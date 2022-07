Receta: Sofisticadas y exquisitas peras al vino

“Como reposteros, debemos valorar el origen, trayectoria y sabores emblemáticos, y tener respeto por las preparaciones originales, pues son un punto de partida para la innovación”, señala la chef, quien agrega que hay gran variedad de este fruto, por lo que resulta muy versátil. “La adición de frutas al vino da un contraste de acidez que nivela los sabores. Como toque personal, agrego rosa de jamaica, moras y arándanos que, además de sabor, brindan un color más intenso a la pera”, indica Galindo.

“Como relleno, utilizo una mezcla de queso mascarpone para tener un sabor lácteo cremoso, combinado con frutos secos, que le dan un énfasis crocante a cada pera”, añade.

“Este postre es completo por la composición de sus ingredientes. Queda muy bien a la hora de un brunch, aunque para el final de un almuerzo o cena es ideal porque es muy fresco y aromático. Por la forma de las peras y el color vino intenso, se aconseja servirlo en eventos ejecutivos, empresariales o sociales como bodas y aniversarios”, dice.

La pera puede comerse sola o como acompañante en platillos dulces o salados. Además, se le pueden aplicar diversos métodos de cocción, según el uso que se desee. “Entre sus propiedades nutricionales se puede resaltar su alto contenido de fibra. Se puede incluir en dietas para condiciones especiales de salud. Da sensación de saciedad y actúa como laxante natural. En su composición, un 80% es agua, no contiene grasas ni colesterol, pero es rica en antioxidantes”, expone la chef.

“Mi especialidad es la repostería. Inicié de forma empírica con mi mamá, ya que ella era quien recibía los cursos y yo le ayudaba; en ese entonces tenía 14 años. Luego, empecé a decorar pasteles para la familia, por lo que tuve la inquietud de estudiar para ser profesional. Al mismo tiempo, estudié diseño gráfico, lo que considero una ventaja porque en la repostería puedo aplicar los principios de color, texturas y diseño”, indica.

“Ser repostero es una formación integral. Este campo me ha permitido capacitarme constantemente para desarrollar las competencias de enseñanza, porque no soy maestra de profesión. Me encanta convivir y compartir con alumnos de todas las edades, porque también aprendo de cada uno de ellos”, puntualiza Galindo.

Ingredientes

6 peras importadas pequeñas, de preferencia con palito

1 ½ botella de vino tinto

1 ½ tazas de azúcar

Canela en raja

2 onzas de concentrado de rosa de jamaica

1 onza de moras que se puede combinar con arándanos

1 clavo de olor

1 pimienta gorda

Relleno:

4 onzas de queso

mascarpone

2 onzas de nueces

Preparación

Pesar los ingredientes correctamente. Pelar las peras con un mondador, siguiendo el contorno y dejarlas lo más parejo posible. Descorazonar cada pera y dejar, de preferencia, el tronquito. Llevar a hervir en una olla el vino, azúcar, canela, clavo, pimienta, concentrado de rosa de jamaica y moras. Introducir las peras y dejar cocer a fuego lento hasta que se suavicen y tomen color. Retirar las peras de la olla y reservar. Seguir con la cocción del vino hasta que se reduzca y espese. Pasar por un tamizador. Reservar.

Para el relleno, con un fuete, batir el queso mascarpone hasta que se suavice e integrar los frutos secos previamente picados. Rellenar las peras con esta mezcla. Emplatar y decorar al gusto, utilizando la reducción de vino y adornar con frutos

rojos.

