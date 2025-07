Alta moda guatemalteca para perros y gatos

A continuación se presentan a tres de ellas y algunos de sus diseños.

Ramona for you

Uno de los arneses y correas de lujo, creada por Ramona for you. (Foto Prensa Libre, cortesía de María Fernanda Junger)

Fue en el 2018 cuando María Fernanda Junger, junto con su socia, fundaron Ramona for you, especializada en collares, arneses y correas para perros, de lujo y con altos estándares internacionales en materiales, proceso y acabados. Pasaron dos años de prueba y error, hasta que en el 2020 lanzaron formalmente la marca. La pasión de Junger, diseñadora y especialista en marketing digital, siempre han sido los accesorios para mascotas, y su idea era crear productos que hicieran conciencia de que la responsabilidad de cuidar a un animal es para toda la vida, y evitar así el abandono.

De ahí que del material que se utiliza para cada collar nace un brazalete que se entrega al dueño para que, al llevarlo, le recuerde en cualquier instante a su compañero fiel. Los accesorios están hechos a mano, de cuero puro y alta calidad, y los artesanos que los elaboran son 100% guatemaltecos. Hasta el momento ha lanzado dos colecciones. Sus productos se están comercializando en Nueva York y California, en EE. UU., y España y, próximamente, en México. También elabora bolsitas dispensadoras y pañuelos. En Facebook e Instagram: Ramona for you.

Nicolette Pet Fashion

Traje diseñado por Flor García, mediante su marca Nicolette Pet Fashion. (Foto Prensa Libre, cortesía de Flor García)

El nombre de esta marca se deriva del de la perrita de Flor García, llamada Nicky, y quien se especializa en la elaboración de atuendos para perros y gatos, por encargo, desde hace 13 años. Todo comenzó cuando adoptó a un perro que solo tenía tres patas y que en temporada de frío padecía de dolor muscular, por lo que tejió para él, junto con su mamá, prendas de lana, para soportar las bajas temperaturas. Las personas comenzaron a admirar los originales diseños y de calidad que lucía su perro, que no eran los mismos que se pueden adquirir en tiendas. Luego, comenzó a vestir a su perrita con vestidos elegantes y a su perro, con esmokin.

De ahí comenzaron a llegar pedidos específicos para diseñar trajes navideños y con telas de indumentaria maya, casuales, disfraces, uniformes de equipos deportivos, vestidos de novia, de graduación o de 15 años. No solo perros y gatos lucen sus atuendos, sino también conejos, hurones y cabras. Ha diseñado más de 300 estilos diferentes. En Facebook e Instagram: Nicolette Pet Fashion.

Boshoun

Vestido de gala, creado por Juanita Esparza, fundadora de su marca Boshoun. (Foto Prensa Libre, cortesía de Juanita Esparza)

Juanita Esparza es la primera diseñadora guatemalteca de alta costura para mascotas, que ha confeccionado estas prendas desde el 2007. Fundó su marca, Boshoun, en el 2009 y en el 2010 organizó su primera pasarela. Sus prendas han participado en prestigiosas pasarelas en Nueva York y Hong Kong. Próximamente, lanzará su nueva línea de atuendos para gatos, que incluye diseños para ocasiones especiales como cumpleaños y disfraces, pero que son cómodos para los felinos. A muchos de ellos los visten solo para toma de fotografías, concursos de disfraces o eventos especiales, pero la idea es no forzarlos.

“Queremos hacer conciencia de que los gatos no son una plaga, sino seres mágicos, cariñosos y amorosos, y que las personas no les hagan daño y no los abandonen”, dice Esparza. Con las ventas de sus diseños, ayuda a mantener a 14 gatos callejeros. Los modelos de esta colección, por cierto, son gatos rescatados a quienes ella les dio una segunda oportunidad y que ahora brillan en la pasarela. En Instagram: Boshoun y pandora_niza_thefashion_kats