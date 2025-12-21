Ingrediente estrella: pierna horneada con salsa de chocolate

Una forma original de prepararla es con una exquisita salsa de chocolate, receta que el chef Elliott Castellanos presenta en este espacio.

Ingredientes

1 pierna de cerdo de 20 libras, con hueso

6 chiles guaque, sin venas ni semillas

2 chiles pimientos

3 libra de tomate

2 dientes de ajo

2 cebollas

6 onzas de cacao bebible amargo

1/2 taza de salsa soya

1/2 litro de agua

1 taza de azúcar morena

Sal y pimienta al gusto

1/2 litro de vino tinto

4 cucharada de aceite

Preparación

Asar todos los ingredientes, excepto la salsa soya, el vino y el chocolate. Luego, licuarlos, junto con la salsa soya y medio litro de agua. Cocinar con aceite esta mezcla, por aproximadamente 15 minutos. Incorporar el chocolate y el azúcar, hasta obtener una salsa espesa (adobo). Untar bien la pierna con parte del adobo y pincharla con un tenedor. Refrigerarla toda la noche. Al siguiente día, retirarla y colocarla en un refractario o un molde alto, Añadirle el vino y taparla. Con el jugo que se obtenga, luego de que la pierna ya esté cocida y dorada, hacer una salsa junto con el adobo restante, y llevarla al fuego. Agregarle un poco más de agua para que tenga la consistencia de salsa, la cual servirá para acompañar la pierna. Hornear la pierna las primeras dos horas a fuego alto, tapada (350 grados grados centígrados). El resto del tiempo, que será aproximadamente hora y media, hornearla a fuego medio (200 grados centígrados), destapada, para que el cocimiento sea uniforme. Por cada libra de proteína son 20 minutos de cocción.

LECTURAS RELACIONADAS Ingrediente estrella: guarniciones de camote

LECTURAS RELACIONADAS Ingrediente estrella: pollo con encostrado de ajonjolí

Ingrediente estrella

El chile guaque o chilhuacle (Capsicum Anuum) se consume desde tiempos prehispánicos y es uno de los chiles secos más utilizados en la gastronomía tradicional guatemalteca para hacer adobos, guisos, salsas o recados. Su nombre se deriva del náhuatl huaxin, y es originario de Oaxaca, México.

Además de sabor, aporta un brillante color rojizo. Tiene alto contenido de vitamina C, así como de A, B6 y E, y minerales como calcio, hierro, potasio, magnesio y zinc. Es una rica fuente de capsaicina, que actúa como antiinflamatorio y analgésico. Por su contenido de antioxidantes como flavonoides, contribuye a combatir el estrés oxidativo. Así mismo, ayuda a acelerar el metabolismo, a liberar serotonina, que genera sensación de bienestar, y a despejar las vías respiratorias.

Perfil del chef