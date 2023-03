Día Internacional de la Felicidad:¿Qué se necesita para ser feliz? claves para aplicar a su vida y trabajo

Barrera ha encontrado infinidad de personas que no están felices en sus labores o que trabajan en otras cosas que no les despiertan motivación y es importante evaluar ese punto.

“La felicidad está en encontrar un “caviar” (un manjar), es decir, una actividad que despierte cada zona del cuerpo y que esté emocionado en lo que se hace”, explica.

Pero, alcanzar ese encuentro y pasión requiere de conocernos a nosotros mismos y visualizar metas no solo en el área laboral sino también los diversos roles en que nos desarrollamos.

Al reconocer esas metas y objetivos, se van dando pequeños pasos o grandes avances Además, que existe un punto hacia el que se camina y permite afrontar dificultades.

Llegan los momentos difíciles

En general todos quisiéramos que los sentimientos positivos estén la mayor parte del tiempo, pero no siempre es así. A diario nos enfrentamos con decisiones de vida, responsabilidades y otra serie de aspectos que influyen.

Es preciso ser conscientes que aunque estemos en un momento difícil, no quiere decir que sea una constante porque han existido otros espacios felices y vendrán de nuevo.

El Día Internacional de la Felicidad La Asamblea General de la ONU decretó en la resolución 66/281 de 2012 que el 20 de marzo se celebrara este día para reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno. La resolución fue iniciada por Bután, un país que desde principios de la década de 1970 reconoce el valor de la felicidad nacional sobre el de los ingresos nacionales y que prioriza la Felicidad Nacional Bruta sobre el Producto Nacional Bruto.

Especialistas hablan que cierta dosis de frustración es necesaria para un desarrollo saludable de nuestra personalidad.

“Nadie, absolutamente nadie nos maneja como marionetas para que hagamos las cosas en nuestra vida: trabajar, estudiar, comer, movilizarnos, tolerar aquello que no nos gusta… ser felices”, dice la psicóloga Tuti Furlán, en su libro Vivir a colores.

La psicóloga Furlán describe que todos podemos gozar de la libertad de ver las opciones que tenemos delante y hacernos cargo de ello. Pero, es más fácil no hacernos cargo cuando las cosas no van bien, así, si se trabaja en un lugar que no le gusta es más fácil lidiar con la idea que no hay otra opción e ir aunque no se sienta pleno.

“Cuando me enfrento a la verdad cuestiono mi actuar ¿cómo que no me gusta y aún así decido ir a ese lugar?…y mil preguntas más. Si empezamos a responder, podemos empoderarnos”, explica. En general podríamos tomar la decisión de no ir más, o bien plantear cambios, pero reconocer que hoy la mejor opción es ir.

“Mi actitud ante el trabajo se puede transformar porque es la mejor opción en ese momento”, dice Furlán quien también invita a que al asumir esa decisión se haga bien y con excelencia.

En la misma temática de búsqueda de la felicidad, la psicóloga Nissely Herrera comparte que en ocasiones no nos enfocamos en ver nuestros dones, los cuales pueden abrir nuevos caminos. “Es importante reconcernos en lugar de compararnos y vernos al espejo para encontrarnos con nostros mismos, saber que mis dones y talentos son únicos y cómo quiero ofrecerlos al mundo”, agrega.

Ideas para alcanzar la felicidad

“La felicidad la tiene que conseguir usted mismo”, dice Martín Llorens, reconocido experto en estrategia e imagen corporativa, en su libro Vive la vida de tus sueños.

Llorens agrega que ser feliz es aprender a vivir y sentirse en paz. “Aunque una persona tenga todas las comodidades que la vida puede ofrecer, esa persona también puede ser infeliz”, o bien, explica que existen personas que tienen grandes problemas, a veces necesidades materiales, pero conocen ciertos pasos fundamentales para sentirse felices.

En un breve ejercicio se plantean tres ideas para fortalecer la felicidad:

Meditar

Una de las claves fundamentales es enfocarse en el presente, una manera de lograrlo es por medio de la meditación y la respiración.

La psicóloga Nissely Herrera comenta que esa consciencia de vernos en el presente es positiva, así como las afirmaciones se convierten en un gran recurso para estar en el momento. En el presente se tiene el poder de ser el protagonista de su propia vida.

El practicar esto lleva también a ser más compasivos con nosotros mismos. Y ser conscientes de los recursos con los que contamos en ese momento para actuar.

¿Qué momentos le llenan?

“Visualice lo que significa la verdadera felicidad para usted en estos momentos. No me refiero a cosas materiales que quiere, como un nuevo automóvil, ganarse la lotería, tener un mejor empleo sino cuando se tumba a jugar con sus perros en el césped, cuando hago por mi propio bien, cuando estoy con mi familia, todo lo que le hace sentir bien y en paz”, agrega Llorens.

Cada día

Cuanto más nos ocupemos de nuestra la salud física y mental, será más fácil encontrar ese camino. Incluya estos cuidados en su diario vivir.

El reto está en hacer una labor en donde nos realicemos como personas, no siguiendo el camino de alguien más sino descubrir ese punto que acciona lo mejor de cada ser humano. Alguien que trabaja en lo que le emociona siempre va a ser productivo.