La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días invita a vivir la Pascua con dos actividades

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La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días invita a vivir la Pascua con dos actividades

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días invita a participar en la reunión de Pascua y la Conferencia General, y lanza la campaña “Mayor Amor”.

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La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días invita a vivir la Pascua con dos actividades

La Iglesia de los Santos de los Últimos días lanza campaña mundial Mayor Amor. (Fuente: cortesía de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días)

Durante la temporada de Semana Santa, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días invita a reflexionar sobre el amor y el sacrificio de Jesucristo mediante la campaña mundial “Mayor Amor”, inspirada en el pasaje bíblico de Juan 15:13: “Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos”.

El propósito de la campaña es ayudar a los miembros y amigos de la Iglesia a experimentar formas de aprender, sentir, experimentar y compartir el amor del Salvador, recordando su sacrificio y celebrando su resurrección.

Durante los días previos a la Pascua, se invita a todos a realizar acciones sencillas pero significativas, como fortalecer los lazos familiares, escuchar música inspiradora, recordar a sus antepasados, fortalecer los lazos de amistad y servir al prójimo.

Reunión especial de Pascua

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Como parte de esta conmemoración, la Iglesia invita a la comunidad a participar en una reunión especial de Pascua el domingo 29 de marzo, que se llevará a cabo en sus centros de reuniones en Guatemala y otros países de Centroamérica.

Conferencia general

Además, la Iglesia de Jesucristo extiende una invitación especial para participar en la Conferencia General del sábado 4 y domingo 5 de abril, una transmisión mundial en la que líderes de la Iglesia comparten mensajes centrados en Jesucristo, de fe, esperanza y paz que provienen de su resurrección.

La Conferencia General se transmitirá por radio y televisión locales seleccionados; también estará disponible en el sitio oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

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