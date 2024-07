La interacción positiva con los abuelos podría representar una ventaja a nivel psicológico y emocional. En Guatemala el Día de los abuelos se celebra su día cada 26 de julio.

El Día Nacional del Abuelo se celebra en la misma fecha que la iglesia católica conmemora a Santa Ana y San Joaquín, abuelos de Jesús.

La psicóloga y especialista en sexualidad Yosahandi Alcalá (IG:@yosahandi.alcala) explica que los abuelos son una figura importante en la familia. “Los abuelos nos dan pilares de principios y valores, así como de tradiciones, al ser, en un gran número de ocasiones, sus hogares los centros de actividades y de unión en el grupo familar… en donde se reúnen todos para celebraciones”, afirma.



Para Alcalá también representan una figura de seguridad, en especial para los nietos: “es un amor diferente porque se les permite más cosas que a los hijos. A los nietos se les consiente más y es como un reflejo de la experiencia que ha acumulado en su vida”.



“El rol de los abuelos es crucial en el desarrollo emocional de la familia, ya que brindan amor incondicional y consuelo a sus hijos y nietos, lo que se traduce en un sentido de seguridad y resguardo familiar. En muchas ocasiones, ellos se convierten en los guardianes de sus nietos y participan activamente en su crianza”, cita un artículo publicado por Carol de Enríquez, directora de APDE La Villa.





En este se aclara que también son un puente generacional, y en esa conexión se promueve el entendimiento, la comprensión, el respeto y la tolerancia.

Existen abuelos jóvenes, a partir de los 40 años, y otros que llegan a su experiencia después de los 50 o 60 años. Lo cierto es que en cualquier momento es importante valorar a los abuelos por sus aportes como transmitir conocimiento, mantener algunas costumbres que van de generación en generación, así como las experiencias que se van adquiriendo con la edad… Son proveedores de amor y de costumbres, dice Angie Mendoza, psicóloga clínica (IG: @enmenteycuerpo).



La Organización Mundial de la Salud estima que la población envejece en todo el mundo con más rapidez que en el pasado, pero en América Latina y el Caribe esta transición demográfica tiene lugar incluso con mayor celeridad. Más del 8% de la población tenía 65 años o más en el 2020 y se calcula que ese porcentaje se duplicará para el 2050 y superará el 30% para finales de siglo.



Mendoza señala que algunos abuelos se vuelven dependientes a cierta edad porque empiezan a sufrir quebrantos de salud o sus funciones cognitivas o físicas ya no son como antes, lo cual hace que se aislen. “Esto es lo que hay que evitar, para que ellos no se sientan fuera de lugar o se depriman. Lo ideal es lograr que esa transición sea un cambio, pero no que limite su opinión o que deje de hacer ciertas actividades. Es importante involucrarlos en diferentes momentos para que sigan siendo parte de la dinámica de la vida”, dice Mendoza.



Los abuelos necesitan su espacio personal y el tener actividades que disfruten. (Foto Prensa Libre: RDNE Stock project/pexels)

Disfrutar del papel de ser abuelo

La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología explica que la figura del abuelo se ha reforzado en los últimos años, debido al protagonismo que están adquiriendo en su labor de cuidadores auxiliares y de apoyo en los momentos de crisis económicas y familiares. En un artículo, el expresidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Antonio López Trigo, indica: “aunque en la mayor parte de los casos esta actividad se hace de forma voluntaria y con agrado, también es verdad que, en algunos casos, las abuelas y abuelos tienen la sensación de realizar una jornada laboral a tiempo completo y se sienten forzados en unas cargas de cuidados y educación”.

A menudo son modelo de rol para los futuros padres: desde las primeras tareas de cuidado del recién nacido hasta las pautas de crianza o el mantenimiento de límites en la adolescencia. Algunos expertos también comentan que para los abuelos este papel es importante porque es una manera de sentirse integrados y de aumentar su sentimiento de bienestar.

Alcalá agrega que algunas familias no tienen un abuelo o abuela presente, tanto por la distancia como por otras circunstancias, como la muerte. En esos casos es importante acercarse a amigos, tíos u otros familiares que brinden seguridad.



Charlar y aprender con los abuelos

En la convivencia entre generaciones es necesario hacer un acercamiento. Las personas de la tercera edad disfrutan de conversar, tomar un café, entre otras actividades y dinámicas. Las nuevas generaciones, por su parte, están más pegadas a la tecnología y conversan un poco menos, pero es posible hacer un intercambio de experiencias, enseñarles más a los abuelos el ambiente de redes sociales, así como promover tiempos en familia durante los cuales se hable más y los abuelos tengan la oportunidad de contar más sus experiencias y anécdotas, que además serán parte en algún momento del legado familiar. “Más que lo que nos cuenta un libro de historia, podemos conocer la experiencia de ellos y eso es enriquecedor”, agrega Mendoza.



“Nos falta ser creativos, y la tecnología nos ayuda mucho. Una videollamada o un mensaje de voz nos une en el día a día”, recuerda Alcalá, mientras que Mendoza hace énfasis en que a veces es cuestión de dedicarles tiempo y tener paciencia para enseñarles el uso de los teléfonos, computadoras y tabletas, para crear ambientes más amigables. “Si ellos me cuentan cómo fue la vida en su época, de esta manera yo les puedo mostrar también cómo es todo en este tiempo, para que no se queden aislados”, reflexiona.



Alcalá también recuerda que es importante reconocer que la vida afectiva y la sexualidad nunca se acabarán, y si los abuelos viven en pareja es importante que siempre tengan citas a solas, viajes y otras actividades que los unan. De igual manera, si están solos, también podrían llegar nuevos amores que le den alegría a su vida. “Ellos tienen esa misma ilusión de alguien de 30: salir, comer, compartir con amigos, conocer personas. Están vivos y es importante alimentar esas ilusiones, debemos respetarlos”, aconseja Alcalá.

Siete reglas de vida



La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología ofrece algunos consejos para cuando los abuelos son cuidadores.