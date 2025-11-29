Salud y Familia
Ingrediente estrella: guarniciones de camote
El pavo, tradicional de esta época, es acompañado con diversas guarniciones, y una de las predilectas es el camote.
Puré de camote con malvaviscos y camotes glaseados con miel de maple son guarniciones preparadas por el chef Diego Jarquin. (Foto Prensa Libre, cortesía de Diego Jarquin)
El chef Diego Jarquín propone elaborar dos de estos acompañamientos con camote, que complementará perfectamente cualquier proteína de fin de año y que son muy fáciles de preparar.
Ingredientes
Puré de camote con malvaviscos
3 camotes medianos
½ taza de jugo de naranja
2 hojas de laurel
6 cucharadas de mantequilla
Sal y pimienta
Una pica de nuez moscada
Malvaviscos blancos
Camotes glaseados con miel de maple
2 camotes naranjas y 2 camotes morados
3 cucharadas de cebolla blanca, picada finamente
1 diente de ajo
1/3 de taza de miel de maple
3 cucharadas de mantequilla
Tomillo fresco
Sal y pimienta
LECTURAS RELACIONADAS
LECTURAS RELACIONADAS
Preparación
Para el puré de camote con malvaviscos
- Lavar y cortar los camotes en cubos.
- En una olla poner los camotes con el laurel y jugo de naranja y cubrir con agua pura. Sazonar con sal al gusto.
- Cocinar los camotes hasta que estén blandos. Retirar del fuego y colarlos para que enfríen.
- Hacer puré los camotes y pasarlos porP un colador fino para quitar los grumos.
- En una cacerola mediana, colocar el puré de camote, la mantequilla, la nuez moscada y una pizca de sal y pimienta.
- Cocinar a fuego bajo hasta que se incorporen todos los ingredientes.
- Colocar el puré en un recipiente que se pueda llevar al horno y cubrirlo con los malvaviscos.
- Hornear a 160 grados centígrados hasta que los malvaviscos estén dorados.
Para los camotes glaseados con miel de maple
- Pelar y cortar los camotes en cubos de un centímetro y medio.
- En una sartén colocar los camotes con la mantequilla y dorarlos lentamente.
- Agregar sal, pimienta y el ajo y la cebolla picados. Continuar cocinando hasta que estén totalmente dorados.
- Colocar todo en un recipiente qué se pueda llevar al horno y agregar la miel de maple.
- Cocinar por 15 minutos a 160 grados centígrados.
- Retirar del horno y agregar las hojas de tomillo fresco.
CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES
Ingrediente estrella
El camote (Ipomoea batatas), conocido también como boniato o batata, es una raíz comestible, dulce y de alto valor nutricional. Entre sus características principales está su sabor dulce, la variedad de colores (cáscara y pulpa), que van del blanco al morado, su textura firme y pulpa densa.
Contiene carbohidratos, proteínas, lípidos, fibra, vitaminas y minerales. Aporta vitaminas del grupo B, especialmente B6, C y E, y es una excelente fuente de betacaroteno (precursor de la vitamina A) en las variedades de pulpa anaranjada, que ayuda a proteger al organismo del daño oxidativo. Contiene potasio, hierro y zinc.
Ayuda a mejorar la salud intestinal, gracias a su contenido de fibra, que actúa como prebiótico. Contribuye a la salud cardiovascular y fortalece el sistema inmunitario.
Perfil del chef
- Diego Jarquín es un chef con amplia experiencia en cocina internacional y enología.
- A los 18 años, viajó a Perú para realizar estudios como cocinero profesional en la prestigiosa academia de cocina francesa Le Cordon Bleu, de donde se gradúo.
- Trabajó en Lima por casi tres años en restaurantes como Cala y Astrid, Amor a mar y Gastón; este último, del reconocido chef peruano Gastón Acurio.
- Continuó su preparación académica en Argentina, donde se especializó en enología y cata profesional en el Inta de Mendoza.Algunos guatemaltecos celebran el Día de Acción de Gracias, el cuarto jueves de noviembre, y el platillo estrella de ese día suele ser el pavo, que es acompañado con diversas guarniciones.
- El chef Diego Jarquín propone elaborar dos de estos acompañamientos con camote, que complementará perfectamente cualquier proteína de fin de año y que son muy fáciles de preparar.