La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días invita a vivir la Pascua con dos actividades

Durante la temporada de Semana Santa, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días invita a reflexionar sobre el amor y el sacrificio de Jesucristo mediante la campaña mundial “Mayor Amor”, inspirada en el pasaje bíblico de Juan 15:13: “Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos”.

El propósito de la campaña es ayudar a los miembros y amigos de la Iglesia a experimentar formas de aprender, sentir, experimentar y compartir el amor del Salvador, recordando su sacrificio y celebrando su resurrección.

Durante los días previos a la Pascua, se invita a todos a realizar acciones sencillas pero significativas, como fortalecer los lazos familiares, escuchar música inspiradora, recordar a sus antepasados, fortalecer los lazos de amistad y servir al prójimo.

Reunión especial de Pascua

Como parte de esta conmemoración, la Iglesia invita a la comunidad a participar en una reunión especial de Pascua el domingo 29 de marzo, que se llevará a cabo en sus centros de reuniones en Guatemala y otros países de Centroamérica.

Conferencia general

Además, la Iglesia de Jesucristo extiende una invitación especial para participar en la Conferencia General del sábado 4 y domingo 5 de abril, una transmisión mundial en la que líderes de la Iglesia comparten mensajes centrados en Jesucristo, de fe, esperanza y paz que provienen de su resurrección.

La Conferencia General se transmitirá por radio y televisión locales seleccionados; también estará disponible en el sitio oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.