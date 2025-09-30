Misterios dolorosos del Rosario: su relación con la Biblia y el mensaje de fe

El rezo del rosario ha inspirado a diferentes generaciones. El Papa León XIV, en mayo pasado reflexionaba en una visita a la gruta de Lourde: “Han rezado juntos el Santo Rosario: una oración que, como subrayó San Juan Pablo II, tiene un carácter mariano y un corazón cristológico, y que ‘condensa en sí la profundidad de todo el mensaje evangélico’”, afirmó

Un artículo publicado en Aci Prensa destaca que una investigación publicada en el Journal of Religion and Health, también desafía las suposiciones sobre prácticas tradicionales como el Rosario, revelando hallazgos sorprendentes sobre quiénes lo rezan realmente en 2025.

"Investigadores de Italia, Polonia y España encuestaron a 361 católicos practicantes para evaluar el impacto de rezar el Rosario en el bienestar y la salud mental. Descubrieron que los participantes que rezaban el Rosario reportaron niveles más altos de bienestar, mayor empatía y niveles significativamente más bajos de lucha religiosa o ansiedad espiritual, beneficios que la investigación ha demostrado también pueden derivarse de otras técnicas de meditación", explica.

Los investigadores también hallaron que el 62,2% de los participantes tenía títulos de posgrado o maestría. Radio María promueve rezar el rosario a diario, pero no debe hacerse de corrido, podría encontrar diferente momentos del día. También sugiere dar a cada misterio una intención, pedir por una preocupación particular y también recordar que alabanza y dar gracias a Dios es otra manera de vivir esta oración.

Los cinco misterios dolorosos abordan el sufrimiento y la pasión de Jesús dando testimonio de su sacrificio para la redención de la humanidad. Se rezan los martes y viernes.

Existen cuatro misterios que se rezan a lo largo de la semana:

Misterios gozosos (lunes y sábado)

Misterios dolorosos (martes y viernes)

Misterios gloriosos (miércoles y domingo)

Misterios luminosos (jueves)

¿Cuáles son los misterios dolorosos y con qué parte de la Biblia se relacionan?

Antes de su crucifixión, Jesús fue golpeado y azotado por los romanos. Los misterios dolorosos se centran en este momento de la vida de Jesús. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)

Primer misterio doloroso: La oración en el huerto de Getsemaní

“Jesús se apartó de los discípulos como un tiro de piedra, y, puesto de rodillas, oraba diciendo Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En medio de su angustia oraba con mayor insistencia” (Lucas 22, 39-42). Segundo misterio doloroso: La flagelación de Jesús

“Todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, y tapándole la cara, lo abofeteaban y le decía: Haz de profeta. Y los ciados le daban bofetadas”. “Pilato tomó a Jesús y mandó que lo azotaran” (Marcos 14, 65; Juan 19, 1). Tercer misterio doloroso: La coronación de espinas

“Los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto de color púrpura. Salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto de color púrpura. Pilato les dijo: Aquí lo tenéis” (Juan 19, 2-3). Cuarto misterio doloroso: Jesús carga con la cruz

“Tomaron a Jesús, y él, cargando con la Cruz, salió al sitio llamado de la Calavera”. “Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se daban golpes y lanzaban lamentos por él” (Juan 19, 16-17; Lucas 23, 27). Quinto misterio doloroso: Crucifixión y muerte de Jesús

“Lo crucificaron a él y, con él, a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Junto a la cruz de Jesús estaba su Madre. Jesús, al ver a su Madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su Madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo” (Juan 19, 18-30).

Modo de rezar el rosario (forma guiada):

Hacer la señal de la cruz y rezar el Credo o el acto de contrición. (Coloque los dedos sosteniendo la cruz.) Rezar un padrenuestro por las intenciones del papa León XIV. (Coloque los dedos en la siguiente cuenta.) Rezar tres avemarías por la fe, la esperanza y la caridad, respectivamente. (Cada una se reza en las siguientes tres cuentas.) Anunciar el primer misterio. Rezar el padrenuestro. (Se coloca el dedo en una cuenta más.) Rezar 10 avemarías, gloria y una jaculatoria. (Tome entre los dedos una cuenta por cada avemaría, en el grupo de diez, en la cuenta 10 se reza el gloria y la jaculatoria) Anunciar cada misterio y seguir el mismo orden. Finalizar con el Dios te salve. Se sugiere rezar las letanías.

Las oraciones que se rezan en el Rosario

El Credo

Creo en Dios, Padre Todopoderoso,

Creador del cielo y de la tierra.

Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor,

que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,

nació de Santa María Virgen,

padeció bajo el poder de Poncio Pilato

fue crucificado, muerto y sepultado,

descendió a los infiernos,

al tercer día resucitó de entre los muertos,

subió a los cielos

y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.

Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.

Creo en el Espíritu Santo,

la santa Iglesia católica,

la comunión de los santos,

el perdón de los pecados,

la resurrección de la carne

y la vida eterna.

Amén

Acto de Contrición

Dios mío,

me arrepiento de todo corazón

de todos mis pecados

y los aborrezco,

porque al pecar, no sólo merezco

las penas establecidas por ti

justamente,

sino principalmente porque te ofendí,

a ti sumo Bien y digno de amor

por encima de todas las cosas.

Por eso propongo firmemente,

con ayuda de tu gracia,

no pecar más en adelante

y huir de toda ocasión de pecado.

Amén

Padre Nuestro



Padre nuestro que estás en el cielo,

santificado sea tu Nombre;

venga a nosotros tu Reino;

hágase tu voluntad

en la tierra como en el cielo.

Danos hoy

nuestro pan de cada día;

perdona nuestras ofensas,

como también nosotros perdonamos

a los que nos ofenden;

no nos dejes caer en la tentación,

y líbranos del mal. Amén.

Ave María

Dios te salve, María,

llena eres de gracia;

el Señor es contigo.

Bendita Tú eres

entre todas las mujeres,

y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.

Santa María, Madre de Dios,

ruega por nosotros, pecadores,

ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén

Gloria

Gloria al Padre

y al Hijo

y al Espíritu Santo.

Como era en el principio,

ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Jaculatoria

Puede usarse una de estas dos o las dos:

María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén

Oh Jesús, perdónanos nuestros pecados, sálvanos del fuego del infierno y guía todas las almas al Cielo, especialmente aquellas que necesitan más de tu misericordia.

Letanías

Señor, ten piedad

Cristo, ten piedad

Señor, ten piedad.

Cristo, óyenos.

Cristo, escúchanos.

Dios, Padre celestial,

ten piedad de nosotros.

Dios, Hijo, Redentor del mundo,

Dios, Espíritu Santo,

Santísima Trinidad, un solo Dios,

Santa María,

ruega por nosotros (esta es la respuesta en las siguientes letanías)



Santa Madre de Dios,

Santa Virgen de las Vírgenes,

Madre de Cristo,

Madre de la Iglesia,

Madre de la misericordia,

Madre de la divina gracia,

Madre de la esperanza,

Madre purísima,

Madre castísima,

Madre siempre virgen,

Madre inmaculada,

Madre amable,

Madre admirable,

Madre del buen consejo,

Madre del Creador,

Madre del Salvador,

Virgen prudentísima,

Virgen digna de veneración,

Virgen digna de alabanza,

Virgen poderosa,

Virgen clemente,

Virgen fiel,

Espejo de justicia,

Trono de la sabiduría,

Causa de nuestra alegría,

Vaso espiritual,

Vaso digno de honor,

Vaso de insigne devoción,

Rosa mística,

Torre de David,

Torre de marfil,

Casa de oro,

Arca de la Alianza,

Puerta del cielo,

Estrella de la mañana,

Salud de los enfermos,

Refugio de los pecadores,

Consuelo de los migrantes,

Consoladora de los afligidos,

Auxilio de los cristianos,

Reina de los Ángeles,

Reina de los Patriarcas,

Reina de los Profetas,

Reina de los Apóstoles,

Reina de los Mártires,

Reina de los Confesores,

Reina de las Vírgenes,

Reina de todos los Santos,

Reina concebida sin pecado original,

Reina asunta a los Cielos,

Reina del Santísimo Rosario,

Reina de la familia,

Reina de la paz.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,

perdónanos, Señor.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,

escúchanos, Señor.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,

ten misericordia de nosotros.

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.

Para que seamos dignos de las promesas de Cristo.

Oración final

Te rogamos nos concedas,

Señor Dios nuestro,

gozar de continua salud de alma y cuerpo,

y por la gloriosa intercesión

de la bienaventurada siempre Virgen María,

vernos libres de las tristezas de la vida presente

y disfrutar de las alegrías eternas.

Por Cristo nuestro Señor.

Amén.

Con información de: Pan de la palabra (julio, agosto y septiembre), editorial San Pablo. Vatican News. Aci Prensa. www.dominicos.org