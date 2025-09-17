Por qué las mascotas son el nuevo nicho de la industria del bienestar

Jennifer Glenn ha notado últimamente un cambio en algunos de los dueños de mascotas que acuden a su clínica veterinaria de Brooklyn. Para empezar, han estado yendo en contra de sus indicaciones.

Una persona, por ejemplo, intentó tratar las infecciones de oído y piel de un perro con vinagre de sidra de manzana. Otra optó por los aceites esenciales en lugar de los medicamentos habituales contra pulgas y garrapatas. Hay otros que, cuando ella saca el tema de las vacunas, dicen que tienen que investigar por su cuenta.

“Estos propietarios solo tienen buenas intenciones”, dijo Glenn, veterinario de la Clínica Veterinaria Williamsburg. “Pero no saben que en realidad pueden estar poniendo en peligro a su animal”.

La situación también puede ser similar fuera de la clínica, ya que algunas personas adoptan un enfoque alternativo de la salud de sus mascotas. Eligen suplementos en lugar de medicamentos, optan por mezclas de carne cruda en vez de croquetas y expresan dudas sobre la vacunación de sus mascotas.

La demanda ha creado un nuevo mercado que combina el cuidado y el bienestar de gama alta para mascotas, dos sectores que han crecido rápidamente en los últimos años. Nuevas marcas ofrecen productos que parecen pertenecer a un catálogo de Goop (la famosa marca de productos de bienestar de la actriz Gwyneth Paltrow): ashwagandha para la ansiedad de las mascotas, plata coloidal para el cuidado de heridas y “puptides de colágeno” (puptide: la unión de las palabras pup —cachorro en inglés— y péptido) para el dolor articular. Buddy, una marca de suplementos para perros, vende un complemento alimenticio que incluye L-taurina y extractos de hongos de bambú y reishi, que la empresa afirma que promueve “la salud, el bienestar y la longevidad canina holística”.

La industria es una extensión natural de la más amplia “Goop-ificación” de la cultura estadounidense, dijo Andrea Hernández, quien escribe el boletín alimentario Snaxshot. Maddie Guy, una de las fundadoras de Buddy, dijo que la gente se está volviendo más reflexiva sobre lo que pone en su propio cuerpo, y que “tiene sentido que eso se refleje también en la industria de los animales de compañía”.

Muchos de los productos se comercializan como “creados por veterinarios” y “respaldados por la ciencia”, pero su proliferación ha puesto nerviosos a algunos veterinarios. Michael San Filippo, vocero de la Asociación Estadounidense de Medicina Veterinaria, sugirió a los propietarios de animales de compañía que abordaran con cautela los productos que hacen “afirmaciones amplias o anecdóticas sobre el aumento de la salud o la vitalidad”, ya que no siempre se someten a pruebas rigurosas.

Los suplementos para mascotas no están regulados directamente, añadió, “lo que puede dejar lagunas respecto a la exactitud de los ingredientes, el control de calidad y la posibilidad de interacciones con otros medicamentos”.

No obstante, las empresas que venden estos productos han encontrado una clientela entusiasta, y algunos propietarios elogian en las redes sociales los beneficios de los suplementos para la longevidad, los problemas de glándulas anales y la salud muscular. Taylor Cockrell, una creadora de contenidos de 28 años de Houston, no está especialmente obsesionada con su propia nutrición, dijo, pero ha experimentado con diversos suplementos para sus mascotas.

“He recorrido todas las madrigueras para asegurarme de que mis mascotas vivan el mayor tiempo posible”, dijo Cockrell. Al final optó por dar a sus cuatro gatos un suplemento de cardo mariano, diseñado para favorecer la función hepática y renal. Cockrell también tiene un perro, y alimenta a todas sus mascotas con una dieta de carne cruda.

Joyce Hsu, diseñadora gráfica de 31 años de Brooklyn, también alimenta a sus dos gatos con carne cruda. Los dueños de mascotas pueden comprar en internet alimentos crudos ya preparados. Pero la rutina de Hsu es más elaborada. Tritura a mano una combinación de pollo, pavo y ternera, así como carne de conejo, rata almizclera y castor (la favorita de sus gatos, dice).

A continuación, añade suplementos como taurina, vitamina E y aceite de pescado, y coloca la mezcla en frascos de vidrio individuales. Calcula que el proceso dura ocho horas, y sugiere consultar con un veterinario antes de probar la dieta. (Los veterinarios suelen considerar peligrosas las dietas a base de carne cruda, ya que pueden aumentar la exposición potencial a patógenos transmitidos por los alimentos).

Muchos estadounidenses gastan ahora más que nunca en sus mascotas, lo que probablemente ha dado un impulso a la industria del bienestar para animales. Pero también hay indicios de que la pérdida de confianza en los veterinarios está influyendo. Una encuesta publicada a principios de este año indicaba que “una minoría sustancial” de propietarios de mascotas ya no confiaba en su veterinario, imitando la creciente desconfianza hacia los médicos.

El escepticismo ante las vacunas se ha hecho bastante común entre los propietarios de mascotas. En 2023, una encuesta realizada a 2200 propietarios de perros de Estados Unidos mostró que el 52 por ciento de ellos dudaba en vacunar a sus perros, y el 37 por ciento de los encuestados creía que no eran seguras.

A muchos veterinarios se les paga en parte en función de los ingresos que obtienen, y algunos propietarios desconfían de sus ganas por tratar de convencer a gastar de más, ya que los precios veterinarios han subido más de un 60 por ciento en la última década. Una encuesta reciente indicaba que cerca de la mitad había optado por no acudir al veterinario o no aceptar los cuidados recomendados, sobre todo por cuestiones de costos.

Durante un tiempo, Devan Joseph, un joven de 32 años de Brooklyn que trabaja en producción de audio y pódcast, dio Prozac a su mezcla de pastor alemán, Ollie, para aliviar su ansiedad. Pero renovar la receta exigía una visita de 75 dólares al veterinario cada dos meses, lo que le parecía excesivo. Así que lo dejó.

Para gente como Joseph, algunos productos para el bienestar, aunque sean caros, pueden parecer más baratos que las recomendaciones veterinarias tradicionales (al final optó por las golosinas de marihuana). Algunas empresas emergentes han incorporado esta idea a sus estrategias de mercadotecnia. Kayode, una marca de suplementos, afirma que sus “puptides de colágeno” pueden “evitar la necesidad de medicamentos caros o inyecciones en el veterinario”.

En algunos casos, probar un producto de bienestar puede parecer un experimento digno del dueño de una mascota, por lo menos. AJ Henning, un profesor de 43 años de Santa Bárbara, California, ha empezado a añadir aceite de CBD a la comida de su gata de 18 años en un intento de tratar sus convulsiones.

“El tipo de la tienda de mascotas me dice: ‘Oye, ¿esto funciona?’”, dijo Henning. “Y yo: ‘No lo sé. Simplemente, lo ponemos en la comida y esperamos que así sea’”.