Qué es el gluten: cómo puede impactar en el bienestar y en qué alimentos se encuentra

En los últimos años, el gluten ha pasado de ser un componente alimentario poco conocido a un tema recurrente en hogares, restaurantes y redes sociales.

Para algunos, es simplemente una proteína presente en alimentos cotidianos como el pan y la pasta. Para otros, es el detonante de malestares digestivos, alergias y enfermedades crónicas.

Pero ¿qué es realmente el gluten?, ¿cómo afecta a quienes son sensibles a él y cómo identificar si se pertenece a este grupo?

¿Qué es el gluten y para qué sirve?

El gluten es una proteína que se encuentra en cereales como el trigo, la cebada y el centeno. Según la nutricionista Mónica Cristina Pinto, esta proteína "es la encargada de dar elasticidad a las masas, lo que ayuda a que los panes y pastas tengan su textura característica". En otras palabras, es lo que hace que el pan sea esponjoso.

Aunque el gluten no es esencial para la vida, su presencia en la dieta es casi inevitable en sociedades donde el trigo es un alimento básico. Sin embargo, para algunas personas, esta proteína puede desencadenar reacciones adversas, desde alergias hasta enfermedades autoinmunes.

Alergia, intolerancia y enfermedad celíaca: ¿Cuál es la diferencia?

No todas las reacciones al gluten son iguales. El gastroenterólogo Luis Fernando Sandoval explica que existen tres condiciones principales relacionadas con esta proteína:

Alergia al gluten: Es una reacción mediada por inmunoglobulina E (IgE), similar a otras alergias alimentarias. Puede causar síntomas como urticaria, hinchazón o dificultad para respirar.

El gastroenterólogo y endoscopista Alejandro Illescas añade que "la enfermedad celíaca tiene manifestaciones intestinales y extraintestinales, como problemas en la piel, osteoporosis e incluso infertilidad".

La celiaquía daña al intestino delgado cuando las vellosidades que lo revisten no absorben los nutrientes de los alimentos. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

¿Cómo se diagnostica?

El diagnóstico de estas condiciones requiere pruebas específicas. Según Pinto, "para la alergia al gluten se pueden hacer pruebas de IgE específica para trigo o pruebas cutáneas. Para la enfermedad celíaca, se realizan análisis de sangre que buscan anticuerpos como la antitransglutaminasa tisular y, en algunos casos, una biopsia intestinal".

Sandoval destaca que "la intolerancia al gluten se diagnostica por exclusión: si no es alergia ni enfermedad celíaca, pero el paciente mejora al eliminar el gluten, entonces es intolerancia".

Síntomas de alerta

Los síntomas varían según la condición, pero los más comunes incluyen:

Distensión abdominal y gases

Diarrea o estreñimiento

Fatiga y anemia

Erupciones cutáneas

Dolor articular

Illescas advierte que "algunos pacientes no tienen síntomas digestivos, pero presentan problemas como osteoporosis o infertilidad, lo que dificulta el diagnóstico".

¿Qué alimentos contienen gluten?

En las dietas de los guatemaltecos, el gluten está presente en muchos alimentos de consumo diario. Pinto enumera algunos:

Panes

Galletas

Pasteles

Empanadas

Pastas

Cereales de desayuno

Salsas y aderezos industrializados

Cerveza y maltas

Algunas granolas

Algunas avenas

Sandoval añade que "la contaminación cruzada es un problema común. Por ejemplo, un molino que procesa trigo y maíz puede contaminar alimentos que naturalmente no tienen gluten". Además, esta contaminación cruzada también puede darse en la cocina, por eso es indispensable utilizar utensilios distintos si algún miembro de la familia no tolera esta proteína.

La presencia del gluten en la dieta es casi inevitable en sociedades donde el trigo es un alimento básico. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

¿Cómo sustituir el gluten en la dieta?

Eliminar el gluten no significa renunciar a una alimentación balanceada. Pinto recomienda:

Consumir carbohidratos como arroz, quinua, frijoles y lentejas.

Optar por harinas de maíz, papa o arroz.

Leer etiquetas para evitar productos con gluten oculto.

Illescas destaca que "en Guatemala tenemos la ventaja de la tortilla de maíz, que es naturalmente libre de gluten", siempre que no haya contaminación cruzada.

Los expertos coinciden en que no hay necesidad de eliminar el gluten si no existe una condición médica que lo justifique. "El gluten no es malo para quienes lo toleran bien", afirma Sandoval. Sin embargo, si hay sospechas de que afecta la salud, lo mejor es consultar a un especialista.