Ocho zonas de su casa en las que no debe escatimar en mantenimiento

Ser propietario de una vivienda trae muchas sorpresas, incluyendo la gran cantidad de filtros que necesitan limpieza, cambio o mantenimiento. Las listas de verificación de mantenimiento abundan, pero pueden ser abrumadoras, y toda esa información puede ocultar lo que realmente necesita saber para evitar que su casa se derrumbe.

Claro, algunas tareas son opcionales. Saltarse la limpieza del refrigerador o quitar el polvo de los ventiladores de techo, por ejemplo, puede que no le dén el premio al mejor habitante del año, pero es poco probable que dañe su vivienda. Pero pasar por alto otras tareas podría salirle caro a largo plazo.

Pedimos a expertos en el hogar que compartieran sus ideas sobre las tareas de mantenimiento y reparaciones imprescindibles. Estas son sus tareas principales.

- - -

Alarmas de prueba

“Existen varias tareas de mantenimiento fundamentales que protegen su hogar de daños costosos”, afirma Brian Meussner, presidente de Mr. Handyman, entre ellas, y especialmente, la revisión de los detectores de humo y monóxido de carbono, cuando se tiene. Una vez al mes, presione los botones de sus detectores para comprobar su funcionamiento, recomienda Shannon Allen, directora de operaciones comerciales de Rainbow Restoration. Cambie las pilas de sus detectores anualmente.

- - -

Inspeccionar los accesorios y artefactos de plomería

“Los accesorios y artefactos de plomería que son propensos a fallar, como las mangueras de lavadoras, las mangueras de máquinas de hielo, las válvulas de cierre de inodoros y los calentadores de agua, pueden causar daños importantes a la propiedad cuando fallan”, dice Phil Mutz, especialista certificado en plomería y HVAC en Ace Hardware Home Services. Él recomienda reemplazar estos elementos cada 10 años aproximadamente, o antes si es necesario.

Para realizar una inspección anual de plomería, revise los accesorios en busca de signos de desgaste. Preste atención a la corrosión de las tuberías (oxidación, descascarillado o cardenillo); manijas o válvulas difíciles de girar, o un control de temperatura errático; fugas, manchas de humedad o agua debajo de los lavabos o en techos y paredes, así como al olor a moho cerca de las tuberías; un inodoro que gotea o un grifo que gotea; o una bajada de presión del agua en toda la casa. "Si nota corrosión o aumentos inexplicables en el consumo de agua, contacte a un plomero", recomienda Courtney Klosterman, experta en análisis del hogar de Hippo Insurance.

Además, revise las válvulas de cierre para asegurarse de que funcionen correctamente y cambie los filtros de agua. Mutz recomienda realizar las inspecciones antes de que lleguen las temperaturas gélidas y la temporada de fiestas. "La plomería trabaja más durante las fiestas, cuando se cocina y se reciben más invitados de lo habitual", afirma.

Por último, tenga en cuenta el poder del agua para causar estragos. "Incluso problemas aparentemente menores relacionados con el agua y la humedad pueden causar daños graves con el tiempo", afirma Klosterman. "Instale sensores de agua en zonas vulnerables para detectar fugas a tiempo".

- - -

Esté atento al mantenimiento de sistemas de climatización

Los sistemas de climatización (HVAC) son costosos, por lo que Mutz afirma que mantenerlos es una inversión inteligente que los mantendrá funcionando de manera eficiente y segura, y evitará desastres costosos. Cambiar los filtros, limpiar los desagües y llamar a un profesional si el sistema tiene dificultades para mantener una temperatura interior agradable mantendrá el sistema funcionando eficientemente.

Si bien se suele recomendar reemplazar el filtro del sistema de climatización mensualmente, puede que no sea necesario con tanta frecuencia según sus hábitos de limpieza y las mascotas que tenga, dice Klosterman. Acostúmbrese a revisarlo mensualmente y reemplazarlo cuando sea necesario. Además, limpie y cubra la unidad condensadora exterior. En EE. UU. las cubiertas blandas económicas para condensadores exteriores suelen costar entre US$15 y US$50, mientras que las cubiertas estructurales más resistentes comienzan en alrededor de US$100.

Programe revisiones de mantenimiento regulares con su compañía de climatización.

- - -

Inspeccionar sistemas eléctricos

Las obras eléctricas "generalmente no son un proyecto que pueda hacer uno mismo, ya que implican alto voltaje y deben cumplir con estrictos códigos locales", afirma Klosterman. Recomienda programar una inspección eléctrica profesional cada pocos años, especialmente en casas antiguas. Puede hacerse en cualquier época del año, dice Mutz, pero la primavera es la mejor época, antes de los meses de verano, que suelen ser muy concurridos.

