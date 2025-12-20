Imagen consagrada de la Virgen de Guadalupe recorre Guajitos durante 36 horas de rezado (

El rezado de la Virgen de Guadalupe salió a las 12 horas, después de la misa de consagración presidida por el arzobispo metropolitano Gonzalo de Villa, en la parroquia Santa María del Tepeyac, en Guajitos, zona 21.

Centenares de personas participaron este sábado 20 de diciembre en Guajitos, colonia de la zona 21 donde se venera a la Virgen de Guadalupe, patrona del sector.

La imagen recorre Guajitos, en la zona 21. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Feligreses cargaron en hombros el anda de la Virgen de Guadalupe durante el recorrido procesional por las calles de Guajitos.

También participó un grupo de aproximadamente 300 reyes —celestes y rojos—, quienes dieron vistosidad al rezado al lucir coronas y pañuelos en sus trajes, en los cuales se incluyen estampas de la Virgen o de ángeles.

Niños y adultos son parte de los 300 ángeles que acompañan la procesión. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Los ángeles representan una danza: los rojos impiden el paso de la Virgen, mientras los azules abren camino.

Fieles vestidos de ángeles acompañan a la Virgen de Guadalupe en su recorrido procesional por Guajitos. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Este es el rezado más extenso de Guatemala, ya que el recorrido toma más de 24 horas.

Fieles devotas cargan en hombros la imagen de la Virgen consagrada este sábado en Guajitos. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

La tradicional quema del torito fue parte del recorrido de la procesión de la Virgen de Guadalupe en Guajitos. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

(Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

En el 2024, el recorrido duró aproximadamente 32 horas, y se prevé que este año finalice el domingo 21 de diciembre a medianoche, tras 36 horas de procesión.