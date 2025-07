¿Por qué algunas personas mienten sin razón aparente? Una mirada desde la psicología

Renz Ton Polintang Enríquez presentó una investigación titulada El efecto de los incentivos en la mentira, para la Universitat de les Illes Balears, en España. En ella explica que la mentira ha existido siempre a lo largo de la historia: desde los primeros hombres, que intentaban engañar a sus presas para cazarlas, hasta en la actualidad, donde políticos hacen promesas que saben de antemano que no cumplirán o, simplemente, niños pequeños que esconden la verdad para no ser castigados.

"Las personas no son los únicos seres vivos que mienten; también lo hacen los animales que se camuflan para cazar o no ser cazados, al igual que algunas plantas. Hoy en día, con la creación de la sociedad, es de vital importancia la existencia de leyes y normas sociales que permitan la convivencia. El incumplimiento de estas puede traer diversas consecuencias, tanto económicas como sociales. Y mentir es una acción mal vista que puede llegar a ser castigada", refiere Polintang.

Uno de los casos más destacados de deshonestidad y mentira en el mundo del deporte es el del exciclista Lance Armstrong, quien fue siete veces campeón consecutivo del Tour de Francia. A lo largo de su carrera, fue acusado y criticado en varias ocasiones por prácticas dopantes, aunque él siempre lo negó. No fue sino hasta el 2012 que, con la acusación de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos, admitió haber utilizado sustancias prohibidas.

"Cabe preguntarse por qué se utiliza la mentira: ¿para obtener una ventaja?, ¿para conseguir más beneficios económicos?, ¿para evitar un castigo? o ¿simplemente por diversión?", llama Polintang a la reflexión.

El lenguaje no verbal delata

Roy Balcárcel, master coach y especialista en PNL, fundador de Solutio-Mente Consciente, explica que la expresión de las emociones y del mundo interior se manifiesta en mayor medida a través del lenguaje no verbal. "Se estima que aproximadamente un 55% del mensaje lo constituye el lenguaje no verbal, además de un 38% el tono de voz", expresa.

"Es decir, nuestras palabras solamente representan un 7% del mensaje. Sin embargo, si no están acompañadas del tono correcto y de los gestos adecuados, pueden generar incongruencias", asegura Balcárcel. A veces, esas incongruencias nos ayudan a detectar si alguien está ocultando algo o no está siendo completamente honesto. No necesariamente indican que miente, pero sí que podría estar expresando algo que no dice con palabras.

Es importante entender que no siempre una persona está mintiendo; quizás simplemente oculta información. Esto puede deberse a distintos motivos, como una estrategia de protección o por miedo.

Cuando se detecta esa incongruencia, lo mejor es generar un ambiente de confianza para que la persona se sienta cómoda y pueda decir la verdad. Para ello, es fundamental transmitirle seguridad y explicarle que lo importante no es su carácter, sino la situación concreta. "Por ejemplo, si quiero saber si alguien me está mintiendo, no debo juzgarlo ni atacarlo, porque eso lo cerrará. En cambio, si le demuestro que confío en su buen parecer y que lo que busco es resolver un problema, será más probable que sea honesto", agrega Balcárcel.

Al descubrir deshonestidad es importante crear un ambiente para poner el tema sobre la mesa y encontrar las razones por las que se actúa de esa manera. (Foto Prensa Libre: Freepick)

Primero, es fundamental comprender que las mentiras muchas veces surgen como un mecanismo de protección. La mentira ha sido una estrategia para sobrevivir en ciertos contextos, como en situaciones de guerra o conflictos graves, donde decir toda la verdad podría poner en riesgo la vida. "Por eso, no debemos juzgar duramente a quienes mienten. La honestidad debe buscarse siempre que no exista un peligro real para la integridad física o emocional", añade el coach de vida.

La transparencia ayuda a mantener relaciones más saludables y reduce sentimientos de culpa. Pero si estamos ante una situación extrema, en la que decir la verdad pudiera poner en riesgo la vida o la integridad, la mentira puede ser un mecanismo comprensible y aceptable, siempre que no exista una intención maliciosa, afirma Balcárcel.

La honestidad, en la medida en que sea posible, trae paz mental y relaciones más genuinas. La autoconciencia y la voluntad de cambiar son el primer paso para una comunicación más sincera y satisfactoria, concluye el experto.

Más sobre la expresión corporal

En el pódcast de Marco Antonio Regil se entrevistó a la mexicana Bárbara Tijerina, experta en lenguaje no verbal e inteligencia emocional, quien enseña a descifrar las señales invisibles que las personas emiten y con las cuales es posible detectar si alguien está mintiendo o no. "Podemos decir mucho sin hablar. Una mirada, un gesto, la postura o incluso el silencio pueden revelar más de lo que imaginamos", resume esta conversación.

Tijerina afirma que "el cuerpo grita lo que la boca calla" y que más del 80% de la comunicación humana se da de forma no verbal. Explica que, en ocasiones, no percibimos lo que ocurre a nuestro alrededor porque “a veces estamos distraídos viendo papeles o el celular”, expresa la especialista.

Desde observar cómo una persona se cuida a sí misma hasta analizar su tono de voz o su mirada, muchos elementos permiten conocer lo que ocurre internamente. “El parpadeo dice mucho”, asegura Tijerina.

"Aunque suene gastado, ser tú mismo y genuino es lo mejor... En el lenguaje no verbal, lo que llama la atención es lo que no es auténtico, y aunque uno no sea experto en el tema, percibe cuando algo es actuado", añade la experta.

Tijerina también hace una reflexión sobre quienes usan lentes oscuros todo el tiempo, ya que con ellos se ocultan las emociones que normalmente se expresan a través de la mirada.

En el minuto 42, la experta aborda cómo algunas personas podrían mostrar señales al mentir o ser infieles, aunque aclara que esto no se puede determinar con certeza absoluta.

"La persona que miente podría repetir la pregunta o parpadear menos para verificar si la otra persona está creyendo lo que ha dicho", comenta. Insiste en que es fundamental interpretar todo el contexto.

Durante el episodio se resalta que hay personas capaces de controlar su cuerpo y su mirada para evitar mostrar que están mintiendo.