Test de autoestima: cómo desarrollar amor propio en la adolescencia
La autoestima implica reconocer tus cualidades, aceptar tus errores y entender que, a pesar de todo, tienes valor como persona.
La autoestima es un proceso que se construye de manera progresiva. (Foto Prensa Libre: Freepik/ Benzoix)
Ser joven también implica estar en constante comparación con los demás. A veces te sientes suficiente y otras veces no tanto. Un día te gusta cómo eres, pero al día siguiente dudas de todo: de cómo te ves, de lo que haces y de si eres “lo suficientemente bueno” o no. Debes saber que eso mismo les sucede a muchos jóvenes.
Por eso, hay algo muy importante que vale la pena trabajar desde ahora: tu autoestima y tu amor propio. Es un proceso que se construye de manera progresiva.
La autoestima es la forma en que te percibes, te valoras y te tratas a ti mismo. Implica reconocer tus cualidades, aceptar tus errores y entender que, a pesar de todo, tienes valor como persona.
No significa pensar que eres perfecto, sino aprender a aceptarte, respetarte y confiar en que puedes crecer y mejorar. Una autoestima sana te ayuda a tomar decisiones, relacionarte mejor con los demás y no depender completamente de su aprobación.
Reflexiona
Muchas veces eres más duro contigo mismo que con cualquier otra persona. Te criticas, te exiges demasiado o te comparas con otros sin darte cuenta. Eso desgasta.
Ahí es donde entra el amor propio: en cómo te hablas, cómo te cuidas y qué permites en tu vida. No se trata de ignorar tus errores, sino de entender que equivocarte no te hace menos valioso.
Empieza por algo básico:
- Reconoce tu valor: no lo hagas tomando en cuenta tus logros ni lo que otros piensan de ti; hazlo considerando que eres una persona que merece respeto, empezando por el tuyo.
- Cambia la forma en que te tratas: a veces puede ser tan simple como dejar de decirte cosas como “no sirvo para nada” y empezar a decir: “me equivoqué, pero puedo mejorar”.
- Aprende a poner límites: decir “no” cuando algo no te hace bien no es egoísmo, es cuidado personal.
Presta atención
El amor propio también significa aceptar que no siempre vas a sentirte bien contigo. Habrá días malos, inseguridades y dudas, y eso es completamente normal. Lo importante es no quedarte ahí: reconecta contigo mismo, escúchate y haz los cambios necesarios.
Estos pasos te ayudarán a analizar tu amor propio:
🔴 Detente: si tu diálogo interno es muy duro, detente. No tomes decisiones basadas en la inseguridad.
🟡 Piensa: ¿qué te estás diciendo realmente? ¿Le hablarías así a un amigo que quieres mucho?
🟢 Cambia: haz algo que te haga bien, por pequeño que sea. Cuida tu energía. Realiza una caminata, habla con alguien de confianza y piensa en qué puedes hacer para ayudarte.
Recuerda que nadie nace con una autoestima perfecta. Se construye poco a poco, con práctica, errores e intención. Vale la pena hacerlo. Cuando empiezas a valorarte, no solo cambia cómo te ves: cambia lo que aceptas y lo que decides para tu vida.
Tener amor propio te ayuda a:
- Sentirte más seguro de quién eres
- Dejar de depender tanto de la aprobación de otros
- Tomar mejores decisiones para tu bienestar
- Relacionarte mejor con los demás, sin perderte a ti mismo
Test de autoestima
Serie Adolescencia
Adolescencia es la serie que Prensa Libre que brinda herramientas prácticas y reflexivas que ayuden a los jóvenes a fortalecer su inteligencia emocional desde una perspectiva cercana y comprensible.
Cada tema incluye un autotest diseñado para que los jóvenes puedan identificar cuán desarrollada tienen esa habilidad específica.
En total son seis temas y se publicarán dos por semana con estas temáticas: autoconocimiento, regulación emocional, comunicación emocional, autoestima y amor propio, relaciones interpersonales y manejo de emociones. En la edición impresa busque las láminas los martes y miércoles, del 7 al 22 de abril.
Con información de Violeta Velásquez. Fuente: M.A. Silvana Ferrari, coach educativa, psicopedagoga y docente universitaria. Sitio web: ProEducación Gt. https://638a650893374.site123.me/