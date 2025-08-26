Ingrediente estrella: tamalitos de bledo y carne

Esta es una original receta, preparada por la chef Ruth Molina, en la que se aprovechan los innumerables beneficios nutricionales de esta planta silvestre ancestral.

Ingredientes

2 libras de masa de maíz

8 oz de manteca de cerdo

20 g de sal

Para el relleno

2 manojos de bledo

1 lb de carne molida de res

6 cucharaditas de pepita de ayote molida

2 cucharaditas chile cahabonero en polvo (o al gusto)

2 cebollas

4 dientes de ajo

2 chiles pimientos

Sal y pimienta al gusto

Aceite vegetal

Hojas de maxán para envolver

Preparación

Lavar y desinfectar los vegetales y hierbas. Limpiar el bledo, al deshojar los tallos. Picar finamente los ajos, la cebolla y el chile pimiento. Reservar. Precalentar una sartén y agregar aceite vegetal y, luego, hacer un sofrito con el ajo, cebolla y chile pimiento. Cuando los vegetales se vean cristalizados, incorporar la carne molida. Dejar cocinar y sazonar con sal y pimienta. Cuando la carne esté cocida, agregar el bledo y dejar ablandar. Cuando el bledo se haya reducido, incorporar la pepita molida y chile cahabonero. Rectificar sazón, retirar del fuego y reservar. Para preparar la masa, ablandar la masa con un poco de agua. Agregar la manteca de cerdo y sal. Amasar muy bien. Para armar los tamales, limpiar las hojas. Hacer una tortilla y colocar el relleno de bledo en el centro. Envolver en la hoja. Ordenar muy bien los tamalitos en la olla. Colocar una cama de hojas y ¼ de litro de agua. Tapar y dejar que se cocinen por aproximadamente una hora. Servir con un chirmol de tomates asados y salsa de tomate tradicional.

LECTURAS RELACIONADAS Para qué sirve el quilete y qué otros nombres recibe

Ingrediente estrella

El bledo o amaranto silvestre (Amaranthus L.) -en q'eqchi', ses- es originario de América, especialmente de Mesoamérica y América del Sur. Se ha encontrado evidencia de su cultivo y uso desde hace miles de años por civilizaciones precolombinas como los aztecas, mayas e incas.

En Mesoamérica, se empleaban tanto las hojas (bledo) como las semillas (amaranto) como un alimento esencial, junto con el maíz y el frijol. Es rico en proteínas y lisina, aminoácido básico esencial para el crecimiento y el metabolismo nitrogenado. El aporte de la lisina es similar al de la leche. Además, contiene más hierro que la espinaca.

Es una excelente fuente de minerales y vitaminas A, B, C, B1, B2, B3. Es rico en ácido fólico, niacina, calcio, magnesio, potasio y fósforo. Además, tiene alto contenido calórico, carbohidratos, fibras y sales minerales. Las hojas tiernas se comen en sopas, guisos o tortillas. Las semillas se revientan al calor y se consumen como cereal o en dulcería. También se puede hacer harina con ellas.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Perfil de la chef