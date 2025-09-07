Celebración especial: pasteles para perros y gatos

Cada vez es más común que dueños festejen a sus mascotas de la forma más parecida posible como lo harían con humanos, por lo que en esos momentos especiales no puede faltar un irresistible pastel, para que los amigos fieles se sientan aún más amados.

Hay lugares especializados en repostería para mascotas, que tienen cuidado de que no solo sus postres sean deliciosos, sino nutritivos, así como atractivos, con innumerables diseños de decoración, para que la celebración sea aún más memorable.

En este espacio se describen tres de estos establecimientos que son expertos en que tanto el perro como gato la pasen de lo mejor junto a su dueño.

GuauBox

Ofrecen, desde hace 10 años, una amplia variedad de postres para perros y gatos, elaborados con ingredientes 100% naturales, libres de grasas saturadas, harinas pesadas, colorantes y preservantes. “Tenemos una línea de productos hipoalergénicos, que se acopla a las necesidades de cada animal”, señala su fundadora, Alejandra Maldonado.

“Los perros están acostumbradas a comer alimentos procesados, por lo que en una fecha especial, no es casualidad de que disfruten de ingredientes frescos como carnes magras, huevos del día y miel pura de abejas”, expone Maldonado, quien añade que durante su preparación no se rompe la cadena de frío y son avalados por veterinarios. También, afirma que se elaboran los postres de acuerdo con el gusto de la mascota.

La decoración es personalizada, con su respectiva leyenda, y está la opción de elegir la réplica de rostro del perrito agasajado, realizada en 3D. También ofrecen combos de decoración para fiestas temáticas, galletas, helados y chips para mascotas.

“Cuando pasen los años, se podrá ver la foto del cumpleaños del perrito y guardar ese lindo recuerdo. A los niños les gusta mucho esta celebración”, destaca Maldonado.

Sus precios van desde Q12, para un cupcake, pasteles de cuatro porciones, a Q95, hasta pasteles temáticos de 12 porciones, a Q290, y de más porciones.

En Facebook e Instagram: GuauBox

Doggy Treats

Los pasteles de Doggy Treats están elaborados con trozos de proteína -pechuga de pollo, lomito, hígado, tocino, salmón o atún-, los cuales no se licúan, sino se cocinan para que suelten todos sus jugos dentro de la masa y hacerlos más palatables para los perros, expone Jessica Fakury Zimeri, gerente general. Emplean harina integral, avena, huevo, miel de maple orgánica, así como frutas y vegetales a elección. La decoración se hace con que glaseado contiene mantequilla de maní orgánica, sin azúcar, y yogur deslactosado. También, se toma en cuenta si el animal padece alergia o alguna enfermedad.

Los diseños pueden ser sencillos, según su catálogo, o temáticos personalizados. La receta proviene de EE. UU., así como el sustituto de chocolate para mascotas.

Sus precios van desde Q50, para un cupcake normal, hasta Q300, así como pasteles temáticos especiales que pueden llegar a costar Q600, según el diseño.

“Por su ternura, amor y lealtad, las mascotas se han convertido en parte de la familia, por lo que si Dios los creó para acompañarnos, ¿por qué no celebrar la vida de nuestro mejor amigo?”, indica Fakury.

En Facebook e Instagram: @doggytreatsgt

Delispets

Para elaborar sus pasteles, utilizan ingredientes naturales únicamente como verduras, frutas y carnes, que deben ser los más frescos posible. “Nos enfocamos en recetas que sabemos que les encantan a las mascotas. Al utilizar ingredientes naturales y de alta calidad, logramos que el sabor sea irresistible para ellos”, refiere Isabella Kupferschmied, fundadora de Delispets.

Realizan decoraciones especiales, con 48 horas de anticipación, según el diseño y tamaño del pastel, para personalizarlo al gusto del dueño.

Ofrecen una amplia variedad de productos para consentir a la mascota como cupcakes, galletas, golden paste, gomitas y helados, con ingredientes naturales, también. Sus pasteles tienen un precio desde Q120, según el tamaño, diseño y tipo de preparación.

“Celebrar el cumpleaños de nuestras mascotas es una manera de retribuir todo el amor, la lealtad y la alegría que nos regalan cada día. Es un momento para consentirlos, crear recuerdos especiales y demostrarles cuánto significan en nuestras vidas”, concluye.

En Facebook e Instagram: Delispets