“Un electricista certificado revisará el panel principal para detectar posibles peligros”, añade Klosterman. Esto incluye verificar la correcta conexión a tierra, revisar la protección GFCI/AFCI en zonas húmedas, probar los enchufes e interruptores, y examinar el cableado visible para detectar daños. El electricista podría recomendarle actualizar el panel eléctrico, lo que, según Klosterman, aumentará la capacidad eléctrica de su hogar. “Esto es especialmente importante en casas antiguas, ya que permite que el sistema funcione de forma segura con electrodomésticos modernos de alta demanda, así como con cargadores de vehículos eléctricos e instalaciones solares, si las tiene. También puede reducir las interrupciones de los interruptores y el riesgo de incendio”.

Hay algunas cosas que puede hacer para prevenir problemas. "Preste atención a la potencia de los electrodomésticos y asegúrese de que sus circuitos puedan soportar la carga de lo que está enchufando", dice Klosterman. "Siempre que sea posible, use tomacorrientes en circuitos diferentes". Para determinar qué tomacorrientes están conectados a qué interruptores, recomienda apagar los interruptores uno a uno y observar las áreas que controlan. "Si su sistema sigue sobrecargado durante el uso normal, es posible que deba actualizar su panel eléctrico. Contacte a un electricista autorizado si experimenta disparos frecuentes de interruptores".

Además, use regletas con protección contra sobretensiones para proteger sus aparatos electrónicos. "Evite sobrecargar los enchufes distribuyendo los aparatos de alto voltaje en diferentes circuitos. Se recomienda enchufar menos aparatos a la vez para evitar sobrecargas o sobrecalentamientos", aconseja Klosterman.

Realizar inspecciones rutinarias, como la verificación de la conexión del medidor, las conexiones del panel de interruptores y la conexión a tierra de los sistemas eléctricos, puede ser útil. "Las conexiones de los interruptores pueden aflojarse con el calor y el tiempo, lo que puede provocar que el cableado se sobrecaliente, se funda o dañe el interruptor o el panel", afirma Mutz.

Otras señales de que los componentes eléctricos se están sobrecalentando incluyen la activación frecuente de los interruptores o un olor a quemado o a pescado. Cuando esto ocurra, apague y desenchufe cualquier aparato que haya estado en uso recientemente, evite usar enchufes o interruptores que estén calientes al tacto y llame a un electricista profesional.

Un zumbido agudo también puede indicar un cableado suelto o un mal funcionamiento de componentes eléctricos. Desconecte inmediatamente el disyuntor de la zona afectada y revise si hay luces parpadeantes, quemaduras o tomacorrientes dañados. Si es necesario, llame a un electricista.

- - -

Vigile el exterior

El exterior de su casa es su primera línea de defensa contra los elementos naturales. Inspeccione periódicamente para detectar cualquier signo de problema.

Klosterman recomienda estar atento a problemas en el techo, como estructuras dañadas, deformadas o faltantes, y revisar las áreas alrededor de las rejillas de ventilación y tuberías para detectar grietas y otros daños, para evitar que entre agua en la casa. Además, "podar las ramas del techo para reducir el riesgo de daños por la caída de escombros". Es mejor revisar el techo en otoño y primavera, antes y después del duro invierno.

También se deben revisar las ventanas y puertas para asegurarse de que estén correctamente selladas, reemplazar el sellador o burlete dañado y estar atento a revestimientos sueltos, pintura descascarada o agujeros.

- - -

Limpie esas canaletas

Limpie sus canaletas y bajantes al menos una vez al año (con más frecuencia si se obstruyen con hojas u otros residuos). Esto ayudará a prevenir daños por humedad en el exterior de la casa y a mantener el agua alejada de los cimientos.

"Con el tiempo, la tierra saturada alrededor de una casa puede causar una serie de problemas que afectan la estructura, la comodidad y la salud del hogar", dice Mutz. Asegúrese de que el agua que sale de los bajantes se desvíe de su casa.

- - -

Limpie su calentador de agua

Klosterman recomienda purgar el calentador de agua anualmente para minimizar la acumulación de sedimentos; esto prolongará su vida útil. Estas son sus instrucciones:

Apague la energía en el disyuntor o cierre el gas, luego cierre el suministro de agua fría al tanque.

Conecte una manguera de jardín a la válvula de drenaje y lleve el otro extremo a un área que pueda manejar de manera segura el agua drenada.

Abra la válvula de alivio de presión, luego abra la válvula de drenaje y deje que el tanque se drene por completo.

Cierre la válvula de drenaje, retire la manguera y cierre la válvula de alivio de presión. Abra los grifos de agua caliente y vuelva a abrir el suministro de agua fría.

Una vez que el agua fluya de forma regular de cada grifo, ciérrelos. Cuando el tanque esté lleno, restablezca la electricidad o abra el gas.

- - -

Considere agregar aislamiento

“El aislamiento del ático se asienta con el tiempo y pierde su eficacia”, dice Mutz. “Es una degradación lenta, pero en una casa de 20 años o más, conviene instalar un aislamiento nuevo con aire comprimido”.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Las señales de degradación, como un aislamiento viejo, roto o faltante, así como la presencia de moho, hongos o excrementos de roedores, indican la necesidad de reemplazarlo. Además, si el aislamiento ha sufrido daños por agua, será necesario retirarlo.