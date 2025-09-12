Salud y Familia
Té de hueso de aguacate: sus beneficios y cómo se prepara
Esta parte de la fruta puede transformarse en un té herbal lleno de nutrientes, que brinda múltiples beneficios para la salud.
Según el Instituto Nacional de la Salud en Estados Unidos, la semilla de aguacate, comúnmente conocida como "hueso" es una fuente rica en lípidos, proteínas, vitaminas, minerales y bioactivos. Por sus diversos beneficios alimenticios, ha adaptado varias presentaciones en la industria alimenticia.
Al ser pulverizada, presenta un alto contenido nutricional que ha motivado a científicos a explorar su incorporación en sopas instantáneas, agente bacteriano en productos cárnicos, antioxidante en aceite de girasol, productos de panadería y en té rico en antioxidantes.
¿Cómo se hace el té de hueso de aguacate?
La semilla puede secarse y rallarse, para convertirse en una infusión con propiedades antiinflamatorias. Así es como se hace:
- Lavar bien el hueso de aguacate.
- Cortarlo en trozos pequeños, o rallarlo para facilitar la infusión.
- Colocarlo en una olla con agua, y hervirlo entre 15 y 20 minutos.
- Colar el líquido y beberlo, ya sea caliente o frío.
¿Por qué es bueno el té de aguacate?
La semilla de aguacate contiene altos niveles de antioxidantes que protegen las células del daño oxidativo. Sus compuestos también pueden ayudar a reducir la inflamación en el organismo, brindando alivio a quienes padecen enfermedades inflamatorias crónicas, de acuerdo a Infobae.
Promueve la salud digestiva, previene episodios de diarrea y previene la aparición de úlceras gástricas. La fibra presente en el hueso tiende a aumentar la sensación de saciedad, equilibrando el manejo del peso corporal.
Consumir el té con regularidad puede contribuir a aumentar el colesterol HDL, el cuál es de beneficio y reducir el colesterol LDL. Este es de baja densidad, conocido como "malo". También se le relaciona con el control del azúcar en la sangre, ideal para personas con diabetes o resistencia a la insulina.