Test: ¿Cómo estás manejando tus emociones?
La alegría, el enojo, la tristeza, el miedo y la frustración son emociones que están contigo todo el tiempo y no se puede evitar sentirlas, pero sí se puede aprender a responder mejor.
El manejo de las emociones no significa dejar de sentir o "aguantarse". Es aprender a reconocer lo que pasa dentro de ti para saber qué hacer con eso.
Ser joven implica aprender cosas nuevas y tomar decisiones, pero también significa saber manejar lo que sientes.
La alegría, el enojo, la tristeza, el miedo y la frustración son emociones que están contigo todo el tiempo. Estas te impulsan, te motivan y casi siempre te ayudan. Sin embargo, algunas veces pueden confundirte o hacerte reaccionar de formas difíciles de entender, y esto es completamente normal.
El manejo de las emociones no significa dejar de sentir o “aguantarse”. Es aprender a reconocer lo que pasa dentro de ti para saber qué hacer con eso. No puedes evitar sentir, pero sí puedes aprender a responder mejor.
¿Por qué es importante manejar tus emociones?
Cuando no eres capaz de entender lo que sientes, es muy fácil:
- Reaccionar impulsivamente
- Decir cosas de las que luego te arrepientes
- Alejar a personas importantes
- Sentirte abrumado o confundido
- Tomar decisiones apresuradas
Cuando aprendes a manejar tus emociones, puedes:
- Pensar con más claridad
- Relacionarte mejor con los demás
- Tomar decisiones más conscientes
- Sentirte más en control de ti mismo
Lo que a todos nos suele pasar
A veces no manejamos bien nuestras emociones porque:
- Las ignoramos o las reprimimos
- Explotamos sin pensar
- No sabemos poner en palabras lo que sentimos
- Creemos que sentir es una debilidad
- Reaccionamos sin detenernos a pensar
Con el tiempo, eso puede generar conflictos, como estrés o malestar emocional.
Habilidades clave para manejar tus emociones
El manejo de las emociones no se aprende de un día para otro, pero puedes empezar con pequeñas acciones:
- Reconocer lo que sientes: antes de reaccionar de manera impulsiva, pregúntate: ¿qué estoy sintiendo realmente? A veces no es solo enojo; también puede ser tristeza, miedo o frustración.
- Nombrar tus emociones: ponerle nombre a lo que sientes te ayuda a entenderlo mejor. No es lo mismo decir “estoy mal” que decir “me siento frustrado”.
- Pausar antes de reaccionar: no todo necesita una respuesta inmediata. Darte unos segundos o minutos puede evitar muchos problemas.
- Expresar lo que sientes de forma adecuada: hablar de lo que sientes no es debilidad, es una habilidad. Por ejemplo, en lugar de decir “¡siempre me haces enojar!”, puedes afirmar: “Me sentí molesto por lo que pasó y me gustaría hablarlo”.
- Buscar formas saludables de liberar emociones: no se trata de guardar todo, sino de canalizarlo. Puedes hacerlo mediante ejercicio físico, escribir, hablar con alguien de confianza o escuchar música, entre otras opciones.
El semáforo de las emociones
Esta técnica puede ayudarte en momentos intensos:
🔴 Alto: detente si estás muy enojado o alterado.
🟡 Piensa: ¿qué estoy sintiendo?, ¿por qué?
🟢 Actúa: responde con calma y de forma consciente.
Algo importante que no debes olvidar
- Sentir no te hace débil.
- Llorar, enojarte o sentir miedo es parte de ser humano.
Lo importante no es evitar las emociones, sino aprender a entenderlas y manejarlas.
Serie Adolescencia
Adolescencia es la serie que Prensa Libre que brinda herramientas prácticas y reflexivas que ayuden a los jóvenes a fortalecer su inteligencia emocional desde una perspectiva cercana y comprensible.
Cada tema incluye un autotest diseñado para que los jóvenes puedan identificar cuán desarrollada tienen esa habilidad específica.
En total son seis temas y se publicarán dos por semana con estas temáticas: autoconocimiento, regulación emocional, comunicación emocional, autoestima y amor propio, relaciones interpersonales y manejo de emociones. En la edición impresa busque las láminas los martes y miércoles, del 7 al 22 de abril.
Con información de Violeta Velásquez. Fuente: M.A. Silvana Ferrari, coach educativa, psicopedagoga y docente universitaria. Sitio web: ProEducación Gt. https://638a650893374.site123.me/