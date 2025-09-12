Té de hueso de aguacate: sus beneficios y cómo se prepara

Según el Instituto Nacional de la Salud en Estados Unidos, la semilla de aguacate, comúnmente conocida como "hueso" es una fuente rica en lípidos, proteínas, vitaminas, minerales y bioactivos. Por sus diversos beneficios alimenticios, ha adaptado varias presentaciones en la industria alimenticia.

Al ser pulverizada, presenta un alto contenido nutricional que ha motivado a científicos a explorar su incorporación en sopas instantáneas, agente bacteriano en productos cárnicos, antioxidante en aceite de girasol, productos de panadería y en té rico en antioxidantes.

¿Cómo se hace el té de hueso de aguacate?

La semilla puede secarse y rallarse, para convertirse en una infusión con propiedades antiinflamatorias. Así es como se hace:

Lavar bien el hueso de aguacate.

Cortarlo en trozos pequeños, o rallarlo para facilitar la infusión.

Colocarlo en una olla con agua, y hervirlo entre 15 y 20 minutos.

Colar el líquido y beberlo, ya sea caliente o frío.

¿Por qué es bueno el té de aguacate?

La semilla de aguacate contiene altos niveles de antioxidantes que protegen las células del daño oxidativo. Sus compuestos también pueden ayudar a reducir la inflamación en el organismo, brindando alivio a quienes padecen enfermedades inflamatorias crónicas, de acuerdo a Infobae.

Promueve la salud digestiva, previene episodios de diarrea y previene la aparición de úlceras gástricas. La fibra presente en el hueso tiende a aumentar la sensación de saciedad, equilibrando el manejo del peso corporal.

Consumir el té con regularidad puede contribuir a aumentar el colesterol HDL, el cuál es de beneficio y reducir el colesterol LDL. Este es de baja densidad, conocido como "malo". También se le relaciona con el control del azúcar en la sangre, ideal para personas con diabetes o resistencia a la insulina.