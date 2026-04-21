Test: ¿Cómo están tus relaciones interpersonales?

Ser joven no solo conlleva descubrir quién eres, también implica aprender a relacionarte y convivir con los demás.

Tienes amigos, familia, pareja y compañeros. Como puedes darte cuenta, todo el tiempo estamos rodeados de personas. Y, aunque eso es emocionante, no puedes negar que a veces es complicado, porque no todos piensan, sienten ni reaccionan de la misma manera que tú o, por lo menos, como esperabas.

Ahí es donde entran las relaciones interpersonales.

Parece un tema de colegio, pero en realidad es algo muy cotidiano. Trata sobre cómo te llevas con las personas que están en tu vida. Y, para ser honestos, muchas veces no resulta tan fácil, porque a veces hay malentendidos, discusiones, silencios incómodos, celos, orgullo y momentos en los que no sabes si hablar, callar o simplemente alejarte.

Tener buenas relaciones interpersonales no significa que nunca haya problemas; implica saber manejarlos.

¿Qué hace que una relación sea sana?

Llevarse bien con los demás no se trata de estar de acuerdo en todo lo que dicen, sienten o piensan para evitar altercados. Más bien, tiene que ver con aspectos como los siguientes:

Sentirte cómodo siendo tú mismo

Poder hablar sin miedo a ser juzgado

Respetar y ser respetado

Saber escuchar (de verdad, no solo esperar tu turno para hablar)

Apoyarse, incluso en momentos difíciles

Las relaciones sanas no son perfectas, pero sí son reales y seguras.

¿Por qué fallan las relaciones?

A veces, las relaciones se complican por factores como los siguientes:

No decir lo que realmente sentimos

Suponer en lugar de preguntar

Reaccionar impulsivamente

Guardar resentimientos

No poner límites

Con el tiempo, aumenta la distancia, la tensión o los conflictos que pudieron evitarse desde el inicio.

Habilidades clave para mejorar tus relaciones

Mantener un trato cordial con los demás no se aprende de la noche a la mañana, pero hay aspectos que puedes empezar a practicar desde ya:

Mantén una comunicación clara: di lo que piensas y sientes sin atacar. En lugar de decir: “Últimamente me caes mal”, puedes decir: “He sentido distancia entre nosotros y me gustaría entender qué pasa”. Escucha activamente: presta atención para comprender bien lo que te dicen y no solo para responder. A veces, lo único que alguien necesita es sentirse escuchado. Practica la empatía: intenta ponerte en el lugar del otro, aunque no estés de acuerdo. Esto no significa que lo apruebes todo, pero sí que intentas comprender. Conserva límites sanos: no todo se vale en una relación. Decir “no”, tomar espacio o alejarte también es parte de cuidarte. Aprende a manejar los conflictos: los problemas no desaparecen al ignorarlos. Se deben hablar con calma para evitar que algo pequeño se transforme en algo grande.

El truco del semáforo en las relaciones 🚦

Practica esta estrategia; puede ayudarte cuando estés en una situación complicada:

🔴 Alto: si estás muy enojado o herido, no actúes de inmediato

🟡 Piensa: ¿qué está pasando realmente?, ¿qué quiero decir?

🟢 Actúa: habla con respeto, claridad y sin atacar

Algo importante que no debes olvidar

No todas las relaciones están destinadas a durar, y eso está bien.

Algunas personas llegan para enseñarte algo, no para quedarse siempre.

Aprender a soltar también es parte de tener relaciones sanas.

Tener buenas relaciones te ayuda a:

Sentirte acompañado y comprendido

Evitar conflictos innecesarios

Mejorar tu bienestar emocional

Conocerte mejor a través de los demás

Crear conexiones más reales y duraderas

Test: ¿Cómo están tus relaciones interpersonales?

Serie Adolescencia

Adolescencia es la serie que Prensa Libre que brinda herramientas prácticas y reflexivas que ayuden a los jóvenes a fortalecer su inteligencia emocional desde una perspectiva cercana y comprensible.

Cada tema incluye un autotest diseñado para que los jóvenes puedan identificar cuán desarrollada tienen esa habilidad específica.

En total son seis temas y se publicarán dos por semana con estas temáticas: autoconocimiento, regulación emocional, comunicación emocional, autoestima y amor propio, relaciones interpersonales y manejo de emociones. En la edición impresa busque las láminas los martes y miércoles, del 7 al 22 de abril.

Con información de Violeta Velásquez. Fuente: M.A. Silvana Ferrari, coach educativa, psicopedagoga y docente universitaria. Sitio web: ProEducación Gt. https://638a650893374.site123.me/