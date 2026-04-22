Test: ¿Cómo estás manejando tus emociones?

Salud y Familia

Test: ¿Cómo estás manejando tus emociones?

La alegría, el enojo, la tristeza, el miedo y la frustración son emociones que están contigo todo el tiempo y no se puede evitar sentirlas, pero sí se puede aprender a responder mejor.

Test cómo estás manejando tus emociones

El manejo de las emociones no significa dejar de sentir o “aguantarse”. Es aprender a reconocer lo que pasa dentro de ti para saber qué hacer con eso. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Ser joven implica aprender cosas nuevas y tomar decisiones, pero también significa saber manejar lo que sientes.

La alegría, el enojo, la tristeza, el miedo y la frustración son emociones que están contigo todo el tiempo. Estas te impulsan, te motivan y casi siempre te ayudan. Sin embargo, algunas veces pueden confundirte o hacerte reaccionar de formas difíciles de entender, y esto es completamente normal.

El manejo de las emociones no significa dejar de sentir o “aguantarse”. Es aprender a reconocer lo que pasa dentro de ti para saber qué hacer con eso. No puedes evitar sentir, pero sí puedes aprender a responder mejor.

¿Por qué es importante manejar tus emociones?

Cuando no eres capaz de entender lo que sientes, es muy fácil:

  • Reaccionar impulsivamente
  • Decir cosas de las que luego te arrepientes
  • Alejar a personas importantes
  • Sentirte abrumado o confundido
  • Tomar decisiones apresuradas

Cuando aprendes a manejar tus emociones, puedes:

  • Pensar con más claridad
  • Relacionarte mejor con los demás
  • Tomar decisiones más conscientes
  • Sentirte más en control de ti mismo

Lo que a todos nos suele pasar

A veces no manejamos bien nuestras emociones porque:

  • Las ignoramos o las reprimimos
  • Explotamos sin pensar
  • No sabemos poner en palabras lo que sentimos
  • Creemos que sentir es una debilidad
  • Reaccionamos sin detenernos a pensar

Con el tiempo, eso puede generar conflictos, como estrés o malestar emocional.

Habilidades clave para manejar tus emociones

El manejo de las emociones no se aprende de un día para otro, pero puedes empezar con pequeñas acciones:

  1. Reconocer lo que sientes: antes de reaccionar de manera impulsiva, pregúntate: ¿qué estoy sintiendo realmente? A veces no es solo enojo; también puede ser tristeza, miedo o frustración.
  2. Nombrar tus emociones: ponerle nombre a lo que sientes te ayuda a entenderlo mejor. No es lo mismo decir “estoy mal” que decir “me siento frustrado”.
  3. Pausar antes de reaccionar: no todo necesita una respuesta inmediata. Darte unos segundos o minutos puede evitar muchos problemas.
  4. Expresar lo que sientes de forma adecuada: hablar de lo que sientes no es debilidad, es una habilidad. Por ejemplo, en lugar de decir “¡siempre me haces enojar!”, puedes afirmar: “Me sentí molesto por lo que pasó y me gustaría hablarlo”.
  5. Buscar formas saludables de liberar emociones: no se trata de guardar todo, sino de canalizarlo. Puedes hacerlo mediante ejercicio físico, escribir, hablar con alguien de confianza o escuchar música, entre otras opciones.

El semáforo de las emociones

Esta técnica puede ayudarte en momentos intensos:

🔴 Alto: detente si estás muy enojado o alterado.
🟡 Piensa: ¿qué estoy sintiendo?, ¿por qué?
🟢 Actúa: responde con calma y de forma consciente.

Algo importante que no debes olvidar

  • Sentir no te hace débil.
  • Llorar, enojarte o sentir miedo es parte de ser humano.

Lo importante no es evitar las emociones, sino aprender a entenderlas y manejarlas.

Test: ¿Cómo estás manejando tus emociones?

Serie Adolescencia

Adolescencia es la serie que Prensa Libre que brinda herramientas prácticas y reflexivas que ayuden a los jóvenes a fortalecer su inteligencia emocional desde una perspectiva cercana y comprensible.

Cada tema incluye un autotest diseñado para que los jóvenes puedan identificar cuán desarrollada tienen esa habilidad específica.

En total son seis temas y se publicarán dos por semana con estas temáticas: autoconocimiento, regulación emocional, comunicación emocional, autoestima y amor propio, relaciones interpersonales y manejo de emociones. En la edición impresa busque las láminas los martes y miércoles, del 7 al 22 de abril.

Con información de Violeta Velásquez. Fuente: M.A. Silvana Ferrari, coach educativa, psicopedagoga y docente universitaria. Sitio web: ProEducación Gt. https://638a650893374.site123.me/

Lucrecia Choy

Periodista de Prensa Libre especializada en temas de bienestar y cultura con más de 20 años de experiencia. Primer lugar Concurso de Redacción enfocado en Sostenibilidad, Diplomado para Periodistas 2024.

