¿Por qué las amistades también benefician su salud?

Febrero no es solo para parejas. Aunque las cenas a la luz de las velas, los bailes y los chocolates exquisitos pueden ser encantadores, algunas personas pasan al menos una parte de su Día de San Valentín con amigos cercanos, una celebración que cariñosamente se llama Galentine o Palentine.

Resulta que las amistades desempeñan un papel fundamental en nuestra salud y bienestar físico y mental. Los amigos cercanos pueden brindar apoyo emocional, ayuda práctica y perspectivas más allá de las parejas, afirmó Julianne Holt-Lunstad, profesora de psicología y neurociencia en la Universidad Brigham Young.

"No deberíamos depender de una sola persona para satisfacer todas nuestras necesidades", dijo, explicando que las personas necesitan diferentes tipos de relaciones (relaciones íntimas con parejas, amigos cercanos, incluso conocidos) para satisfacer diferentes tipos de necesidades.

- - -

Lo que dice la ciencia sobre las amistades

Las conexiones sociales sólidas, especialmente las de alta calidad, se asocian con beneficios psicológicos y fisiológicos. Las amistades pueden reducir el riesgo de problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión, e influir en la respuesta al estrés y ayudarnos a ver las cosas desde una perspectiva diferente, según investigaciones.

Un estudio reveló que las personas que imaginaron a un amigo antes de calcular la pendiente de una colina la percibieron menos inclinada que quienes imaginaron a una persona neutral o alguien que les disgustaba, lo que sugiere que el apoyo social puede hacer que los desafíos en nuestro entorno físico parezcan menos abrumadores.

Sin embargo, la calidad importa. En su investigación, Holt-Lunstad y sus colegas descubrieron que las relaciones ambivalentes —en las que se pueden experimentar sentimientos tanto positivos como negativos, como un amigo divertido pero poco fiable— se relacionaban con una presión arterial más alta en los participantes cuando conversaban con ellos sobre eventos negativos de la vida, lo que sugiere que este tipo de amistades podría no ser tan útil en momentos de estrés como las amistades más estables.

Y, en general, las personas con relaciones sociales más sólidas tienden a vivir más que quienes viven más aisladas. Un amplio metaanálisis reveló que el aislamiento social, la soledad y vivir solo se asociaban con un mayor riesgo de mortalidad de aproximadamente entre el 26% y el 32%.

Aun así, la sociedad no siempre da el mismo valor a las relaciones románticas comprometidas y a las amistades, dijo Bella DePaulo, psicóloga social y autora de Single at Heart.

Si así fuera, "la gente preguntaría por nuestros amigos con la misma frecuencia con la que pregunta por nuestros cónyuges o parejas. Incluirían a los amigos en las invitaciones a eventos sociales. Celebrarían las bodas de plata y oro de sus amistades, y las personas importantes en sus vidas estarían deseando celebrar con ellos", dijo.

- - -

Cómo cultivar amistades saludables

Si bien las parejas románticas pueden brindar un amor e intimidad únicos, los amigos cercanos también pueden escucharlo con comprensión cuando necesita hablar sobre problemas de salud o dinámicas familiares complicadas. Los compañeros de trabajo pueden comprender mejor los desafíos laborales. Un compañero de entrenamiento puede ser una persona con un interés común que lo ayude a salir y divertirse, según los expertos.

Si bien las personas pueden vincularse con sus amigos de diferentes maneras (a través de la conexión emocional o intereses compartidos, por ejemplo), aquí hay algunos consejos de expertos sobre cómo todos pueden construir y mantener amistades saludables.

Sea accesible. Demuéstreles repetidamente a sus amigos que está disponible y que pueden contar con usted en busca de apoyo, tanto en momentos de celebración como de crisis. Estar presente tanto en los buenos como en los malos momentos ayuda a construir y mantener relaciones sólidas, afirmó Paul Eastwick, profesor de psicología en la Universidad de California en Davis y autor de Unidos por la Evolución. Para ser accesible, establezca una rutina: una comida semanal con un colega, una clase de ejercicio con compañeros de equipo, una llamada telefónica o videollamada, o una reunión mensual con un grupo de amigos cercanos.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Sea receptivo y recíproco. Cuando sus amigos le hablen con confianza, sea receptivo. Hazles saber que le interesa lo que tienen que decir. De igual manera, comparta sus confidencias para establecer un nivel de receptividad mutuo, dijo Holt-Lunstad.

Involúcrese. Cuando un amigo le cuente algo importante, ya sea positivo o negativo, vea más allá del interés. Escuche, haga preguntas para comprender mejor y empatice con amigos que estén pasando por un momento difícil.