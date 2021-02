La moringa ¿un alimento milagroso?

La moringa es una planta nutritiva y llena de beneficios. (Foto Prensa Libre. Hemeroteca Prensa Libre).

El Centro de Investigación en Seguridad Alimentaria (FOSREC), y la Facultad de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Universiti Putra Malaysia, presentaron una recopilación de algunos de los beneficios de la planta conocida como Moringa oleifera.

Esta planta se utiliza como alimento humano y es una alternativa para fines medicinales en todo el mundo. Los investigadores la han identificado como una planta con numerosos beneficios para la salud, incluidas las nutricionales y medicinales.

Moringa oleifera contiene aminoácidos esenciales, carotenoides en hojas y componentes con propiedades nutracéuticas, lo que respalda la idea de utilizar esta planta como complemento nutricional o constituyente en la preparación de alimentos.

Se ha realizado alguna evaluación nutricional en hojas y tallo. Un factor importante que explica los usos medicinales es su amplia gama de antioxidantes, antibióticos y nutrientes vitales que incluyen vitaminas y minerales. Casi todas las partes de Moringa se pueden utilizar como fuente de nutrición con otros valores útiles.

Recientemente medios internacionales han destacado que la moringa es conocida como “el árbol milagro”, porque además de lo nutritivo también ayuda al control de la presión arterial, combatir infecciones causadas por bacterias e incluso se ha relacionado con ayudar a personas con diabetes, así lo asegura Mark Olson, del Instiuto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.

El experto aclara que para preservar sus beneficios es clave no someter sus hojas a temperaturas mayores a 40 grados Celsius, así que temas de salud es mejor otro tipo de procesamiento, según un análisis hecho por el equipo de Olson.

El experto comenta que si se hace té de moringa o se cocina, se destruye la enzima que detona en la planta sus propiedades benéficas y también su probable efecto anticancerígeno, aún así sigue llena de proteínas y otros aspectos necesarios para la alimentación.

¿Control de la diabetes?

Esta es otra de las virtudes que se han asociado a la moringa. En 2019 el Departamento de Nutrición Humana, de la Universidad de Agricultura de Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa, en Pakistán y el Departamento de Fisiología y Bioquímica, de la Universidad de Malta encontraron que aunque la medicina tradicional y los hábitos saludables logran el control de la diabetes existe un interés creciente en el uso de plantas medicinales debido a su bajo precio, fácil disponibilidad y menores o nulos efectos secundarios.

Moringa (Moringa oleifera Lam.) Es una planta medicinal que se ha utilizado tradicionalmente en el tratamiento de la diabetes. Esta revisióntuvo como objetivo presentar la literatura existente publicada hasta febrero de 2019 sobre el papel de las hojas de moringa en la glucemia y sus mecanismos fisiológicos.

En los estudios realizados, las hojas de moringa han demostrado reducir la glucemia, sin provocar efectos adversos, pero contemplan que esto no es definitivo porque todavía los estudios son limitados en número y, en su mayoría, se realizan en animales, in vitro e in vivo.

Por lo tanto, se requieren estudios en humanos a largo plazo para determinar el efecto hipoglucémico de las hojas de moringa, sus mecanismos fisiológicos, ingredientes activos y seguridad.