¿Qué efectos negativos provocan en nuestros ojos el uso de pantallas?

(Foto Prensa Libre: Servicios).

Al despertar, lo primero que vemos suele ser el teléfono para apagar la alarma. Después, es posible que veamos la televisión mientras comemos, la computadora mientras trabajamos o hacemos deberes académicos y, en alguna ocasión, utilizamos consolas para los juegos de video y, por qué no, la tablet para leer algún libro o escuchar música. Finalmente, vemos nuestras redes sociales, leemos algún artículo y programamos nuevamente la alarma para ir a dormir.

Si bien, no todos hacemos exactamente estas actividades, al hacer un repaso de nuestra vida nos daremos cuenta de cuán expuestos nos encontramos a la tecnología. Y esto no es malo, porque se trata de herramientas que nos facilitan, de alguna manera, la vida. Sin embargo, no solemos estar conscientes del tiempo prolongado que nuestros ojos reciben la luz y el calor de cada uno de los dispositivos.

¿Cómo funcionan nuestros ojos?

Los ojos necesitan de la luz para percibir las imágenes que llegan a nuestro cerebro. De acuerdo con Miriam Rojas de Alejos, retinóloga, la formación de la imagen sucede porque, en la retina, tenemos una serie de células sensibles ala luz, llamadas bastones o conos, que captan las formas y colores. La imagen captada por dichas células es llevada al cerebro, pero este proceso puede verse afectado conforme a la edad, explica.

Los efectos negativos de las pantallas en nuestra salud

Pese a que este tipo de afecciones suele darse en personas de mayor edad, la experta en retina dice que, actualmente, hay muchos pacientes jóvenes que se presentan con síntomas como comezón, cansancio visual y resequedad de los ojos.

“Esto no sucedía antes, pero es provocado por el uso continuo de tablets, computadoras y teléfonos porque estos dispositivos son utilizados de cerca”, expresa Rojas de Alejos, y añade que los pacientes presentan alergia a los rayos azules que emite la luz de dichos aparatos que degeneran la retina.

Ojos resecos

Además, el estar constantemente utilizando pantallas, aunque se trate de algo involuntario, ‘olvidamos’ parpadear. Aquí entran otros problemas. “La córnea, que es la parte externa y transparente, necesita ser lubricada y limpiada”, agrega Rojas de Alejos, y explica que esta es la función de la lágrima al parpadear.

Estas lágrimas son producidas todo el tiempo y sin ningún esfuerzo, dice Fernando Noriega, oftalmólogo, y agrega que estas también llevan proteínas. Asimismo, la retinóloga expone que es necesario parpadear con frecuencia, pues esto permite lubricar la córnea. Al no hacerlo, esta se seca.

De acuerdo con Jorge Hernández, oftalmólogo, nuestro ojo produce una lágrima basal que cumple con esta función. “Al producirse menos lágrima, el ojo se irrita e inflama”, añade. Según Rojas de Alejos, ante este problema, se les administra a los pacientes de edades avanzadas, gotas para lubricar sus ojos, pero que ahora también se trata de un problema en la juventud.

Tensión en los músculos de los ojos

Además de resecar los ojos, tener la mirada fija también podría tensar los músculos de nuestros ojos. Según Rojas de Alejos, nuestros ojos tienen dos funciones: la lectura y ver un panorama de lejos, a más de 6 metros de nosotros.

Al acercar la mirada para leer un libro o ver el teléfono, los músculos de nuestros ojos están realizando un mayor esfuerzo para poder percibir la imagen que tenemos de cerca. De esta manera, “los tejidos entran en un estrés y es como cuando tenemos un calambre al hacer mucho ejercicio”, explica la experta.

Esto provoca que, al ver de lejos, para nuestros ojos sea más difícil enfocar la imagen. Pero este problema puede prevenirse. La recomendación es que, si debe estar por mucho tiempo frente a un monitor o utiliza mucho su teléfono móvil, descanse su vista. Cada media hora, vea a larga distancia unos minutos, “levántese a tomar agua, retire su vista de las pantallas”, dice Rojas de Alejos.

Otro consejo es que, además de parpadear y descansar de los dispositivos, los configure para evitar el cansancio. Disminuya el brillo y contraste de las pantallas, utilice lentes protectores con antirreflejo y, al ver la televisión y otras pantallas, que estas no sean su única fuente de luz.

Afecta la calidad del sueño

“La luz de los dispositivos afecta las ondas cerebrales del paciente, impidiendo que tenga la calidad de sueño para revitalizar los elementos del cuerpo”, dice Rojas de Alejos. Además, los ojos tienen fotorreceptores que, al percibir la luz, comunican al cerebro que hay que estar despiertos, por lo que se recomienda no utilizar los aparatos antes de acostarse.

Cuando recibe menos luz, el cerebro comprende que debe descansar, así que se activa la producción de melatonina, que regula el ciclo del sueño. Un consejo que podría ser útil para mejorar su sueño es activar el filtro de luz en su dispositivo móvil, para evitar percibir la luz azul que afecta nuestra vista y dejar de ver el móvil cuando se aproxima su hora de dormir.

Contenido relacionado:

>Por qué se inflaman los ojos al llorar y cómo reducir ese efecto

>Uveítis, la enfermedad que causa inflamación y enrojecimiento de los ojos

>Sus ojos necesitan mucha atención