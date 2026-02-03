¿Por qué hay pacientes renales que mueren de enfermedades cardíacas? Esto dicen los expertos

Durante años, los científicos han estado trabajando para desentrañar el misterio de los pacientes con insuficiencia renal que mueren por complicaciones relacionadas con el corazón.

Los investigadores ahora dicen que han descubierto una pista que explica por qué las personas con enfermedad renal crónica tienen un riesgo tan alto de insuficiencia cardíaca, y podría tener implicaciones importantes para el diagnóstico y tratamiento de las dos condiciones de salud comunes.

Un nuevo estudio descubrió que los riñones enfermos liberan pequeñas partículas que son tóxicas para el corazón, según los hallazgos publicados recientemente en la revista revisada por pares Circulation.

“Nos propusimos comprender esta comunicación interorgánica entre el riñón y el corazón”, afirmó Uta Erdbrügger, profesora asociada de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia y coautora del estudio. “Descubrimos que existen moléculas que se comunican entre el riñón y el corazón”.

Ese descubrimiento molecular está ayudando a arrojar luz sobre una forma en la que el riñón y el corazón están vinculados y, en este caso, con un efecto peligroso, dijo Susmita Sahoo, autora principal del estudio y profesora asociada de medicina en el Instituto de Investigación Cardiovascular de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai.

"Nadie ha demostrado antes esta relación causal", dijo Sahoo.

- - -

La conexión entre el riñón y el corazón

La relación entre la enfermedad renal crónica y las afecciones cardíacas está bien documentada. Los estudios demuestran que la gravedad de las complicaciones cardiovasculares se correlaciona con la etapa de la insuficiencia renal. Algunas estimaciones sugieren que más de la mitad de las personas con enfermedad renal avanzada desarrollan problemas cardiovasculares.

“La insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal son afecciones muy estrechamente relacionadas”, afirmó Janani Rangaswami, nefróloga y profesora de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad George Washington, quien no participó en el estudio. “Casi una de cada dos personas con insuficiencia cardíaca presentará algún grado de disfunción renal, y la enfermedad renal es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de insuficiencia cardíaca”.

La insuficiencia renal provoca retención de líquidos, lo que puede sobrecargar el músculo cardíaco, explicó Samir Parikh, presidente de la Sociedad Americana de Nefrología. La enfermedad renal también puede causar desequilibrios electrolíticos, lo que puede provocar ritmos cardíacos peligrosos, añadió. Esta afección también se asocia con un endurecimiento acelerado de las arterias, que puede provocar infartos.

“Cada paso que se pierde en la función renal supone un estrés cada vez mayor para el corazón”, afirmó Parikh. “El riñón tiene una profunda influencia en la salud del corazón en todas sus dimensiones”.

La correlación entre los problemas renales y cardíacos también puede atribuirse a factores de riesgo compartidos, como la hipertensión, el tabaquismo y la diabetes. Sin embargo, el autor del estudio afirmó que esta hipótesis no explica completamente por qué los pacientes renales tienen mayor probabilidad de padecer también insuficiencia cardíaca.

- - -

Estudiando el vínculo

En busca de respuestas, los investigadores se centraron en sacos microscópicos llenos de líquido, producidos por casi todas las células y que sirven como mensajeros en el cuerpo. Conocidas como vesículas extracelulares, estas partículas transportan proteínas y otros materiales entre células y órganos.

Los científicos recolectaron muestras de sangre de unas 50 personas, incluyendo pacientes con diversos grados de enfermedad renal, así como de sujetos sanos. Observaron que la sangre de los enfermos contenía vesículas portadoras de un tipo de ARN no codificante, el material genético que regula las actividades vitales básicas, que tenía un efecto tóxico en el tejido cardíaco. Observaron que estas vesículas dañinas eran producidas por los riñones dañados y no se encontraron en las muestras de sangre de pacientes sanos.

En las primeras pruebas de laboratorio realizadas con ratones, los investigadores descubrieron que la reducción de las vesículas extracelulares en la sangre mediante un fármaco mejoraba la función cardíaca y producía menos signos de insuficiencia cardíaca incluso en ratones con riñones enfermos.

- - -

Cambio de atención

Rangaswami dijo que el estudio fue “muy riguroso científicamente” y abordó una brecha científica en la comprensión de los factores específicos del riñón que dañan el corazón.

"Esa es un área muy poco comprendida en todo este nexo de la enfermedad cardíaca y renal", dijo.

Lea también: Así es como su dieta puede facilitar el riesgo de infecciones urinarias

Sahoo dijo que los hallazgos de su equipo podrían ayudar a identificar enfermedades cardíacas en pacientes renales antes de que muestren síntomas.

“Mediante la medición de estos microARN cardiotóxicos, es posible predecir, identificar o diagnosticar a pacientes que están en camino de desarrollar una enfermedad cardíaca”, afirmó.

La investigación también puede influir en las recomendaciones de tratamiento, afirmó Erdbrügger, coautora del estudio y nefróloga en ejercicio. Por ejemplo, Erdbrügger comentó que si supiera que uno de sus pacientes renales presentaba un mayor riesgo de enfermedad cardíaca, consideraría un tratamiento más agresivo, aumentando las dosis de los medicamentos o utilizando más combinaciones de medicamentos.

“Realmente nos encaminamos hacia la medicina de precisión”, afirmó. “Cuanto mejor comprendamos la fisiopatología o los mecanismos, mejor podremos intervenir y desarrollar un nuevo fármaco”.

Pero ella y otros expertos advirtieron que se necesita más investigación.

“Estos son posibles biomarcadores y posibles dianas terapéuticas”, afirmó Joseph Vassalotti, director médico de la Fundación Nacional del Riñón, quien no participó en el estudio. “Todo esto es preliminar, y se requiere mucho trabajo adicional para validar estos hallazgos y determinar su aplicabilidad diagnóstica y terapéutica”.

Erdbrügger dijo que los científicos están trabajando en un estudio mucho más grande y a largo plazo para rastrear si las personas con enfermedad renal crónica desarrollan afecciones cardíacas.

- - -

Conozca su riesgo

Mientras tanto, los expertos instan a las personas a mantenerse al tanto de la salud de sus riñones.

Es fundamental conocer las probabilidades de desarrollar enfermedad renal, afirmó Parikh. Añadió que simples análisis de sangre y orina permiten diagnosticar la afección.

Algunos factores de riesgo incluyen:

Diabetes

Hipertensión

Antecedentes familiares de enfermedad o insuficiencia renal.

Para las mujeres, condiciones adversas del embarazo como diabetes gestacional y preeclampsia.

Si tiene alguno de estos factores de riesgo, Rangaswami recomendó hablar con un médico sobre cómo controlar la salud de sus riñones.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

“Cuando pensamos en la salud renal, debemos comprender que preservarla es fundamental para preservar la salud cardíaca”, afirmó Rangaswami. “Contamos con muchísimas terapias increíbles que realmente pueden estabilizar la función renal”.