de 24 horas.

Imagen consagrada de la Virgen de Guadalupe recorre Guajitos durante 36 horas de rezado
Fieles devotas cargan en hombros la imagen de la Virgen consagrada este sábado en Guajitos. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
Imagen consagrada de la Virgen de Guadalupe recorre Guajitos durante 36 horas de rezado
La tradicional quema del torito fue parte del recorrido de la procesión de la Virgen de Guadalupe en Guajitos. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
Imagen consagrada de la Virgen de Guadalupe recorre Guajitos durante 36 horas de rezado (1)
(Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

En el 2024, el recorrido duró aproximadamente 32 horas, y se prevé que este año finalice el domingo 21 de diciembre a medianoche, tras 36 horas de procesión.

Imagen consagrada de la Virgen de Guadalupe recorre Guajitos durante 36 horas de rezado
Recorrido de la procesión de la Virgen de la Asunción en Guajitos que durará 36 horas y finalizará este domingo a la medianoche. (Foto Prensa Libre: Elmer Vargas)

ESCRITO POR:

Keneth Cruz

Periodista de Prensa Libre especializado en música, fotografía y tecnología con 20 años de experiencia. Reconocido con el Premio Arroba de Oro y Premio Nacional de Periodismo Cultural Enrique Gómez Carrillo, en la categoría de Fotoperiodismo.

Lee más artículos de Keneth Cruz

ARCHIVADO EN:

Guajitos Iglesia Católica Procesión Virgen de Guadalupe 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS