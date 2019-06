Los errores que comete al lavar su cabello (y cómo evitarlos)

Es importante que se asegure de usar el champú correcto para su tipo de cabello. A la hora de escogerlo debe tener en cuenta si su cabello es grueso, fino, graso, si le hace falta hidratación o volumen, si quiere reparar las puntas, etcétera. (Foto Prensa Libre: Servicios)

Lavarse el cabello es una de las actividades que la mayoría realiza a diario o al menos varias veces a la semana. Es una tarea bastante fácil, pero requiere cierta dedicación y pasos específicos.

Para que no cometa errores, aquí le compartimos algunos consejos. Si sigue las recomendaciones conseguirá un cabello sano, limpio, fuerte y brillante.

Mujeres

El champú se encarga de remover las bacterias y residuos que se acumulan en el cuero cabelludo. Es por eso que no es necesario utilizar este producto en todo el cabello, pero sí es importante enfatizar en la limpieza del área del cuero cabelludo.

El acondicionador solo debe utilizarse desde las medias puntas hacia abajo, que es la sección que suele requerir más atención en cuanto a la hidratación.

Existen muchas opciones en el mercado, cada una con una promesa distinta: evitar la caída del cabello, hidratarlo, contrarrestar la grasa, etcétera. Además de elegir un champú y acondicionador basándose en el objetivo que desea conseguir, también es importante que tome en cuenta para qué tipo de cabello está dirigido. No se tome a la ligera qué productos utilizará porque no solo podría no conseguir eliminar un problema o mantener su cabello con el aspecto que le gusta, sino también podría verse afectado por resequedad, caspa, que pierda el color rápidamente u otros factores negativos.

Humedezca su pelo con agua tibia porque esta sirve perfectamente para ayudar a retirar la suciedad.

Nunca utilice agua tibia para enjuagar su cabello. Después de haber aplicado el acondicionador lo mejor es que lo retire junto con el champú utilizando agua fría, pues esta le dará un acabado suave y brillante a su cabello. Al lavar a baja temperatura su cabello lo que conseguirá será sellar las cutículas del mismo.

El cabello mojado es muy delicado así que sea especialmente cuidadosa al momento de cepillarlo, porque podría reventarlo.

Niños

Además de aplicar todas las recomendaciones anteriores, en el caso de los niños es importante ponerle atención a que se retiren correctamente el champú y el acondicionador. De lo contrario podrán padecer de caspa o picazón en la cabeza y al rascarse es muy posible que dañen su cuero cabelludo.

Hombres

Por supuesto, los consejos anteriores también deben ser aplicados por los hombres. Ya que muchos tienen el cabello corto suelen tener la idea de que no deben ponerle tanta atención al mismo, pero están equivocados.

Al momento de secar su cabello con una toalla hágalo de forma lenta y suave porque de lo contrario podría hacer que se vuelva quebradizo y débil.

Además de limpiar correctamente su cabello con champú, no olvide el acondicionador. Este producto le proveerá brillo y suavidad.

Contenido relacionado: