Ingrediente estrella: guarniciones de camote

El chef Diego Jarquín propone elaborar dos de estos acompañamientos con camote, que complementará perfectamente cualquier proteína de fin de año y que son muy fáciles de preparar.

Ingredientes

Puré de camote con malvaviscos

3 camotes medianos

½ taza de jugo de naranja

2 hojas de laurel

6 cucharadas de mantequilla

Sal y pimienta

Una pica de nuez moscada

Malvaviscos blancos

Camotes glaseados con miel de maple

2 camotes naranjas y 2 camotes morados

3 cucharadas de cebolla blanca, picada finamente

1 diente de ajo

1/3 de taza de miel de maple

3 cucharadas de mantequilla

Tomillo fresco

Sal y pimienta

Preparación

Para el puré de camote con malvaviscos

Lavar y cortar los camotes en cubos. En una olla poner los camotes con el laurel y jugo de naranja y cubrir con agua pura. Sazonar con sal al gusto. Cocinar los camotes hasta que estén blandos. Retirar del fuego y colarlos para que enfríen. Hacer puré los camotes y pasarlos porP un colador fino para quitar los grumos. En una cacerola mediana, colocar el puré de camote, la mantequilla, la nuez moscada y una pizca de sal y pimienta. Cocinar a fuego bajo hasta que se incorporen todos los ingredientes. Colocar el puré en un recipiente que se pueda llevar al horno y cubrirlo con los malvaviscos. Hornear a 160 grados centígrados hasta que los malvaviscos estén dorados.

Para los camotes glaseados con miel de maple

Pelar y cortar los camotes en cubos de un centímetro y medio. En una sartén colocar los camotes con la mantequilla y dorarlos lentamente. Agregar sal, pimienta y el ajo y la cebolla picados. Continuar cocinando hasta que estén totalmente dorados. Colocar todo en un recipiente qué se pueda llevar al horno y agregar la miel de maple. Cocinar por 15 minutos a 160 grados centígrados. Retirar del horno y agregar las hojas de tomillo fresco.

Ingrediente estrella

El camote (Ipomoea batatas), conocido también como boniato o batata, es una raíz comestible, dulce y de alto valor nutricional. Entre sus características principales está su sabor dulce, la variedad de colores (cáscara y pulpa), que van del blanco al morado, su textura firme y pulpa densa.

Contiene carbohidratos, proteínas, lípidos, fibra, vitaminas y minerales. Aporta vitaminas del grupo B, especialmente B6, C y E, y es una excelente fuente de betacaroteno (precursor de la vitamina A) en las variedades de pulpa anaranjada, que ayuda a proteger al organismo del daño oxidativo. Contiene potasio, hierro y zinc.

Ayuda a mejorar la salud intestinal, gracias a su contenido de fibra, que actúa como prebiótico. Contribuye a la salud cardiovascular y fortalece el sistema inmunitario.

Perfil del chef