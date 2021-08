Lactancia y covid-19

Sin embargo, los estudios avanzaron y lo primero que determinaron fue que no había presencia del virus en la leche. También daban fe de algo más beneficioso: los anticuerpos presentes en la leche materna protegían al bebé de cualquier infección.

En julio de 2020 salió a la luz el primer estudio que determinaba que había anticuerpos específicos de Covid-19 en la leche materna de mamás que habían tenido la enfermedad.

Por esta razón daremos un repaso sobre los beneficios de la lactancia materna en bebés que sus mamás han sido infectadas por el virus del Covid-19:

1. Si la mamá tiene Covid-19 puede amamantar a su bebé:

Una mamá que tiene Covid-19 y le es posible cuidar de su bebé, según la Organización Mundial de la Salud, debe permanecer con él y amamantarlos a demanda y sin horarios.

La razón principal es que por medio de la leche materna le transfiere anticuerpos para que el bebé no se contagie o si ya está contagiado pueda pasar la enfermedad sin complicaciones.

2. Si la mamá tiene Covid-19 y está a punto de tener a su bebé: En la pandemia sabemos que las madres enfrentan partos más angustiosos. Por esta razón es necesario que el equipo médico que la atienda esté actualizado con las últimas investigaciones al respecto.

En cuanto a este tema se sabe que la mamá puede permanecer con el bebé usando mascarilla durante el parto y cuando nazca su bebé podrá sostenerlo en brazos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y a la Sociedad Española de Neonatología la mamá contagiada puede amamantar a su bebé en la primera hora de vida, únicamente debe utilizar mascarilla.

3. Qué medidas se deben de tomar con una mamá contagiada de Covid-19: Una mamá contagiada debe tomar las medidas básicas como utilización de mascarilla mientras amamanta y lavado frecuente de manos. No se recomienda lavar el pecho antes de amamantar a no ser qué la mamá haya estornudado sobre él.

4. Qué sucede si hospitalizan a la mamá:

Según la Guía de Lactancia y Covid de la OMS, si la mamá tiene que ser hospitalizada por Covid-19 es importante darle el apoyo necesario para que se extraiga la leche y puedan ofrecérsela a su bebé mientras ella se recupera.

5. Por qué no se debe alejar al bebé de la mamá lactante contagiada de Covid-19:

Porque cuando se alejan a los bebés se les ofrece leche de fórmula. Existen muchos estudios que avalan que la leche de fórmula no contiene inmunoglobulinas ni todos los beneficios que tiene la leche materna. En medio de una pandemia se estaría limitando a un bebé a recibir algo que no lo protegería no solo de infección de Covid-19 sino de otras enfermedades.

6. A quién acudir en caso de contagio: A un equipo de médicos especializados y actualizados en lactancia. Aún existen muchos mitos que se replican alrededor de este tema.

Es importante saber que si el médico manda a suspender la lactancia por el contagio de Covid-19 de la mamá no está totalmente actualizado y está poniendo el riesgo la salud del bebé a corto, mediano y largo plazo.

Fuentes: Organización Mundial de la Salud (OMS) y Asociación Española de Neonatología.

*Asesora certificada en Lactancia materna