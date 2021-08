La cima siempre estará ahí

Precisamente esas enseñanzas son las que tratan de transmitir los escaladores guatemaltecos Andrea Cardona y Jaime Viñals, quienes, dentro de sus extensas hojas de vida, destaca un logro en común: haber escalado la cima más alta del planeta, el monte Everest, el cual se levanta a unos 8 mil 850 metros sobre el nivel del mar. Ambos brindan una guía sobre cómo conseguir nuestros objetivos.

Enfoque

“Debemos tener un objetivo y enfocarnos en él”, explica Jaime Viñals. De esa cuenta, podemos visualizar poner un negocio, graduarnos de la universidad o ganar el campeonato de futbol del barrio. No importa cuál sea, pero sí tener tenerlo claro.

Estudio

Lo siguiente es “estudiar el terreno”. Andrea Cardona refiere que esto significa prepararnos física y mentalmente para lo que viene. Si por nuestro objetivo es escalar, entonces tenemos que acondicionar mejor nuestro cuerpo, conocer la montaña y sus rutas, el equipo, etc. Si es un negocio, estudiar algo que nos permita desarrollar un buen plan, evaluar a la competencia o los precios de mercado, por citar ejemplos.

Le puede interesar Entusiasmo y cautela deben balancearse Editorial 1 de agosto de 2020 a las 12:06h

Atreverse

Si no nos ponemos manos a la obra, no va a pasar nada. Así que el siguiente paso, coinciden Viñals y Cardona, es atreverse a tomar acción. En este punto, además, es fundamental vencer el miedo. “Esa emoción es natural; la necesitamos para medir riesgos y para sobrevivir. Eso sí, hay que saber manejarla y no dejar que nos domine”, comenta Cardona.

Un paso a la vez

“Hay que ponerse metas pequeñas que nos permitan ganar confianza”, dice Cardona. “Así la mente se dará cuenta que las cosas son posibles; esa claridad estimula y, después, nos permitirá ponernos retos cada vez más grandes”, añade.

En el camino

Una de las claves del éxito es el compromiso, recalca Viñals. Con esto se refiere a no claudicar en el intento. “En el camino hay muchos obstáculos, unos más difíciles que otros, pero ninguno nos debe frenar”, explica. “Hay que seguir; nunca hay que dejar las cosas a medias”, añade.

La cima siempre estará ahí

A veces, las metas se logran a la primera y en otras ocasiones serán necesarios más intentos. “Lo importante es nunca perder el enfoque”, destaca Viñals. “La cima siempre estará ahí’”, comenta Viñals. Dicho en otras palabras: “Si fracasas, tienes que volver a empezar”, como dice Cardona.

¡Oh, la cima!

Cuando alguien llega a la cima experimentará una sensación agradable, de éxito. Y por supuesto, hay que disfrutarla. Pero ojo: la cima es solo la mitad del camino. “Ahora toca regresar”, coinciden los montañistas. Por eso, si hemos logrado alguna meta, bien podría retribuirse algo a la sociedad, ya sea compartiendo la experiencia o enseñando a realizarla.

Reinventarse

Ahora que ya he cumplido con mi meta, ¿qué hago? Eso mismo se preguntaron Cardona y Viñals luego de escalar el Everest. Y de seguro, también es lo que habrá pasado por las mentes de jugadores de futbol de la talla de Andrés Iniesta o Xavi Hernández, ganadores de Ligas y Champions con el F. C. Barcelona. “Hay que estar en constante evolución; hay que encontrar nuevas pasiones u otros retos relacionados a lo que hacemos”, comenta Cardona.